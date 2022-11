„The Crown“ Staffel 5 nimmt sich dramatische Freiheiten, aber hier lehnen sie sich an die Geschichte an

Anmerkung der Redaktion: Diese Geschichte enthält einige Spoiler über Staffel 5 von „The Crown“.





„The Crown“ wurde von einigen dafür kritisiert, dass Fiktion als Tatsache erscheint.

Netflix‘ unglaublich beliebte Nacherzählung des Lebens der modernen britischen Königsfamilie ist voller Dramatik – zu viel für den Geschmack einiger Leute.

Staffel 5 debütierte am Mittwoch und war schon vor der Premiere umstritten.

Das liegt daran, dass der frühere britische Premierminister Sir John Major sich darüber beschwerte, dass eine Szene, in der er und dann Prinz Charles (gespielt von Dominic West) über eine Verschwörung diskutierten, um seine Mutter Queen Elizabeth vom Thron zu stürzen, als Major im Amt war, eine „Fassladung“ sei bösartiger Unsinn.“

Die angesehene Schauspielerin Dame Judi Dench hat in einem Brief an The Times mitunterschrieben und fordert Netflix auf, der Serie einen Haftungsausschluss hinzuzufügen.

„Niemand glaubt mehr an künstlerische Freiheit als ich, aber das kann nicht unwidersprochen bleiben“, schrieb Dench. „Trotz dieser Woche, in der öffentlich erklärt wurde, dass The Crown immer ein „fiktionalisiertes Drama“ war, haben sich die Programmmacher allen Forderungen widersetzt, zu Beginn jeder Episode einen Haftungsausschluss zu veröffentlichen.“

Aber die Serie hat eine Geschichte, die sachlich ist – auch wenn sie die Tendenz hat, die Dinge hier und da aufzupeppen.

Hier sind einige subtile und substanzielle Beispiele dafür, wo sich die Show an die tatsächliche Geschichte anlehnt.

Die Serie beginnt damit, dass das geliebte Königspaar zu einem romantischen Urlaub aufbricht, endet aber nicht so.

Zugegeben, wir haben keine Ahnung, ob sich ein junger Prinz William und Prinz Harry tatsächlich mit ihrer Mutter über ihren Vater bei Urlaubsaktivitäten verbündet haben, aber die Show dokumentiert ziemlich gut, wie unglücklich Prinzessin Diana und dann Prinz Charles waren.

Sie decken alles ab – von Andrew Mortons bombastischem „Diana“-Buch (an dem sie hinter den Kulissen mitgearbeitet hat) im Jahr 1996 bis hin zu dem völligen Erschrecken, das das Durchsickern der anzüglichen Telefongespräche von Prinz Charles und seiner heutigen Frau Camilla war, die eine große Kontroverse auslösten wegen ihrer Untreue.

Man spürt, dass so gequält, wie es auf der Leinwand dargestellt wird, es für das Paar im wirklichen Leben noch schlimmer war.

Während ihrer Rede anlässlich ihres 40. Thronjubiläums hält Queen Elizabeth eine Rede über das Jahr 1992 als ihr „annus horribilis“.

„1992 ist kein Jahr, auf das ich mit ungetrübter Freude zurückblicke“, sagte sie.

Einer der Gründe, warum sie ein so schreckliches Jahr hatte, war ein Brand in Windsor Castle, der mehr als 100 Zimmer zerstörte.

Das Feuer ist keine große Handlung, aber eine Szene, die Imelda Staunton als Königin Elizabeth zeigt, die die Zerstörung überblickt, scheint als Symbol für die Probleme in ihrer Familie und – im weiteren Sinne – in ihrem Land zu dienen.

Penny Knatchbull heiratete das Patenkind des Herzogs von Edinburgh, aber ihre Freundschaft mit Prinz Phillip war in einer Weise fest, die darüber hinausging.

Die Serie zeigt Prinz Phillip, der einspringt, um Knatchbull nach einer Familientragödie zu helfen, die dazu führt, dass sie sich jahrelang näher kommen.

Sie wurde „die zweitwichtigste Frau im Leben des Herzogs von Edinburgh – eine ständige Vertraute, treue Begleiterin und ‚Hüterin der Geheimnisse‘“, schrieb Ingrid Seward in ihrem 2020 erschienenen Buch „Prince Philip Revealed“.

„The Crown“ legt Wert darauf zu zeigen, dass der viel ältere Prinz Phillip nicht romantisch mit Knatchbull verbunden war, sondern eher über ihre gemeinsamen Interessen wie Kutschfahrten verbunden war.

Nachdem Prinz Charles 1994 während einer ITN-Dokumentation zugegeben hatte, dass er Prinzessin Diana nicht treu gewesen war, trat sie in einem schwarzen, schulterfreien Kleid von Christina Stambolian aus, das als „Rachekleid“ bezeichnet wurde.

Die mittlerweile ikonische Szene wird in der Show von Elizabeth Debicki nachgestellt, die für ihre Darstellung von Prinzessin Diana begeistert ist.