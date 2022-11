Thanksgiving-Reste: Was tun mit all dem Essen?

Anmerkung der Redaktion: Melden Sie sich für Eat, But Better: Mediterranean Style von CNN an. ÖUnser achtteiliger Leitfaden zeigt Ihnen einen köstlichen, von Experten unterstützten Essstil, der Ihre Gesundheit ein Leben lang fördert.





Nachdem der letzte Teller vom Tisch abgeräumt wurde und alle – außer der Person, die beim Abwaschen feststeckt – auf die Couch gewandert sind, ist es an der Zeit, den nächsten Teil der Thanksgiving-Tradition zu beginnen.

Ja, es ist Zeit, die Reste aufzuteilen und aufzuarbeiten.

Bei diesen Empfehlungen geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Wir bieten einige Optionen an, auf die Sie sich bei Ihrem Speiseplan nach dem Urlaub freuen können. Dies sind Lebensmittel, die wir bereits lieben, mit Thanksgiving-Gerichten, die in die bekannten Rezepte eingearbeitet sind.

Tut mir leid, dieselben alten Sandwiches am nächsten Tag und Truthahn-Tetrazzini. Wir gehen dieses Mal in eine andere Richtung.

Viele von uns wenden sich in einer Vielzahl von Rezepten an gemahlenen Truthahn als gesündere Option. Aber es ist genauso einfach, übrig gebliebenen Thanksgiving-Truthahn zu zerkleinern und ihn in Nicht-Feiertags-Hausmannskost zu schmuggeln. Beginnen Sie, indem Sie es zu Ihrem Lieblingsrezept für Enchilada (oder Taco- oder Burrito-Schüssel) hinzufügen.

Probieren Sie diese Puten-Enchiladas aus schwarzen Bohnen und können Sie sie gerne durch eine hochwertige Enchilada-Sauce aus der Dose oder im Glas ersetzen, wenn Sie es nach dem großen Tag nicht in sich haben, Ihre eigene von Grund auf neu zuzubereiten.

Haben Sie noch mehr Truthahn zu verschicken, nachdem Sie eine Pfanne Enchiladas zubereitet haben? Frieren Sie zusätzliche Portionen Fleischreste ein und verwenden Sie sie in jedem Rezept, bei dem Sie normalerweise Brathähnchen verwenden würden.

Ähnlich wie eine Burrito-Schüssel sind Körnerschalen ein vielseitiger unbeschriebenes Blatt, um Truthahn- und Gemüsereste zu verwerten. Konkret empfehlen wir hier Rosenkohl und geröstete Süßkartoffeln.

Während jedes Getreide als Basis für eine Getreideschale geeignet ist, gehören Farro, Quinoa und brauner Reis zu den beliebtesten. Bedecken Sie einen großzügigen Löffel Körner, entweder warm oder bei Raumtemperatur, mit übrig gebliebenem Gemüse. Fügen Sie andere Gemüse wie Grünkohl und ein Protein wie Kichererbsen hinzu.

Für Dressing-Ideen plündern Sie den Kühlschrank oder machen Sie etwas Neues – probieren Sie einen zitronigen Dijon für Helligkeit oder eine Ahorn-Tahini-Version, die nussig und süß ist.

Wird es wackeln? Ja, es wird! Mit Eiern vermischte übrig gebliebene Füllung und ein Hauch Brühe oder Soße sind alles, was Sie brauchen, um die Thanksgiving-Füllung in ein herzhaftes Frühstück für den nächsten Tag zu verwandeln.

Egal, ob Sie Weißbrot- oder Maisbrotfüllung mögen, der Prozess der Herstellung von Waffeln bleibt gleich. Servieren Sie die mit Eiern belegten Waffeln nach Belieben – pochiert, Rührei oder gebraten – und legen Sie ein Würstchen oder ein paar Scheiben Speck darauf, wenn Sie aufs Ganze gehen möchten.

