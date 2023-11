„The Bear“ bleibt für den Geschäftsbetrieb geöffnet.

FX hat seine erfolgreiche halbstündige Serie mit Jeremy Allen White um eine dritte Staffel verlängert.

In Staffel 2 von „The Bear“ folgten Carmy (White), Sydney (Ayo Edebiri) und Richie (Ebon Moss-Bachrach) dabei, wie sie daran arbeiteten, ihren schmutzigen Sandwich-Laden in einen Ort für gehobene Küche der nächsten Generation zu verwandeln. Zur Besetzung gehören außerdem Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott und Matty Matheson.

Chris Storer schuf „The Bear“ und fungiert neben Joanna Calo, Hiro Murai von Super Frog, Josh Senior und Matheson als ausführender Produzent. Tyson Bidner fungiert als Produzent und die Serie wird von FX Productions produziert.

„The Bear“ war ein überraschender Erfolg für FX, als es 2022 mit großem Erfolg auf Hulu debütierte. Staffel 1 hat bevorstehende Emmy-Nominierungen, darunter herausragende Comedy-Serien; Hauptdarsteller in der Komödie; unterstützender Comedy-Schauspieler und Schauspielerin; und Comedy-Autor und -Regisseur.

Während der zweiten Staffel, die ebenfalls große Anerkennung fand, Vielfalt führte Interviews mit White; Moss-Bachrach; Matheson; Boyce neben Regisseur Ramy Youssef; Gaststars Will Poulter und Jon Bernthal; und kulinarische Produzentin Courtney Storer.

„Der Bär, das das Publikum in der ersten Staffel begeisterte, um in der zweiten Staffel noch größere Erfolge zu erzielen, ist zu einem kulturellen Phänomen geworden“, sagte Nick Grad, Präsident von FX Entertainment. „Wir sind so stolz darauf, mit Christopher Storer, Joanna Calo, Josh Senior und dem Rest des Kreativteams sowie der brillanten Besetzung unter der Leitung von Jeremy Allen White, Ayo Edebiri und Ebon Moss-Bachrach zusammenzuarbeiten. Was sie und die Crew geleistet haben, ist wirklich bemerkenswert, und wir und unsere Partner bei Hulu freuen uns gemeinsam mit den Fans auf das nächste Kapitel in der Geschichte von Der Bär.“