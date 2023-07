Ollie Robinson wurde in den 14-köpfigen englischen Kader für den vierten Ashes-Test der Männer aufgenommen, während Ben Foakes ausfällt.

Robinson verließ das Feld am ersten Tag des dritten Ashes-Tests in Headingley mit einem Rückenkrampf und verpasste den Großteil des Tests, den England gewann und den Rückstand auf Australien auf 2:1 verkürzte.

Der Seemann hatte bereits zwei Würfe in seinem 12. Over, als er sich wund machte, seine Mütze vom Schiedsrichter abholte und das Spielfeld verließ, während Stuart Broad seinen Over beendete.

Es wurde darüber gesprochen, ob Wicketkeeper Jonny Bairstow seinen Platz auf dieser Position behalten sollte, wobei möglicherweise Ben Foakes einwechseln sollte, letzterer wurde jedoch nicht in den Kader aufgenommen.

England wird entscheiden, ob James Anderson nach dem Verpassen des dritten Tests in sein Heimstadion zurückkehren wird, während Josh Tongue nach seinen fünf Wickets bei Lord’s einsteigen könnte.

Wood will unbedingt mehr „Thunderbolts“ werfen

Mark Wood will Australien nächste Woche in Manchester unbedingt mit weiteren „Blitzschlägen“ treffen und will nach seinen Heldentaten in Headingley beweisen, dass er „zwei Mal blitzschnell einschlägt“.

Wood markierte seine Rückkehr zum Ashes Cricket mit einer mitreißenden Leistung als Spieler des Spiels in Leeds, erzielte Spielzahlen von 7-100 und erzielte 40 wichtige Runs bei nur 16 Lieferungen.

Seine Bemühungen trugen dazu bei, den Ton der Serie zu ändern, indem sie England nach zwei Niederlagen in Folge auf die Liste brachten und den Gastgebern den Weg frei machten, die Urne allen Widrigkeiten zum Trotz zurückzuerobern.

Chris Woakes und Mark Wood waren die herausragenden Spieler Englands bei ihrem entscheidenden Sieg über Australien in Headingley, der die Serie am Leben hielt.



Wood enthüllte, dass sein englischer Kapitän und Durham-Teamkollege Ben Stokes ihm eine einfache Anweisung gegeben hatte, als er ihn losließ.

„Ben hat mich nur gefragt: ‚Bist du bereit? Bist du bereit, ein paar Thunderbolts zu werfen?‘ Ich habe ja gesagt und das war’s“, sagte er.

„Er war bereit, mich loszulassen. Ich kenne ihn gut und er kennt mich gut. Diese Beziehung zu jemandem zu haben, macht es einfacher.“

Auf die Frage, ob er bereit sei, am nächsten Mittwoch im Emirates Old Trafford noch mehr davon auf die Beine zu stellen, antwortete Wood grinsend: „Absolut. Der Blitz schlägt zweimal ein, nicht wahr?“

Vierter Ashes-Testkader der kompletten England-Männer:

Ben Stokes (Durham) Kapitän

Moeen Ali (Warwickshire)

James Anderson (Lancashire)

Jonathan Bairstow (Yorkshire)

Stuart Broad (Nottinghamshire)

Harry Brook (Yorkshire)

Zak Crawley (Kent)

Ben Duckett (Nottinghamshire)

Dan Lawrence (Essex)

Ollie Robinson (Sussex)

Joe Root (Yorkshire)

Josh Tongue (Worcestershire)

Chris Woakes (Warwickshire)

Mark Wood (Durham)

