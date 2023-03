CNN

—



De leiders van het Houston Independent School District, het grootste schooldistrict in Texas en een van de grootste in het land, zullen worden vervangen door een nieuw bestuur dat wordt aangesteld door de staatscommissaris van Onderwijs, zei het district woensdag.

De Texas Education Agency is van plan de superintendent en de raad van onderwijsbeheerders van het district “in de komende paar maanden” te vervangen, zei de huidige raad van onderwijs in een verklaring.

De interventie vindt plaats onder een staatswet die de staat toestaat het bestuur van districten te verwijderen met scholen die niet aan bepaalde staatsnormen voldoen.

Het komt nadat het Hooggerechtshof van Texas in januari, na een jarenlange juridische strijd tussen het district en de onderwijscommissaris, in het voordeel van de commissaris besliste.

De overname is “verontrustend, maar niet onverwacht”, zei de burgemeester van Houston, Sylvester Turner.

Millard House II, die sinds 2021 superintendent is, zei dat de verhuizing “geen afbreuk doet aan de winst die we in het hele district hebben geboekt. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze docenten en medewerkers het nodige werk zullen blijven doen om positieve resultaten voor studenten op elk niveau te garanderen.”

De vakbond van de staatsleraren zei woedend te zijn over de beslissing.

De Texas Education Agency “heeft op dit moment alle ruimte verloren om te oordelen of om een ​​model te zijn dat ieder van ons zou moeten volgen”, zei Zeph Capo, president van de Texas American Federation of Teachers, op een persconferentie.

“De staat en zijn ambtenaren zullen nu verantwoordelijk zijn voor meer dan 180.000 studenten en 25.000 schoolmedewerkers”, zei Capo. “Omwille van hen heb ik op dit moment geen andere keuze dan hen het beste te wensen en te hopen dat ze slagen. Maar vergis je niet, we zullen elke beweging in de gaten houden.”

Dergelijke overnames zijn niet ongehoord, maar ze komen niet vaak voor, volgens Domingo Morel, een universitair hoofddocent politieke wetenschappen en openbare dienstverlening aan de New York University en de auteur van “Takeover: Race, Education, and American Democracy”, een boek dat richt zich op de kwestie.

“We hebben meer dan 10.000 schooldistricten in dit land, en er zijn er maar ongeveer 110 geweest”, vertelde Morel aan CNN, ook in Newark, New Jersey, Detroit en Philadelphia.