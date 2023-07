Chris Woakes sagt, er sei „verzweifelt“, seinen Platz im englischen Team für den vierten Ashes-Test zu behalten, nachdem er in Headingley eine Schlüsselrolle dabei gespielt habe, die Serie am Leben zu erhalten.

Woakes markierte sein erstes Testspiel seit fast 16 Monaten, indem er in jedem Inning drei Wickets holte und einen spielentscheidenden Beitrag in Englands Run Chase leistete. Er belegte einen 32. Platz ohne Aus, als die Gastgeber einen dramatischen Drei-Wicket-Sieg und ihren ersten Sieg der Serie errangen .

England liegt in der Fünf-Spiele-Serie vor dem entscheidenden vierten Test im Old Trafford immer noch mit 2:1 hinter Australien, der am Mittwoch beginnt und weiterlebt Sky SportsWoakes hofft, dass er genug getan hat, um seinen Platz in der Startaufstellung zu behalten.

„Wenn man die Gelegenheit bekommt, in einer Ashes-Serie mitzuspielen, dann versucht man, sie mit beiden Händen zu ergreifen“, sagte Woakes Sky Sports bei einem Feierabend für Super 1s, ein nationales Cricket-Programm, das jungen Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit gibt, regelmäßig Cricket zu spielen.

„Ich habe das Gefühl, dass die letzte Woche für mich und das Team sehr gut gelaufen ist und wenn man ein Cricketspiel gewinnt, möchte man natürlich beim nächsten Spiel dabei sein.“

„Natürlich möchte ich unbedingt nächste Woche dabei sein, aber gleichzeitig werde ich dort ankommen, versuchen, im Training gute Leistungen zu erbringen, mich richtig vorzubereiten und die Auswahl liegt außerhalb meiner Kontrolle. Was sein wird, wird sein, aber.“ Hoffentlich bekomme ich das Nicken.

Woakes‘ Rückkehr in die Testmannschaft markierte für den Allrounder das Ende eines langen Weges der Genesung, nachdem er letzten Sommer nach einer Knieoperation pausieren musste, während sein jüngster Auftritt sein erster unter der „Bazball“-Ära von Ben Stokes und war Brendon McCullum.

„Es ist großartig, wieder im Team zu sein und Teil einer unglaublichen Ashes-Serie zu sein“, fügte Woakes hinzu. „Es war großartig, von der Seite aus zuzuschauen, aber jetzt da draußen und in der Mitte zu sein, ist ein unglaubliches Gefühl.“

„Alles, was sie versuchen, ist, den Spielern die Angst vor dem Scheitern zu nehmen, rauszugehen und sich auszudrücken. Wir haben erkannt, dass wir einen unglaublich talentierten Kader haben, also geht es nur darum, die Spieler rausgehen zu lassen und ihr Bestes zu geben.“ Weg und haben die Unterstützung der Umkleidekabine.

„Es fühlt sich wirklich so an. Man wird unterstützt, egal wie man sein Geschäft in der Mitte angehen möchte. Es geht ihnen vor allem darum, zu gewinnen, und das steht immer im Vordergrund.“

„Es ist großartig, Teil eines so spannenden Teams zu sein.“

Kann England die Serie im Old Trafford ausgleichen?

Australien reist nach Old Trafford mit dem Wissen, dass es mit einem Sieg seinen ersten Ashes-Seriensieg auf englischem Boden seit 2001 sichert, obwohl Woakes weiterhin zuversichtlich ist, dass England auf der Dynamik seines Headingley-Erfolgs aufbauen kann.

„Es wird ein weiteres enges Testspiel“, erklärte Woakes. „Wir haben gesehen, dass alle drei Tests dieser Serie sehr eng waren.

„Es besteht kein Zweifel daran, dass Australien eine Weltklassemannschaft ist und unglaublich schwer zu schlagen ist, und das haben wir in der gesamten Serie gesehen, aber ich denke, wir sind zuversichtlich, dass wir dort ankommen und eine weitere starke Leistung abliefern können, um den Sieg zu holen.“ .

„Vieles wird davon abhängen, wie das Spielfeld aussieht. Das Spielfeld wird wahrscheinlich davon abhängen, mit welcher Mannschaft wir antreten, aber die Mannschaft wird zuversichtlich sein und versuchen, den Sieg zu holen. Wir hatten eine tolle Woche in Headingley und hoffentlich Mit dieser Zuversicht können wir in die nächste Woche gehen.“

