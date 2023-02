Alle acht afleveringen van de nieuwe show van Prime Video De consulent maakten hun debuut vrijdag, waardoor mensen door de hele saga op de werkplek konden vliegen als de niveaus van een verslavend mobiel spel.

In de show over een werkplaats die een bizarre nieuwe baas krijgt, spelen Christoph Waltz als Regus Patoff, Nat Wolff als Craig, Brittany O’Grady als Elaine en Aimee Carrero als Patti. Ik heb de duistere komische serie gebinge-watched en ervan genoten, maar ik had het gevoel dat het einde sommige beloningen net buiten bereik hield.

Hoe zit het met Craig en Elaine’s willen-zij-of-niet-zij-dynamiek? Werkt Craig nog steeds bij CompWare? Hoe komt het dat Regus letterlijk een gouden skelet heeft? Is hij wel een mens?

Deze vragen kunnen natuurlijk in een tweede seizoen worden beantwoord. Terwijl we wachten om te zien of seizoen 2 gaat plaatsvinden, is dit wat we hebben geleerd van de finale van seizoen 1 van de nieuwe serie van Prime Video, die is gebaseerd op Bentley Little’s gelijknamige roman uit 2015.

Geen creatieve verbinding meer

Ter opfrissing volgt The Consultant Regus Patoff, een mysterieuze vreemdeling die het overneemt bij een bedrijf voor mobiele games genaamd CompWare na de plotselinge dood van de CEO, de heer Sang. Jonge werknemers Craig en Elaine ervaren vervolgens nieuwe eisen en uitdagingen, zoals Patoffs absurde, oprechte verzoek aan Elaine om een ​​echte olifant vrij te laten in het centrum van LA om de mobiele game Mr. Sang’s Jungle Odyssey te promoten.

Elaine schakelt haar ex-vriend Patrice in om de daad te verrichten voor $ 20.000, het budget dat Patoff voor haar heeft uitgetrokken. Dan geeft Patoff haar vooraf maar de helft voor hem. In de finale keert Patrice terug naar CompWare om de andere helft op te halen.

De finale onthult dat de olifant stierf nadat hij was neergeschoten met kalmerende middelen. Patoff neemt zijn zoete tijd om te verschijnen bij CompWare, dat volledig in feestmodus is na de release van Mr. Sang’s Jungle Odyssey, en vertelt Elaine dan dat Patrice’s geld naar de festiviteiten ging.

Andrew Casey/Eerste Video



Onverschrokken bedenkt Elaine een koud plan om Patrice te misleiden om langer op betaling te wachten, terwijl ze hem anoniem een ​​tip geeft aan de autoriteiten.

Toen Patoff bij CompWare verscheen, schudde hij het bedrijf wakker met harteloze beëindigingen, overhaaste lanceringen van games en meer om zogenaamd het bedrijf te verbeteren. Aan het einde van de finale nadert Elaine het kantoor van de baas, schijnbaar een signaal dat ze de volgende CEO van CompWare is.

De confrontatie tussen Regus en Craig

Als Elaine als winnaar wordt gerekend in dit duistere verhaal, is Craig de grootste verliezer. Hoewel Mr. Sang’s Jungle Odyssey zonder hem niet zou bestaan, is hij op het feest in de finale totaal ongeïnteresseerd. Zijn verloofde, Patti, lijkt hem te hebben verlaten nadat hij had gelogen over ziek zijn om tijd te besteden aan het onderzoeken van Patoff. Maar Patoff heeft meer ingegrepen in hun relatie dan Craig weet. Patti heeft hem niet geghost – in plaats daarvan typt ze handgeschreven tekst voor Patoff in de archiefkamer van CompWare.

In de finale ontdekt Craig eindelijk de waarheid nadat hij en Elaine Patti’s telefoon hebben gevonden. Het is niet Patti die het heeft, maar de moeder van Sang die enkele afleveringen geleden is verdwenen, en ze kreeg de telefoon van Patoff.

Craig en Elaine haasten zich terug naar CompWare. Elaine gaat achter Patti aan en een woedende Craig neemt het op tegen Patoff. Hij grijpt een grote hamer die gebruikt wordt voor een activiteit tijdens het feest en loopt steeds dichter naar zijn gemene baas toe.

