Videogames maken van kinderen moordenaars. Videogames geven kinderen psychotische pauzes. Het indrukken van knoppen in patronen zal jonge geesten hypnotiseren tot het plegen van moord. Dat is de sappige opbouw van de eerste drie minuten van The Consultant, Prime-video’s Mythische zoektocht, Ontslagwerkthriller in stijl. Het is alleen jammer dat The Consultant niet echt een boeiende ontleding is van de effecten van videogames. Het gaat niet eens echt om videogames. Het gaat voornamelijk over een raadselachtige zakenman die arbeiders manipuleert.

Toch kun je op basis daarvan voelen dat The Consultant, gebaseerd op de gelijknamige roman van Bentley Little uit 2015, het potentieel heeft om snackbare tv te zijn. De acht afleveringen van een half uur – geschreven door Tony Basgallop, die even absurde spanning leverde voor Apple TV Plus’ psychologische horror Servant – hebben alle ingrediënten van een verslavende show. Elk zit boordevol wendingen, cliffhangers, personages die ’s nachts nerveus door een kantoor sluipen en – de grootste troef – de vreugde van Christoph Waltz die een ondeugende excentriekeling speelt.

Regus Patoff, gespeeld door Waltz, is de titulair adviseur, een figuur in een pak van een oudere generatie van onbekende afkomst. Waltz is ontzettend leuk om naar te kijken als buitenlander met onaangename gewoonten, zoals het besnuffelen van werknemers om te testen of ze een slechte lichaamsgeur hebben. Zijn vreemde onvermogen om fysiek de trap op te lopen zorgt voor nog meer intriges, zo niet een metafoor voor het beklimmen van de macht, een strijd die hij altijd weet te overwinnen.

Amazon Studio’s



Patoff arriveert bij een ontwikkelstudio voor mobiele games met de opdracht om de zaken te verbeteren. De werkers, waaronder de ondergewaardeerde assistente Elaine (Brittany O’Grady, die Paula speelde in het eerste seizoen van The White Lotus) en de soms slappere Craig (Nat Wolff), weten niet goed hoe ze moeten omgaan met de rare en verontrustende Patoff, wiens eerste uiterst schokkend besluit is dat niemand thuis mag werken.

Hints in het nieuws, vreemde gebeurtenissen vastgelegd in geheime videocamerabeelden, sleutels tot verborgen kamers en traumatiserende band tussen werknemer en baas zijn allemaal rode draden van het ontrafelende mysterie. Met weinig banen in de gamesindustrie, zitten Elaine en Craig vast in de moreel grijze snelkookpan van Patoff. Ze worden gedwongen dingen te doen die ze anders niet zouden doen, allemaal om resultaten te behalen.

Toch blijft de toon van The Consultant luchtig en oppervlakkig. Het verlegt nooit grenzen of bereikt het kronkelige territorium van een zwarte komedie-horror. Het is bijna een ironisch onbenut potentieel; de semi-verwrongen gebeurtenissen spelen zich af zonder echt onder je huid te kruipen. Je bent nooit psychologisch van streek of gedwongen om na te denken over wat je zou doen in dezelfde hachelijke situatie, zoals Severance doet met zijn verwaandheid over een gescheiden thuis- en werkbewustzijn.

Amazon Studio’s



De adviseur gaat kort in op hoogstaande concepten: er is een kort moment waarop Craig zich afvraagt ​​of hij en de andere ontwikkelaars zich verantwoordelijk moeten voelen voor kinderen die macabere handelingen uitvoeren die uit hun videogames zijn gehaald. Heel kort. Deze dwingende vragen hebben nauwelijks invloed op de hoofdvraag Wie is Regus Patoff? verhaallijn. Hoewel de reis naar dit antwoord er een is die je wilt zien, voelt het alsof er een kans is gemist om een ​​indrukwekkender verhaal te vertellen.

Echt, The Consultant is een luchtige thriller over hoe ver je zou gaan om een ​​promotie te krijgen. De bogen van Elaine en Craig zijn ingepakt met een paar mooie volledige cirkels, vooral een met een ontsnapte circusolifant. Waltz is gedenkwaardig als slechterik, maar als de bedoelingen van Patoff niet langer dubbelzinnig zijn, is het moeilijk in te zien dat zijn personage in potentiële toekomstige seizoenen met dezelfde aantrekkingskracht meer shenanigans toebrengt.

Een vermakelijk mysterie met Christoph Waltz die zijn slechterik doet, The Consultant is een gemakkelijke, bingeable kijkervaring. Helaas worden de sappigste stukjes opgeofferd ten gunste van frivole wendingen.

Alle acht afleveringen van The Consultant kwamen vrijdag op Prime Video.