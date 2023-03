Autoriteiten in Thailand zijn op zoek naar een vermiste radioactieve cilinder.

De cilinder, 30 cm lang en 13 cm breed, werd vermist in een elektriciteitscentrale ten oosten van Bangkok.

Dit volgt op een soortgelijk incident in Australië in januari.

De Thaise autoriteiten haasten zich om een ​​cilinder met gevaarlijk radioactief materiaal te vinden die is verdwenen uit een elektriciteitscentrale, zeiden functionarissen dinsdag, waarschuwend voor ernstige gezondheidsrisico’s door directe blootstelling.

Personeel van de kolencentrale in de provincie Prachinburi, ten oosten van Bangkok, merkte op dat de stalen buis, 30 cm lang en 13 cm breed, ontbrak tijdens routinecontroles op vrijdag.

Een zoektocht in het weekend heeft de buis van 25 kg met het zeer radioactieve cesium-137 niet gevonden, zei Kittiphan Chitpentham van de National Power Supply Public Company, die eigenaar is van de fabriek.

Het bedrijf denkt dat het dagen eerder van een muurbevestiging is gevallen, ongeveer 18 meter hoog.

Stralingstests in de fabriek tonen aan dat deze van het terrein is gehaald.

“We vragen mensen in het gebied om te helpen het te vinden”, zei de gouverneur van Prachinburi, Narong Nakornjinda, tegen AFP.

Ze zeiden:

Het radioactieve materiaal bevond zich in een gesloten en beschermde toestand, maar als iemand het opent en wordt blootgesteld aan de stof, kan dit huiduitslag en brandwonden veroorzaken.

De ontbrekende cilinder maakt deel uit van een apparaat dat wordt gebruikt om de stoomdruk in de fabriek te meten. Ambtenaren hebben niet gezegd hoeveel cesium-137 erin zit.

Het Office of Atoms for Peace – de Thaise overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor nucleair onderzoek – zei dat de fabriek bewakingsbeelden gebruikte om te identificeren wie de cilinder had meegenomen en waarschuwde tegen het openen ervan.

“Als iemand de cilinder breekt, wanneer je er direct aan wordt blootgesteld, kun je worden blootgesteld aan een hoog risico op kanker en ernstige ziekte, dus breek de cilinder alsjeblieft niet”, zei Office of Atoms for Peace-secretaris Permsuk Sutchaphiwat.

De ontbrekende cilinder volgt op een incident in Australië waar de autoriteiten zeiden dat ze na een zoekactie van twee weken een kleine radioactieve capsule hadden teruggevonden die half januari van een vrachtwagen was gevallen op een afgelegen snelweg in het binnenland.