Texas besiegt die Diamondbacks in Spiel 5 und holt sich den ersten Titel in der Franchise-Geschichte

Zum ersten Mal in der Franchise-Geschichte sind die Texas Rangers World Series-Champions. Die Rangers holten sich am Mittwochabend ihren ersten Titel überhaupt mit einem spannenden 5:0-Sieg (Box Score) über die Arizona Diamondbacks in Spiel 5 der World Series 2023. Texas erzielte in dieser Nachsaison auswärts ein erstaunliches 11:0. Es ist die längste Siegesserie auf der Straße in der Franchise-Geschichte, egal ob in der regulären Saison oder in der Nachsaison.

Righty Josh Sborz, der während der regulären Saison einen ERA von 5,50 und in der Nachsaison einen ERA von 0,75 hatte, verzeichnete das 27. und letzte Out mit einem Call Three gegen Ketel Marte.

D-Backs-Ass Zac Gallen erzielte im siebten Inning von Spiel 5 einen No-Hitter – er war großartig –, aber letztendlich fanden die Rangers einen Weg, gegen Gallen einen Run zu erzielen, während Arizona gegen Nathan Eovaldi einen Run nach dem anderen einstecken musste . Arizona ließ in fünf Innings neun Männer auf der Base und erzielte 0 zu 9 mit Läufern in der Punkteposition. Die Möglichkeiten waren da. Die D-Backs konnten einfach kein Geld verdienen. Texas eröffnete das Spiel schließlich mit einem neunten Inning mit vier Runs, und Marcus Semiens Homerun mit zwei Runs diente als Ausrufezeichen.

Mit dem Sieg wurde Rangers-Kapitän Bruce Bochy der sechste Manager, der vier World Series-Meisterschaften gewann, neben Casey Stengel (sieben), Joe McCarthy (sieben), Connie Mack (fünf), Walter Alston (vier) und Joe Torre (vier). . Diese fünf Männer sind alle in der Hall of Fame. Bochy wird sich ihnen eines Tages in Cooperstown anschließen. Seine Teams haben vier der letzten 14 World Series gewonnen.

Hier sind unsere Erkenntnisse aus Spiel 5 der World Series 2023.

Beim dritten Mal bekam Gallen den Auftrag

Die D-Backs brauchten dringend das Ass Zac Gallen, um, nun ja, wie ein Ass zu pitchen, und er war in sechs Innings in Spiel 5 großartig. Gallen schied die ersten 14 Batter aus, denen er gegenüberstand – er ist der erste Pitcher, der ein perfektes Spiel ins Spiel brachte fünftes Inning eines World Series-Starts seit Greg Maddux im Jahr 1995 – und er ließ in sechs Innings keinen Treffer zu. Er war dominant und auch effizient. Nur 72 Seillängen bis sechs.

Leider haben die Pitcher zu kämpfen, bis sie es plötzlich nicht mehr tun, und die Rangers schafften den Durchbruch, als sich die Aufstellung ein drittes Mal drehte. Nr. 2 Schlagmann und World Series MVP Corey Seager löste den No-Hitter mit einem gezwickten Single durch die freie linke Seite auf und eröffnete den siebten Durchgang. Nr. 3-Schläger Evan Carter verdoppelte sich nach rechts, dann schlug Nr. 4-Schlagmann Mitch Garver einen Single zurück in die Mitte, um den ersten Lauf des Spiels zu erzielen.

Nachdem Gallen in den ersten beiden Durchgängen der Aufstellung null Treffer und einen Walk auf 18 Batter zugelassen hatte, sah er sich beim dritten Durchlauf nur fünf Schlagmännern gegenüber, und drei hatten Basistreffer. Das dritte Mal durch die Order-Strafe zu kommen, macht keinen Spaß – es gibt wenige Dinge in diesem Sport, die weniger Spaß machen, als einem erfolgreichen Starter dabei zuzusehen, wie er aus einem Spiel herauskommt – aber das bedeutet nicht, dass es nicht real ist. Hier ist Gallen im Jahr 2023:

Zum ersten Mal durch die Aufstellung 306 .221/.258/.346 30,7 % Zum zweiten Mal durch die Aufstellung 306 .215/.268/.338 25,2 % Zum dritten Mal in der Aufstellung 227 .294/.339/.493 21,6 %

Das Endergebnis ist unglücklich, aber Gallen gab den D-Backs in Spiel 5 eine Chance und noch mehr, und er tat dies, indem er den Scouting-Bericht änderte. Er warf 25 Curveballs unter seinen 83 Pitchern, also 30 %. Er hatte seit dem 6. August nicht mehr 30 % Curveballs in einem Start geworfen, und er schaffte es das ganze Jahr über nur fünf Mal. Sechs Innings lang sorgten all diese zusätzlichen Kurven dafür, dass die Rangers das Gleichgewicht verloren.

