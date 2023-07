Englands Kapitän Ben Stokes sagte, es sei „eine schwer zu schluckende Pille“, als der Regen die Hoffnungen seiner Mannschaft auf die Wiedererlangung der Ashes nach einer „völlig dominanten“ Leistung im Emirates Old Trafford zunichte machte.

Das nasse Wetter sorgte dafür, dass am fünften Tag in Manchester kein Spiel möglich war und am vierten Tag nur 30 Overs geworfen wurden, wobei Australien sowohl seinen 2:1-Vorsprung behielt als auch die Urne im Griff hatte.

England entließ die Touristen für 317, bevor es innerhalb von 107,4 Overs auf gewaltige 592 rannte und seine Gegner dann im zweiten Inning auf 214-5 reduzierte.

Die Mannschaft von Stokes wird nun versuchen, sich ein Unentschieden in der Serie zu sichern, indem sie ab Donnerstag den fünften und letzten Test im Kia Oval gewinnt Sky Sports Cricket.

Das ist eine schwierige Möglichkeit, die Urne nicht zurück zu bekommen, aber ich würde wahrscheinlich nicht sagen, dass es Reservetage geben sollte. Test-Cricket dauert fünf Tage.

Der Kapitän sagte: „Es ist frustrierend, wenn das Wetter den Ausgang eines Spiels bestimmt. Es ist eine Schande. Wir haben buchstäblich alles getan, was wir konnten, und das Wetter hat uns nicht geholfen. Es ist eine schwere Pille, die man schlucken muss, wenn man weiß, dass das der Grund ist, warum wir hier mit einem Unentschieden stehen.“

„Ich denke, wir waren im Cricket, das wir hatten, absolut dominant. Wir waren das ganze Spiel über ziemlich perfekt. Wir haben Australien herausgebowlt und die Runs in dem Tempo erzielt, das wir gemacht haben.“

„Es bestand für eine Mannschaft möglicherweise die Möglichkeit, auf Nummer sicher zu gehen, aber das haben wir nicht getan. Wir haben nicht davor zurückgeschreckt, das zu tun, was wir tun mussten. Wir haben immer unseren Vorderfuß nach vorne gebracht und als Kapitän bin ich stolz.“

„Es ist eine unglaubliche Ehre, dieses Team zu leiten. Ich habe in der Einkleidung gesagt, dass der Lohn für die Arbeit nicht das ist, was man bekommt, sondern das, was man wird.“

„Ich denke, wir sind ein Team geworden, an das sich die Leute erinnern werden. Ganz gleich, wie die Serie endet, die Leute werden immer über uns reden.“

„Der Serienentscheid wäre etwas Besonderes für das englische Cricket gewesen“

Stokes ist enttäuscht darüber, dass einer packenden Ashes-Serie ein fünfter Test-Entscheid verweigert wurde, sagt aber, dass sein Team immer noch entschlossen ist, den Red-Ball-Sommer mit einem Höhepunkt zu beenden.

Er fügte hinzu: „Ich denke, ein (Serienentscheider) hätte alles verbessert, aber was wir geschafft haben, hat Wunder für Cricket in England bewirkt.“

„Es besteht kein Zweifel daran, dass die nächste Woche etwas ganz Besonderes gewesen wäre, wenn es uns gelungen wäre, in diesem Spiel das Ergebnis zu erzielen, nicht nur für Ashes Cricket, sondern auch für englisches Cricket.“

Alle Spiele waren so knapp und es kam immer wieder zu Momenten, in denen die eine oder andere Mannschaft besser sein muss. In diesen Momenten war Australien in den ersten beiden Spielen besser als wir.

„Wir müssen diese Enttäuschung verkraften und uns auf dieses Spiel konzentrieren, denn es ist riesig für uns – 2:2 klingt besser als 3:1. Die Mentalität, die wir in der Umkleidekabine haben, ist, rauszugehen und zu gewinnen. Alles, was wir tun, ist, positiv zu sein.“

„Zurück zur Pakistan-Serie, zur Neuseeland-Serie (die wir mit 3:0 gewonnen haben). Wir hätten es im letzten Spiel ruhiger angehen lassen können, aber das haben wir nicht getan, obwohl wir diese Serien bereits gewonnen hatten.“

„Wir wissen, dass wir (die Ascheurne) nicht zurückbekommen können. Wir können nur die Serie zeichnen, und das werden wir versuchen.“

Sehen Sie sich den fünften und letzten Ashes-Test von The Kia Oval live an Sky Sports Cricket ab Donnerstag. Die Berichterstattung beginnt um 10 Uhr, der erste Ball findet um 11 Uhr statt.