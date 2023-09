Texas muss schwimmende Barriere an der Grenze zu Mexiko verschieben

Een Bundesrichter vroeg de gouverneur van Texas om een ​​​​beschikking in de Grenzfluss Rio Grande naar verlegenheid te brengen. De Bojen verstiessen zijn Bundesgesetz, stop der Richter in een einstweiligen Verfügung fest. Texas hoed voorbereid Berufung angekündigt.

Een Kajakfahrer werd op 1 augustus 2023 in Eagle Pass, Texas, een grote Bojen-vorbei, die eingesetzt werd als zwemmende Grenzbarriere in Rio Grande. Eric Gay/AP

Het eerste punt kwam van Joe Biden. Een Bundesrichter heeft de macht over de staatsregering van de Bundesregierung en de Verlegung van een grensoverschrijdende Grenzmauer in de Rio Grandeverfügt. David Alan Ezra, die in 1998 de republikeinse president Ronald Reagan ontving, bedankte de Texaanse gouverneur Greg Abbott op de eerste dag van 15 september.