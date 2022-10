Texas Highschool-Cheerleader nach Busüberschlag verletzt, landet im Straßengraben

CNN

Ein Überschlagunfall eines Busses mit einem Highschool-Cheerleaderteam verletzte am Freitag nach Angaben des Schulbezirks Schüler, Sponsoren und den Fahrer des Busses.

Der Elkhart Independent School District sagte, die Cheerleader seien auf dem Weg zu einem Spiel in Clifton, als der Bus bei einem einzigen Fahrzeugunfall umkippte und in einem Graben neben einer Autobahn außerhalb von Elkhart landete. Die Verletzten wurden am Freitagnachmittag in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich auf dem Highway 294 in der Nähe des Lake View Methodist Conference Center außerhalb der Stadt.

Infolge des Unfalls seien keine Todesfälle gemeldet worden, sagte der Distrikt und fügte hinzu, dass er weiterhin Aktualisierungen bereitstellen werde, sobald sie „verfügbar werden“.

„Obwohl wir noch keinen Unfallbericht haben, wird angenommen, dass die Straßenwetterbedingungen ein Faktor gewesen sein könnten. Die Eltern wurden benachrichtigt und einige sind vor Ort eingetroffen, um ihren Schüler abzuholen“, sagte der Bezirk.