WWie sehen Sie Unschärfe, wenn Sie in den Spiegel schauen? Vier Männer Mitte bis Ende Fünfzig mit Stoppeln, Brille und höchstwahrscheinlich tiefen dunklen Ringen unter den Augen. Das kann man ihnen nicht verdenken, die Diskografien der Musiker sind in letzter Zeit so stark gewachsen. Im Januar erschien das Debüt des Schlagzeugers und Labour-Politikers Dave Rowntree, im Februar das von The Waeve, dem skurrilen aktuellen Bandprojekt des Gitarristen Graham Coxon. Es ist sein neuntes Album außerhalb der Band, aber Sänger Damon Albarn hat ihn fast eingeholt. „Cracker Island“ heißt das achte Album der Gorillaz, das ebenfalls im Frühjahr erschien. Die Virtual Band war einst Albarns aufregendes neues Projekt – und ist jetzt 25 Jahre alt. Was den internationalen Erfolg angeht, haben die Gorillaz-Comic-Avatare die vier blassen Briten längst überholt. Oh, und Albarn veröffentlicht auch Soloalben. Bassist Alex James tut das nicht, aber er gewinnt trotzdem Preise für Käse, den er auf seiner Farm in Kingham selbst herstellt.

Die Kalender sind also voll. Zu voll, könnte man meinen, um eine der einflussreichsten britischen Bands der 1990er Jahre in ihr viertes Jahrzehnt zu tragen. Aber sie tun es, mit dem neuen Album The Ballad of Darren. Darauf sind zehn Songs, produziert von James Ford, der bereits für Arctic Monkeys und Depeche Mode gearbeitet hat. Die Songs entstanden letztes Jahr, als Albarn mit Gorillaz auf Tour war und im Hotelzimmer seine ersten Tracks entwickelte.

Viele ältere weiße Männer, wahrscheinlich Blur-Fans der ersten Stunde, im Konzert

Dies macht sich beispielsweise in den verzerrten Synthesizern von „Goodbye Albert“ bemerkbar. Etwas Passendes für eine Party im Stil von „Dare“ sucht man allerdings vergeblich. Sanfter Hintergrundgesang, Klavierklänge, Streicher und zurückhaltende Elektronik tragen die meisten Songs. Das ist weit entfernt vom Lärm des Avantgarde-Albums „13“ (1999). Die Ballade im Namen ist also Programm, auch eine leichte Täuschung, denn: Wer soll dieser Darren sein? Ein Bekannter von Albarn, der ihn seit 25 Jahren nervt, das gleichnamige Stück fertigzustellen, klärt die Band auf. Das Lied handelt auch nicht wirklich von ihm.

Das erste echte Blur-Konzert seit acht Jahren ist noch spektakulärer als das erste Blur-Album seit acht Jahren. Es dauerte nur zwei Minuten, bis alle Tickets für eine Show in London Anfang Juli vergriffen waren. Auch die Tickets für einen Zusatztermin waren schnell ausverkauft. Alex James, sagt er in Interviews, habe angefangen zu weinen, als er die Nachricht hörte. Denn sie spielten nicht irgendwo, sondern im Londoner Wembley-Stadion. Mehr als 90.000 Gäste pro Show passen in die zweitgrößte Sportanlage Europas. Schaut man sich das Publikum auf den Konzertaufzeichnungen an, erkennt man viele ältere weiße Männer, vermutlich Blur-Fans der ersten Stunde. Dies entsprach der Setlist mit Hits wie „Coffee & TV“, „Girls & Boys“ und Songs aus der Blütezeit des sogenannten Battle of Britpop.







Am 14. August 1995 wetteiferten Oasis und Blur mit gleichzeitigen Titeln um den Spitzenplatz in den britischen Charts. Angetrieben durch Fernsehen und Boulevardzeitungen. Es war nicht nur ein Duell um den besseren Gitarrensong, sondern ein Kampf der Gegensätze: Oasis gegen Blur, Manchester gegen London, ehemalige Bauarbeiter gegen ausgebildete Musiker oder, wie Oasis Blur sie lieber nannte, „Kunstschulwixer“. Denn die Band wurde 1988 rund um das renommierte Londoner Goldsmiths College gegründet, vor allem aber, weil Albarns Texte schon immer intellektueller waren als die von Oasis, die Melodien komplexer, die Einflüsse vielseitiger: The Kinks, David Bowie, Madness versus Gallaghers geradlinige Beatles-Obsession. Die Rede war von „Wonderwall“ versus „Wo-hoo!“, also vom Superhit von Oasis, den vermutlich noch 14-Jährige auf der Akustikgitarre vermasseln, und Blurs „Song 2“. Kein Blur-Song ist bekannter, keiner klingt weniger nach Blur. Der Titel mit Albarns charakteristischem Ausruf ist bis heute einer der beliebtesten Soundtracks für das Fußballvideospiel „Fifa“.