Craig slaat en breekt herhaaldelijk het glas onder hen beiden op de bovenverdieping, en het doet denken aan Mr. Sang’s Jungle Odyssey, waarin glas breekt onder het gewicht van zware dieren. Patoff vertelt Craig dat zijn doelen zijn gehaald en dat de kosten gerechtvaardigd zijn, terwijl hij naar Craig gebaart dat het een “kostenpost” is.

Craig, die een tip had gekregen van juwelierseigenaar Frank Florez dat Patoff op de een of andere manier een skelet van massief goud zou kunnen bevatten, lijkt erop te wedden terwijl hij het glas kapot slaat. En Patoff valt uiteindelijk door.

Craig krijgt het meisje niet

Voordat Patoff door het glas glipt, een paar feesttafels die zijn val breken, zegt hij tegen Craig “jij bent niet de held. Je krijgt het meisje niet eens.” Het is niet meteen duidelijk over wie hij het heeft.

Michael Desmond/Eerste Video



Craigs relatie met Patti lijkt te eindigen in de finale. We zien haar met roltassen een sleutel achterlaten bij Craig. We zien Elaine ook kijken naar een dossier in de archiefkamer met Craigs naam erop.

Craigs leugens tegen Patti zijn ongetwijfeld een rode vlag, ook al waren ze niet compatibel. Patoff legt in de finale ook uit dat toen Patti in de archiefkamer was (en schijnbaar in een soort trance), ze Patoff hielp zijn dossier af te ronden. “Ze heeft je zwakheid gezien, je verraad, ze heeft het in haar eigen woorden op elke pagina uitgestort”, zegt Patoff. Had hij dit kunnen doen om ervoor te zorgen dat Craig ook nooit een kans op Elaine had? Als er een seizoen 2 komt, zouden we deze personages moeten zien terugkeren om af te maken wat was begonnen.

Het gouden interieur van Regus

Wanneer Regus zijn noodlottige tuimeling maakt, wordt een van zijn grote tenen afgesneden en belandt in een stapel overgebleven feestgarnalen.

Het wordt opgehaald door Craig, die het invriest, kookt en ontvleest om een ​​glanzend gouden bot te onthullen.

Patoff is dus letterlijk van goud gemaakt. Heeft hij daarom zoveel moeite om zijn lichaam trappen op en af ​​te sjouwen? Betekent dat dat hij geen mens is? Hoe kan hij zijn?

In een eerdere aflevering werd onthuld dat Frank Florez, eigenaar van een juwelierszaak, het gouden skelet voor Patoff maakte, en de ervaring verpestte in feite het huwelijk van Florez. Er is hier waarschijnlijk een diepere betekenis, maar ik kon ook zien dat een personage als Patoff gouden lichaamsdelen krijgt ten koste van het geluk van een arme man, alleen maar omdat hij dat graag doet.

Eén ding valt op als een aanwijzing dat Patoff misschien geen mens is. Florez heeft Patoff nooit persoonlijk gezien terwijl hij de botten maakte. Hij ontving echter wel cheques met de handtekening van Patoff. Hoe kon hij een cheque tekenen zonder een functionerende hand?

Andrew Casey/Eerste Video



Regus boekt resultaten

Patoff liet meneer Sang tekenen dat hij het roer overnam door te beloven de erfenis van meneer Sang veilig te stellen. Tegen de finale had Patoff inderdaad de moeilijke koers van CompWare omgedraaid. Sang’s moeder suggereert dat haar zoon leeft door Mr. Sang’s Jungle Odyssey. Een naakte standbeeldversie van Sang waakt over een bruisende CompWare.

“Alles wat ik je echt kan vertellen over Regus Patoff,” hoor je Elaine aan het einde van de aflevering zeggen, “hij krijgt resultaten.”

Denk gewoon niet aan wat er nodig was om daar te komen.

Patoff verloor een dure grote teen, maar dat weerhield hem er niet van zijn diensten aan te bieden aan weer een ander bedrijf, Pterodactyl Robotics. Een nieuwsbericht dat aan het einde wordt afgespeeld, onthult de dood van de oprichter, die ernaar streefde het eerste mensachtige personeelsbestand te ontwikkelen. Als Patoff inderdaad een robot is, vindt hij misschien eindelijk een paar collega’s met wie hij zich beter kan identificeren.