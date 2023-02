Thanksgiving Day schnelle Fakten | CNN

Anmerkung der Redaktion: Diese Seite wurde eingestellt und wird nicht mehr aktualisiert.





CNN

—



Hier ist ein Blick auf Thanksgiving Day, der in den Vereinigten Staaten am vierten Donnerstag im November gefeiert wird. Im Jahr 2022 ist Thanksgiving am 24. November.

Das USDA prognostiziert, dass 2022 in den Vereinigten Staaten 212 Millionen Truthähne aufgezogen werden.

Der US-Präsident erhält traditionell wenige Tage vor Thanksgiving in einer Zeremonie im Weißen Haus einen Truthahn. Präsident Harry S. Truman begann mit der Tradition und Präsident George HW Bush war der erste, der den Vogel begnadigte und ihn nicht aß.

Herbst 1621 – Das erste Thanksgiving wird in Plymouth gefeiert. Eine gute Ernte veranlasst den Gouverneur von Massachusetts, William Bradford, ein Dankesfest zu planen. Rund 90 Indianer nehmen daran teil.

1789 – Präsident George Washington gibt eine Proklamation heraus, in der der 26. November zum nationalen Erntedankfest erklärt wird.

Mehrere Jahre lang gab es keinen nationalen Thanksgiving Day, aber viele Bundesstaaten hatten Thanksgiving-Feiertage.

3. Oktober 1863 – Präsident Abraham Lincoln hat den letzten Donnerstag im November zum nationalen Erntedankfest erklärt.

1939 – Präsident Franklin D. Roosevelt verschiebt Thanksgiving Day eine Woche früher, um die Weihnachtseinkaufssaison anzukurbeln.

1941 – Der Kongress beschließt, dass der vierte Donnerstag im November als Erntedankfest und gesetzlicher Feiertag auf Bundesebene begangen wird.