Wenn Sie lieber backen möchten, anstatt das Waffeleisen herauszuziehen, nehmen Sie eine Standard-Muffinform und machen Sie Stuffins – das ist der niedliche Begriff für das Füllen von Muffins. Eier, Truthahn oder Schinken und gefrorener Spinat oder anderes gehacktes Gemüse, gemischt mit übrig gebliebener Füllung, machen dies zu einer Option für das Frühstück oder einen Mittagssnack.

Sowohl Füllungen als auch Füllungswaffeln können zum späteren Aufwärmen eingefroren werden – bis zu drei Monate später, wenn Sie vielleicht wieder aufgeregt sind, Thanksgiving-Gerichte zu essen.

Selbst der größte Kartoffelpüree-Fan muss zugeben, dass die Vorstellung, einen aufgewärmten Haufen Kartoffeln zu essen, nach ein paar Tagen seinen Reiz verliert. Betreten Sie den Krapfen, um die Dinge noch einmal brutzeln zu lassen.

Mais- und Cheddar-Kartoffelpüree sind eine Zwei-in-Eins-Möglichkeit, um Maisreste vom Festmahl zu verwerten. Wenn Sie zusätzlich noch gerösteten Blumenkohl fein hacken und der Mischung hinzufügen möchten, funktioniert das auch.

Oder lassen Sie sich verwöhnen und bereiten Sie Kartoffelpuffer im Poutine-Stil zu, indem Sie sie mit warmer Soße und kleinen Würfeln aus weißem Cheddar oder Monterey Jack-Käse belegen.

Hier ist ein Tipp: Kaufen Sie eine extra gefrorene Deep-Dish-Tortenkruste und bringen Sie sie dann über das Wochenende heraus, um mit dem Rest Ihres Auflaufs aus grünen Bohnen eine schnelle Quiche zu zaubern.

Befolgen Sie das grundlegende Quiche-Verhältnis von 4 großen Eiern, 1 Tasse Milchprodukten (Vollmilch, halb und halb oder Sahne), 1 Tasse geriebenem Käse und 2 Tassen Gemüse oder anderen Mischungen, um Ihre Tortenkruste zu füllen.

Backen Sie die Tortenbodenschale gemäß den Anweisungen auf der Packung vor, füllen Sie sie dann und backen Sie sie 45 bis 60 Minuten lang bei 350 Grad Fahrenheit, bis die Quiche in der Mitte nicht mehr wackelt. Vor dem Anschneiden mindestens 15 Minuten ruhen lassen.

Dies ist für die Leute, die nach einer Variante des Truthahnsandwiches nach Thanksgiving suchen, das mit allen Resten gestapelt ist – Truthahn, Soße, Kartoffelpüree, Füllung und Cranberrysauce – auf einem übrig gebliebenen Parker House-Brötchen oder weichem Brot.

Wenn Ihnen diese Art von Mahlzeit nach den Feiertagen zusagt, machen Sie diese Thanksgiving-Restpizza und genießen Sie die klassischen Aromen auf einer Scheibe anstatt zwischen Brot.

Gekühlter Pizzateig kann hier die hausgemachte Pizzakruste ersetzen, und wenn Sie etwas noch sättigenderes probieren möchten, machen Sie Ihre Pizza mit ein paar Löffeln Ricotta zu einer Calzone. Mit Soße zum Dippen servieren.

Warum scheint es nach dem Essen immer mehr Cranberry-Sauce zu geben als zu Beginn? Verwenden Sie es in diesen beiden schnellen Cocktails zum Zusammenschütteln, die vom Cosmopolitan und Manhattan inspiriert sind.

Für zwei Cocktails: Füllen Sie einen Cocktailshaker zur Hälfte mit Eis, fügen Sie dann 2 Unzen Wodka oder Gin, 1 Unze Cointreau oder anderen Orangenlikör und einen gesunden Löffel Cranberry-Sauce hinzu. Verschließen und schütteln, dann in zwei gekühlte Martinigläser oder Coupes abseihen.

Oder ersetzen Sie den Wodka durch Bourbon oder Roggen und den Cointreau durch Ahornsirup und machen Sie ihn zu einem extra-saisonalen Getränk.