Innerhalb weniger Monate sterben zwei Frauen einen qualvollen Tod im Umfeld des Mannes. Nun fällt ein Urteil gegen den „Thalliummörder“ aus Solingen.

2023-07-03 22:03:00

Ein 42-jähriger Mann ist wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, unter anderem weil er zwei Frauen tödlich mit dem Schwermetall Thallium vergiftet hatte. Es bestehe kein Zweifel daran, dass der Angeklagte „eine perverse, sadistische und grausame Seite hat“, sagte der Richter bei der Urteilsverkündung am Montag am Landgericht Köln.

Nach außen hin hatte der Mann eine freundliche Fassade bewahrt. Der Richter kritisierte auch die Düsseldorfer Polizei für ihre nachlässige Ermittlungsarbeit. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt drei Frauen mit dem geruchs- und geschmacksneutralen Schwermetall Thallium vergiftet hat: seine Frau, nach dem Tod dieser Frau auch seine neue Partnerin und deren Großmutter.

Nur die neue Freundin überlebte die Vergiftung, die beiden anderen Frauen starben einen qualvollen Tod. Die Richter wiesen nach, dass der Mann 25 Gramm Thallium gekauft hatte – bereits ein Gramm ist für den Menschen tödlich. Zuerst traf es seine erste Frau, mit der der Mann den Schilderungen zufolge ein äußerlich glückliches Verhältnis hatte und eine Hochzeit im großen Stil gefeiert hatte. Schließlich bekam sie Vergiftungssymptome: schreckliche Schmerzen, Haarausfall, Atembeschwerden. „Sie stirbt mit 35 Jahren einen schrecklichen Tod“, sagte der Richter.

Auf den Mann fällt kein Verdacht. „Es wäre ein unaufgeklärter Mord gewesen, wenn der Angeklagte nicht weiter gemordet hätte“, sagte der Richter. Denn der Mann geht kurz nach dem Tod der Frau die nächste Beziehung ein. Ihre Großmutter stirbt bald an einer Vergiftung – und schließlich entwickelt auch diese neue Freundin selbst Vergiftungssymptome. Die schwangere Frau kann mit einem Gegenmittel gerade noch rechtzeitig gerettet werden. In diesem Fall lautete das Urteil am Montag versuchter Mord.

Thallium-Morde in Solingen: Mann bestreitet Taten

Doch das ungeborene Kind stirbt. Ein Zusammenhang mit Thallium lässt sich juristisch nicht eindeutig belegen, ein Einfluss des Giftes sei jedoch wahrscheinlich, so der Richter. Die Düsseldorfer Polizei blieb in dieser Phase weitgehend untätig, wie der Richter kritisierte. „Es ist für die Kammer unverständlich, wie die Dinge gelaufen sind“, sagte sie. Erst auf Initiative der Mutter der vergifteten Freundin kam Bewegung ins Spiel. „Zum Glück wendet sie sich nicht an die Polizei Düsseldorf, sondern an die Polizei Hürth“, sagte sie.

Dort wird eine Mordkommission aufgestellt, und schon bald finden die Ermittler bei einer Durchsuchung Gift. Der Mann schwieg zunächst, im Prozess leugnete er die Tat und erklärte den Tod seiner Frau als Selbstmord. „Das ist völlig absurd“, sagte der Richter.

Sie beschrieb den 42-Jährigen als äußerlich unauffällig: Er sei kein exzentrischer Einzelgänger und von vielen Zeugen als freundlich beschrieben worden. Er schloss die High School ab, brach später das College ab und wurde Krankenschwester. Er sei finanziell abgesichert, habe Hobbys und ein soziales Umfeld, sagte sie. Nach Ansicht des Richters ist es gerade diese Kombination brutaler Taten mit einer freundlichen Fassade, die den Täter äußerst gefährlich macht.

Er ist ein Mensch, der perfekt funktioniert, aber seine Umgebung mit Mitteln manipuliert, die nur Experten entdecken können. Er zeigte kein Mitgefühl, sah die Angst, beobachtete die Sterbenden und begleitete die Frauen – äußerlich liebevoll – in ihrem Sterben.

Er akzeptierte das Urteil am Montag ohne zu bewegen. „Aus heutiger Sicht dürfen Sie nie wieder frei sein“, sagte der Richter. Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld und die anschließende Sicherungsverwahrung fest. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

dpa