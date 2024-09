Bangkok. Ab januari ist in Thailand de “Ehe für all” erlaubt: Nachdem Koning Maha Vajiralongkorn das richtungsweisende Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe abgesegnet hat, wurde es jetzt im Amtsblatt veröffentlicht. Kamer en Eerste Kamer zijn bereid hun bijeenkomsten met de grootst mogelijke tevredenheid voor te bereiden. In 120 dagen wordt het in Kraftpapier verwerkt.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

“De Liebe siegt”, schreef minister-president Paetongtarn Shinawatra over Sinds 2017 zijn er Zugelassen in Duitsland.

Het leven en wij De relatie voor gezondheid, welzijn en het hele gezin – u kunt genieten van Donnerstag.

Beliebtes Reiseziel vreemde toeristen

De Neuregulatie is gebaseerd op de rechtsgrondslag van de Wörter „Männer“ en „Frauen“, evenals „Ehemann“ en „Ehefrau“, dankzij de neutrale Wörter die „Personen“ en „Ehepartner“ werd. Geen heteroseksuele paren komen in financiële, medische en andere situaties terecht voor de rechten van andere mensen.

Lees meer over de Weergave

Lees meer over de Weergave

Bislang is een lifestyle partner in Thailand, wat betekent dat er geen volledige toewijding is. Trotz der konservativen Wertvorstellungen in Thailand is het land als extreem liberaal en open voor transgenders en homoseksuelen. Schon long is een van de beste reisbestemmingen voor queer toeristen in de wereld.

RND/dpa