Am ersten Tag bei Lord’s spiegelten sich die düsteren Bedingungen, die über uns schwebten, weitgehend in der miserablen Leistung Englands auf dem Feld wider.

Nachdem England ideale Bowling-Bedingungen hatte, die es nach dem Gewinn des Wurfs ausnutzen konnte, hat es diese, offen gesagt, verschwendet.

England sei „flach“ und „schlampig“ gewesen, heißt es Sky Sports‘ Nasser Hussain wurde von Sir Andrew Strauss als „Fußgänger“ bezeichnet, während Kevin Pietersen noch ein paar treffendere Worte für ihre Leistung parat hatte – darunter vor allem „shambolisch“.

Donnerstag, 29. Juni, 10:15 Uhr



Kevin Pietersen war wütend über die Leistung Englands am ersten Tag des zweiten Ashes-Tests



Da sich den ganzen Tag über kaum Wolken auflösten, schien bei keinem der Angriffe Englands die Sonne – bis auf ein paar beeindruckende Platzverweise des jungen, schnellen Josh Tongue bei seinem Ashes-Debüt.

Tongues 2:88 am ersten Tag wird nicht neben Shane Warnes „Ball des Jahrhunderts“, Andrew Flintoffs drüben in Edgbaston oder Stuart Broads Acht-für-Schlag an der Trent Bridge in die Ashes-Folklore eingehen, aber er sorgte für etwas, was Englands Angriff schmerzlich gefehlt hat, und nicht nur heute. Ein Punkt, der den Unterschied macht.

Sehen Sie sich jedes Wicket vom ersten Tag des zweiten Ashes-Tests in weniger als 90 Sekunden an!



England hatte schon lange den Wunsch geäußert, Australien mit der tödlichen doppelten Bedrohung durch extremes Tempo und Sprungkraft zu bekämpfen – zugegebenermaßen betrachtete man die Rückrundentour als den bevorzugten Ort, um eine Reihe von Schnellschüssen zu entfesseln –, aber es ist ihnen einfach nicht gelungen, einen solchen Angriff auf das Feld zu bringen .

Jofra Archer fällt im Sommer aus und ist aufgrund eines wiederkehrenden Ellbogenproblems und anderer Probleme fast zweieinhalb Jahre davon entfernt, das letzte seiner 13 Testspiele zu bestreiten. Olly Stone ist derzeit ebenfalls verletzt und es gab genug Zweifel an Mark Woods Fitness für Tongue, um ihn für diesen Test zu überholen. Spieler wie Jamie Overton, Saqib Mahmood und Brydon Carse, die im Rennen sein könnten, sind ebenfalls verletzt.

Bild:

Der englische Schnellbowler Jofra Archer wurde wegen einer Verletzung aus dem Testsommer ausgeschlossen





Trotz der unbestrittenen Brillanz von James Anderson und Stuart Broad gab es Tests und sogar Tourneen, bei denen frühere englische Regierungen versuchten, sie auszumustern, ihnen eine „Ruhepause“ zu gönnen, und stattdessen eine frische, feurige und abwechslungsreiche Kombination von Taktgebern einzusetzen.

Der Grund dafür ist, dass, wenn beide spielen, Englands Angriff gleich und eintönig erscheinen kann, insbesondere wenn der Platz des dritten Seemanns nicht von einem wirklich schnellen Bowler besetzt ist, der in der Lage ist, die Technik und das Temperament der gegnerischen Schlagmänner mit Bowlinggeschwindigkeiten von über 90 Meilen pro Stunde auf die Probe zu stellen. Noch schlimmer wird es, wenn Kapitän Ben Stokes aufgrund von Knieproblemen nicht in der Lage ist, seine Höchstgeschwindigkeit mit dem Ball zu erreichen, wie es derzeit der Fall ist.

Das wurde im ersten Test in Edgbaston deutlich, obwohl Englands Triumvirat aus Anderson, Broad und Ollie Robinson fleißig an einem nicht reagierenden Wicket arbeitete.

