Zu den Gesprächsthemen in dieser Ashes-Serie gehörten weitere Heldentaten von Ben Stokes und Leute, die die Rückkehr von Ben Foakes forderten – aber jetzt ist es der bescheidene Chris Woakes, der für Schlagzeilen sorgt.

Nachdem der Warwickshire-Allrounder wegen einer Kombination aus Verletzung und Nichtauswahl mehr als ein Jahr lang nicht im englischen Testteam vertreten war, kam er gegen Australien zu einem späten, aber entscheidenden Einsatz.

Woakes holte sich im dritten Test in Headingley sechs Wickets – jeder davon war ein anerkannter Schlagmann –, bevor er die siegreichen Läufe erzielte, als England einen nervenaufreibenden Sieg davontrug und in der Serie blieb.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Woakes und Mark Wood waren herausragende Leistungen für England bei ihrem entscheidenden Sieg über Australien in Headingley im dritten Test



Mit seinen vier Wickets am ersten Tag des vierten Spiels im Emirates Old Trafford liegt England nun an der Spitze und strebt einen seriengleichen Sieg an, ein Ergebnis, das ab Donnerstag, dem 27. Juli, im Kia Oval zu einem Finale führen würde, bei dem es nur um den Gewinner geht.

Das Kia Oval im September 2021 war das letzte Mal, dass wir Woakes bei einem Heimtest sahen, bevor er Anfang des Monats in Headingley zurückkam, und jetzt hat er sicherlich genug getan, um wieder im Süden Londons aufzutreten, nachdem er England dabei geholfen hat, das Schicksal der Ashes zu ändern.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Woakes besiegte David Warner in Manchester mit 32 Punkten, während das erste Spiel in Australien einen vollen Rückstand aufwies



Am Eröffnungstag in Manchester schlug Woakes David Warner mit 32 Punkten, nachdem das erste Spiel in Australien einen Eröffnungsangriff seines großen Erzfeindes Stuart Broad überstanden hatte.

Dann entließ er Cameron Green und Mitchell Marsh im selben Durchgang und beendete einen Stand von 65 zwischen den beiden Allroundern mit einem Stand von 189:5, wobei Green lbw und Marsh von Jonny Bairstow brillant gefangen wurden, nachdem er einen scheinbar großartigen Wurf von Woakes hinter sich abgewehrt hatte.

Schließlich kehrte Woakes spät am Tag zurück, um Alex Carey mit dem zweiten neuen Ball zu entfernen, wobei der australische Wicketkeeper-Batter zu Bairstow durchdrang, als dieser gerade gehen wollte.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Schauen Sie sich Bairstows unglaublichen einhändigen Fang aus allen Blickwinkeln an, nachdem Woakes Mitchell Marshs Kante mit einem hervorragenden Nahtwurf gefunden hat



Woakes gilt als der netteste Mann im Cricket, aber er war in den letzten Wochen eine teuflische Herausforderung für die Touristen, denn seine zehn Wickets in drei Innings steigerten seinen Karriererekord in England auf 104 in 27 Tests bei einem Durchschnitt von 22,31.

Obwohl Stuart Broad sein 600. Test-Wicket holte und Mark Wood Steve Smith entließ, war Woakes am Mittwoch Englands wichtigster Mann in Manchester.

Atherton: Woakes lässt dich nie im Stich

Bild:

Chris Woakes (PA Images)





Sky Sports Cricket Michael Atherton sagte: „Das ist typisch für Woakes. Er bekommt vier Wickets, die herausragende Leistung, und wir verbringen 15 oder 20 Minuten damit, über Broad zu sprechen!“

„Er wird bis zu einem gewissen Grad in den Schatten gestellt, so verlief seine Karriere, aber er war ein großartiger Cricketspieler für England.“

„Jedes Mal, wenn er spielt, ist er ein Typ, der einen nicht im Stich lässt, und er hat gerade in dieser Serie ein bisschen Schwung gefunden, ein bisschen Schwung abseits des Spielfelds.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Sehen Sie sich die beste Action vom ersten Tag des vierten Ashes-Tests im Emirates Old Trafford an, als Woakes vier Wickets holte und Stuart Broad sein 600. in Tests



Woakes beendete den Tag mit einer Bilanz von 4-52 aus 19 Overs, wobei sein Erfolg Kapitän Stokes dazu veranlasste, seinem Allrounder-Kollegen den zweiten neuen Ball über Meilenstein-Mann Broad zu überreichen.

Athertons Kerl Sky Cricket Der Experte, der frühere australische Kapitän Ricky Ponting, fügte hinzu: „Woakes war die Wahl der Bowler, daran besteht für mich kein Zweifel. Ich denke, er hat mehr Fragen gestellt als jeder andere im englischen Angriff.“

„Er schien die meiste Bewegung zu haben und den Strafraum ausreichend zu treffen. Der Ball, mit dem er Marsh in der 63. Minute vom Feld warf, flog etwa fünfzehn Zentimeter weit über das Tor hinaus.“

Die Asche – Live



Donnerstag, 20. Juli, 10:15 Uhr





„Mit seiner Einbeziehung und der von Wood verfügt England über einen vielseitigen Angriff, den es zu Beginn der Serie nicht hatte.“

Eine Serie, die, zum großen Teil dank Woakes‘ Einfluss, vielleicht doch noch den Durchbruch schafft.

Verfolgen Sie den zweiten Tag des vierten Ashes-Tests im Emirates Old Trafford in Manchester live Sky Sports Cricket am Donnerstag. Der Aufbau beginnt um 10.15 Uhr, der erste Ball findet um 11 Uhr statt.