Die D-Backs hatten Eovaldi in den Seilen

Konnte aber nie den Knockout-Schlag versetzen. Oder sogar einen Lauf überqueren. Arizona stellte den Leadoff-Mann in jedem der ersten drei Innings von Spiel 5 auf die Base und hatte in jedem der ersten fünf Innings einen Baserunner, aber dank einer 0:9-Leistung mit Runnern in Scoring-Position gegen Nathan Eovaldi erzielten sie keine Runs. Schauen Sie sich diese erstklassigen Torchancen an, die verpasst wurden:

1. Inning: Läufer auf dem dritten Platz mit einem Out.

Läufer auf dem dritten Platz mit einem Out. 2. Inning: Zweiter Läufer mit einem Out.

Zweiter Läufer mit einem Out. 3. Inning: Läufer auf dem ersten und zweiten Platz ohne Outs.

Läufer auf dem ersten und zweiten Platz ohne Outs. 5. Inning: Basen beladen mit zwei Outs.

Corbin Carroll schlug einen Single und Ketel Marte eröffnete das dritte Inning, dann schlug der Nr. 3-Schläger Gabriel Moreno die Zweitplatzierten. Er war der erste Schlagmann Nr. 3, der seit Kirby Puckett im Jahr 1991 einen Sac Bunt in der World Series hinlegte. Eovaldi folgte jedoch mit einem Strikeout und einem Ground Out, und Arizona erzielte im Inning kein Tor.

Erst im sechsten Inning, seinem letzten Inning, verzeichnete Eovaldi einen 1-2-3-Frame. Er war der Anti-Gallen. Gallen durchlief seine sechs Innings praktisch ohne hochbelastete Pitches. Eovaldi war die ganze Nacht in Schwierigkeiten – neun Baserunner in seinen sechs Innings – und machte viele Bendings, aber keine Breaks. Gallen und Eovaldi hatten zwei sehr unterschiedliche Starts, jeder auf seine Art beeindruckend.

Dieses fünfte Inning war das letzte Mal, dass die D-Backs in dieser Saison einen Läufer auf der Torposition hatten. Drei Pitcher der Rangers – Eovaldi, Aroldis Chapman, Josh Sborz – hielten Arizona in den letzten vier Innings auf einem Walk und einem Single. Die D-Backs hatten gegen Eovaldi viele Chancen und konnten den Big Hit einfach nicht erzielen. Das Spiel war schon früh auf der Kippe.

Die Rangers haben es spät geschafft

In Spiel 5 stand es in sechs Innings 0:0 und bis zum Ende des neunten Innings 1:0, als die Rangers das Spiel mit vier Insurance Runs zu Ende brachten. Alek Thomas unterlief bei Jonah Heims RBI-Single ein gravierender Fehler, der ihm unter die Finger kam, sodass Nathaniel Lowe den ganzen Weg von der ersten Base nach Hause tuckern konnte. Marcus Semien sorgte mit einem Two-Run-Homerun für das Ausrufezeichen.

Texas hatte gegen Gallen in sechs Innings keinen Treffer und schaffte es dennoch, in Spiel 5 fünf Runs bei neun Treffern zu erzielen. Sie sind das erste Team überhaupt, das ein World Series-Spiel gewinnt, nachdem sie in sechs Innings keinen Treffer erzielt haben. Ihr Lineup ist einfach so gut und so tiefgründig und so vielfältig. Gallen war in Spiel 5 am besten und die Rangers gewannen trotzdem mit fünf Runs. Bemerkenswert.

Smith hat Geschichte geschrieben

Der erfahrene Linkshänder Will Smith ist einer von 1. Er ist der erster Spieler in der Geschichte der vier großen nordamerikanischen Sportligen, der mit drei verschiedenen Teams drei Meisterschaften in drei Jahren gewann. Smith gewann World Series-Titel mit den Atlanta Braves 2021, den Houston Astros 2022 und jetzt den Rangers 2023. Zugegeben, Smith schlug in der World Series nicht besonders gut (zwei Runs in 1 1/3 Innings), aber er stand die ganze Saison über im Kader und war in der ersten Halbzeit der Schlussspieler. Er ist ein Glücksbringer.

Die Rangers sind World Series-Champions

Wie cool ist das? Dieses Franchise begann 1961 als Washington Senators, bevor es 1972 nach Texas wechselte und zu den Rangers wurde. Erst in diesem Jahr, der 63. Saison des Franchise, gewannen sie eine Meisterschaft. Jetzt, da die Rangers einen Titel haben, Die Brewers, Mariners, Padres, Rays und Rockies sind die fünf verbleibenden Franchises ohne World Series-Titel. Die D-Backs können stolz auf ihre Saison sein – dieses Team hat erst 2021 110 Spiele verloren – aber es besteht kein Zweifel, diese Niederlage tut weh.

Meisterschaftsausrüstung

