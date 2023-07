Wir bewerten, wie sich ein möglicherweise entscheidender vierter Tag des dritten Ashes-Tests entwickeln wird, während England in Headingley einen entscheidenden Sieg über Australien anstrebt, um die Serie am Leben zu erhalten …

Was muss England tun?

Ganz einfach: England braucht weitere 224 Runs, um den dritten Test zu gewinnen, und es hat alle 10 Wickets in der Hand, nachdem die Eröffnungsspieler Ben Duckett (18 Nein) und Zak Crawley (9 Nein) sie am Ende des dritten Tages auf 27:0 geführt hatten.

Die Gastgeber verfolgen ein Ziel von 251, um sich den Sieg zu sichern und die Ashes am Leben zu halten, wobei Australien in der Best-of-Five-Serie derzeit mit 2:0 in Führung liegt, nachdem es bei Edgbaston mit zwei Wickets und bei Lord’s mit 43 Runs gewonnen hat.

Die Zeit ist auf der Seite Englands, und sie haben zwei Tage Zeit, um die Läufe zu beenden, obwohl es schwer vorstellbar ist, dass sie sich in dieser „Bazball“-Ära Zeit lassen werden, und die Mannschaft von Ben Stokes wird zweifellos versuchen, so bald wie möglich den Sieg zu erringen wie möglich.

Was geschah am dritten Tag?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Das Beste aus der Action des dritten Tages in Headingley, der mit 27:0 gegen England endete, in einem Aufholjagd von 251, die ihre Hoffnungen auf den Sieg bei den Ashes am Leben hielten



Aufgrund des anhaltenden Regens am Vormittag und Nachmittag begann das Spiel in Leeds erst um 16:45 Uhr, aber Englands Bowler nutzten die günstigen Bedingungen voll aus, als das Spiel schließlich wieder aufgenommen wurde.

Das Seam-Duo Stuart Broad und Chris Woakes beendete das Spiel mit jeweils drei Wickets, während das schnelle Tempo von Mark Wood dazu führte, dass er in der Dunkelheit zwei Wickets gewann, als Australiens zweites Inning mit 224 endete.

Aber ein tapferer 77er von Travis Head, bevor er von Duckett vor Broad gefangen wurde, stellte sicher, dass Australien in der Lage war, England ein vernünftiges Ziel zu setzen, das es verfolgen konnte.

Wie hoch sind die Siegchancen Englands?

Laut WinViz hat England eine 75-prozentige Chance, den Sieg zu erringen, den es braucht, um seine Hoffnungen, die Asche aus Australien zurückzuerobern, am Leben zu erhalten, während die Touristen eine 25-prozentige Chance haben, den Sieg zu erringen, der ihnen die Urne bescheren würde .

Ihr Ziel von 251 liegt für die Gastgeber durchaus in greifbarer Nähe, nachdem sie vor vier Jahren in Headingley gegen denselben Gegner einen scheinbar unwahrscheinlichen Wert von 362 erreicht hatten, um zu gewinnen. Das war die erfolgreichste Testlauf-Verfolgungsjagd an diesem Veranstaltungsort.

Das Ziel von mehr als 296 Runs im vierten Inning wurde in Leeds seit 2017 auch im First-Class-Cricket fünf Mal erfolgreich erreicht, wobei nur Dunedin in Neuseeland diesem Ziel entspricht und eine englische Mannschaft die letzten 12 Runs absolviert hat Monatelang atemberaubende Verfolgungsjagden absolvieren, lassen sich von dem, was auf sie zukommt, nicht einschüchtern.

Woakes: Wir können uns nicht immer auf Stokes verlassen

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Chris Woakes holte sich das erste Wicket des Tages, während der dritte Tag des dritten Ashes-Tests durch Regen beeinträchtigt wurde



Ein Grund dafür, dass England immer noch eine Chance auf den Sieg hat, ist die 80-Punkte-Leistung von Kapitän Stokes im ersten Inning, die sicherstellte, dass sie in Reichweite von Australien blieben, als die Touristen ihr zweites Inning begannen. Allrounder Woakes weiß jedoch, dass der Rest des Teams sein Bestes geben muss, um in dieser Verfolgungsjagd erfolgreich zu sein.

„Natürlich haben wir noch weitere 220 Runs vor uns, um dieses Testspiel zu gewinnen, aber ich denke, wenn uns diese Chance am Ende des ersten Innings gegeben worden wäre, hätten wir sie meiner Meinung nach genutzt“, sagte Woakes.

„Wir wollen uns nicht ständig auf Ben verlassen, sondern in der gesamten Schlagmannschaft Leistung erbringen.“

„Obwohl er übermenschlich ist, kann er es nicht jedes Mal schaffen. Er ist ein Weltklassespieler, aber eins zu elf, wir alle müssen helfen.“

Kopf: Es liegt viel auf dem Tisch

Bild:

Travis Head erzielte 77 Punkte, bevor Australien mit 224 Punkten ausschied





Der australische Schlagmann Head geht davon aus, dass England in die Offensive gehen wird, wenn das Spiel am Sonntag wieder aufgenommen wird, obwohl er glaubt, dass die Touristen immer noch eine Chance haben, die Serie zu beenden, nachdem seine 77 ihnen dabei geholfen haben, nach 250 Läufen das Ziel zum Sieg zu erreichen.

„Ich musste mich heute phasenweise durchkämpfen und sie am Ende etwas unter Druck setzen“, sagte Head. „Wir sind in der Lage, dieses Testspiel zu gewinnen, also nehmen Sie es in Kauf.

„Ich habe einfach versucht, Ziele zu erreichen und nicht vorhersehbar zu sein. Wir haben das gut gemeistert. Ich glaube nicht, dass man mich mit Stokes vergleichen kann.“

„Wir wissen, wie sie angreifen werden, aber wir müssen unserer Art des Bowlings treu bleiben. Headingley macht seltsame Dinge, aber hoffentlich gibt es morgen ein paar Wolken und wir können den Ball ein wenig herumschwingen lassen. Es ist viel los.“ Der Tisch.“

So verfolgen Sie den vierten Tag

Tag vier des dritten Ashes-Tests ist wieder live Sky Sports CricketDie Übertragung beginnt ab 10.15 Uhr und der erste Ball ist für 11 Uhr angesetzt. Sie können über unseren Live-Blog auf dem Laufenden bleiben und Videoclips ansehen Sky Sports App und Website. Auch auf NOW TV streamen.