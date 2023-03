Ben je klaar voor nog een portie?

Jeremy Allen Wit won zowel critici als kijkers in seizoen één van De beer, en hij is bijna klaar om weer open te gaan voor zaken. Dat komt omdat de nieuwe teaser van 13 maart een premièredatum voor seizoen twee onthulde voor juni.

In de clip plaagt zijn personage Carmy wat komen gaat als het keukenpersoneel in Chicago afscheid neemt van The Beef – het restaurant in de show – en hallo tegen lekker eten. Je hoort hem via voice-over zeggen: “Familiestijl, twee toppen, cabines.”

White’s co-sterren Ebon Moss Bachrach, Abby Elliott, Lionel Boyce, Edwin Lee Gibson, Liza Colon-Zayas, Matty Matheson En Ayo Edebiri is in de video ook hard aan het werk te zien, met wisselend succes.

Bovendien staat op een nieuw bord op de deur van het restaurant: “The Beef is gesloten. Bedankt voor uw steun.”

Dat betekent dat Carmy’s zoektocht om te upgraden van The Beef naar The Bear dankzij al dat geld dat verborgen is in de blikken tomaten duidelijk volledig van kracht is, zoals te zien is in de finale van seizoen één.