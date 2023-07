Ein Verbot von TikTok auf staatlichen Geräten und Netzwerken in Texas wurde am Donnerstag von First Amendment-Anwälten angefochten, die sagten, das Gesetz verstoße gegen die Verfassung, indem es Forschung und Lehre an öffentlichen Universitäten einschränke.

Das Knight First Amendment Institute an der Columbia University reichte die Klage im Namen der Coalition for Independent Technology Research ein, zu deren Mitgliedern texanische College-Professoren gehören, die sagen, ihre Arbeit sei kompromittiert worden, nachdem sie den Zugriff auf TikTok im WLAN des Campus und auf von der Universität bereitgestellten Computern verloren hatten.

Die Klage bietet einen Einblick in die reale Wirkung von Verboten gegen TikTok und den zunehmenden rechtlichen Widerstand, der mit den Bemühungen einhergeht. Nach Angaben des Instituts haben Universitäten in mehr als 20 Bundesstaaten TikTok in irgendeiner Weise verboten, basierend auf neuen Regeln von Gesetzgebern, die sagen, dass TikTok, das dem chinesischen Unternehmen ByteDance gehört, eine nationale Sicherheitsbedrohung darstellt.

Das Knight First Amendment Institute, das ehrenamtlich an Fällen der freien Meinungsäußerung arbeitet, möchte, dass Texas und andere Staaten Universitätslehrkräfte von den Verboten ausnehmen.