Reines Tempo kann nicht nur den entscheidenden Unterschied ausmachen, sondern auch die konsistente Linie und die Längen ergänzen, die Anderson, Broad et al. am anderen Ende erreichen. Am wichtigsten ist jedoch, dass es für eine Mannschaft, der es völlig am Funken fehlt, etwas aus dem Nichts hervorzaubern kann – genau wie England am ersten Tag des zweiten Ashes-Tests.

Sehen Sie sich das Beste vom ersten Tag des zweiten Ashes-Tests bei Lord's an, als Australien mit 339:5 gegen England schloss



Tongue sorgte dafür, dass er seine unerwartete Chance mit beiden Händen nutzte, als er Usman Khawaja zum ersten Mal mit dem ersten Ball bowlte, der sich als letzter Ball vor dem Mittagessen herausstellte, und beendete damit einen Eröffnungsstand von 73 Runs.

Pace bringt die Leute auch dazu, lustige Dinge zu tun und sie zu fragwürdigen Entscheidungen zu drängen, wie z. B. die Arme zu einer Lieferung zu schultern, die einem den Rumpf umschlägt – genau wie Khawaja es getan hat.

Josh Tongue holt sich kurz vor dem Mittagessen am ersten Tag des zweiten Ashes-Tests sein erstes Ashes-Wicket, während Usman Khawaja gebowlt wird



Zugegebenermaßen war Tongues Darbietung nuancierter als eine einfache, direkte Darbietung, die der australische Auftaktspieler aufgeben wollte. Der 25-Jährige operierte rund um das Wicket und schaffte es, den Ball vom Nursery End aus steil den Hang hinunter zur linken Kurve zurück zu jagen.

Seine Leistung, David Warner aus dem Set zu entlassen, war sogar noch besser. Erneut warf Tongue den Ball nach links, nachdem er die Innenkante mit einem ähnlichen Wurf geschlagen hatte, und drückte ihn etwas voller nach oben, wodurch die Stümpfe zerstreut wurden.

„Tongue sah heute ohne den geringsten Zweifel als der bedrohlichste Bowler Englands aus“, sagte Michael Atherton von Sky Sports. „Er war der Schnellste – in den hohen 80ern (mph) – und wirkte am durchdringendsten.“

„Die beiden (Wicket-)Bälle, insbesondere der zweite für Warner, waren der absolute Knaller. Bisher erweist er sich als gute Wahl.“

Michael Atherton wurde am ersten Tag des zweiten Ashes-Tests von Josh Tongues Wicket gegen David Warner schnurrend zurückgelassen



Obwohl die Lieferung an Warner beeindruckend war, erwies sich Tongue auch als kostspielig, obwohl er zu beiden Seiten des Mittagessens die volle Leistung erbrachte. Mit dem höheren Tempo ergeben sich auch größere Möglichkeiten, Grenzpunkte zu erzielen, und der Worcestershire kassierte in seinen 18 Overs schnell zwölf Gegentore plus sechs Gegentore bei einer Sparquote von 4,88.

Ein Fünf-für-Test beim Debüt gegen Irland und ein paar Wickets hier bedeuten nicht, dass England seine Tempoprobleme endlich gelöst hat – vor allem, wenn man bedenkt, dass Tongue dazu neigt, eher im mittleren bis hohen 80er-Bereich zu agieren als bei über 90 Meilen pro Stunde.

Auch er wurde im Laufe der Jahre von Verletzungen geplagt und verpasste zwischen 2021 und 2022 15 Monate Cricket aufgrund eines Problems mit der rechten Schulter, das zwei Operationen erforderte Veteran, der in der Lage ist, Englands Angriff anzuführen.

Aber Tongue bietet dieser speziellen Bowlinggruppe etwas ganz Wichtiges: einen entscheidenden Unterschied. Und seine Wickets am Mittwoch bei Lord’s waren eine dringend benötigte Pause in den Wolken, die sich über Englands Schwierigkeiten auf dem Spielfeld abzeichneten.

