Verschillende vrouwen die zeggen dat het abortusverbod in Texas aanzienlijke risico’s voor hun gezondheid inhield, hebben deze week de staat aangeklaagd, waarmee ze een nieuw front hebben geopend in de juridische strijd die is ontstaan ​​sinds het Hooggerechtshof vorig jaar de nationale bescherming van abortusrechten vernietigde.

Vijf vrouwen beweren in de rechtszaak dat onzekerheid over wanneer vrijstellingen voor medische noodgevallen in de abortuswetten van Texas van toepassing zijn, verergerde medische noodgevallen die hun leven, gezondheid en vruchtbaarheid in gevaar brengen.

“Voor zover het abortusverbod in Texas het aanbieden van abortus aan zwangere mensen verbiedt om medische aandoeningen te behandelen die een risico vormen voor het leven van de zwangere of een aanzienlijk risico vormen voor hun gezondheid”, zegt de rechtszaak, “schendingen de verboden de rechten van zwangere mensen onder de bepalingen van de staatsgrondwet ter bescherming van de grondrechten en het recht op gelijkheid.

De rechtszaak is niet bedoeld om het abortusverbod in Texas ronduit te blokkeren. Integendeel, de vrouwen – die zich bij de rechtszaak hebben aangesloten bij twee medische zorgverleners – vragen de rechtbank om te verduidelijken dat abortussen kunnen worden uitgevoerd wanneer een arts “te goeder trouw oordeelt” dat “de zwangere persoon een lichamelijke opkomende medische aandoening heeft die een risico op overlijden of een risico voor hun gezondheid (inclusief hun vruchtbaarheid).”

De klacht van de vrouwen beschrijft schrijnende verhalen over abortuszorg die hen werd ontzegd toen ze te maken kregen met noodcomplicaties tijdens hun zwangerschap, die allemaal gewenst waren. Ze dienden de rechtszaak maandagavond in bij de staatsrechtbank in Austin, Texas.

Texas, zijn procureur-generaal Ken Paxton, de Texas Medical Board en zijn uitvoerend directeur Stephen Brint Carlton worden genoemd als beklaagden in de rechtszaak.

Een woordvoerder van Paxton zei in een verklaring dat hij “er alles aan zal doen om moeders, gezinnen en ongeboren kinderen te beschermen, en hij zal doorgaan met het verdedigen en handhaven van de wetten die naar behoren zijn uitgevaardigd door de Texas Legislature.”

De woordvoerder, Paige Willey, wees ook op de richtlijnen die Paxton uitvaardigde na de uitspraak van het Hooggerechtshof van vorig jaar waarin stond dat de triggerwet van de staat “vrouwen beschermt die worden geconfronteerd met levensbedreigende lichamelijke aandoeningen als gevolg van zwangerschapscomplicaties.”

Een woordvoerder van de medische raad van de staat reageerde niet op een verzoek om commentaar van CNN. Het kantoor van gouverneur Greg Abbott reageerde ook niet onmiddellijk op het onderzoek van CNN.

Texas, dat misschien wel de meest agressieve abortusbeperkingen in het land heeft, is het toneel geweest van verschillende juridische veldslagen over abortus sinds het Hooggerechtshof Roe v. Wade afgelopen juni vernietigde.

Een uitdaging die dateerde van vóór die uitspraak tegen het abortusverbod van Texas uit 2021 – dat privé-civiele rechtszaken mogelijk maakt tegen iedereen die ervan wordt beschuldigd abortus te vergemakkelijken nadat een foetale hartslag is gedetecteerd, wat ongeveer zes weken na de zwangerschap is – ging ook naar het Hooggerechtshof. De rechters stonden toe dat de wet van kracht bleef, ook al stond Roe op dat moment nog in de boeken.

Texas klaagde vorig jaar ook preventief aan om richtlijnen van de regering-Biden te blokkeren die zorgverleners instrueerde dat de federale wet hen verplichtte abortuszorg te verlenen in medische noodgevallen. Een federale rechter koos de kant van Texas en stopte de handhaving van de richtlijnen – die dreigden met civiele straffen en federale financiering afhankelijk maakten van naleving – in de staat.

De abortuswetten in kwestie in de nieuwe rechtszaak zijn het civielrechtelijke handhavingsverbod van zes weken, een zogenaamd “triggerverbod” dat in werking is getreden na de uitspraak van het Hooggerechtshof vorig jaar, en een pre-Roe abortusverbod. De statuten bevatten een taal waarin uitzonderingen voor medische noodgevallen mogelijk zijn.

“Toch hebben inconsistenties in de taal van deze bepalingen, het gebruik van niet-medische terminologie en slordige wetsontwerpen geleid tot begrijpelijke verwarring in de medische beroepsgroep over de reikwijdte van de uitzondering”, aldus de rechtszaak.

Het valt nog te bezien wat voor succes de rechtszaak van maandag zal hebben. Het Hooggerechtshof van de staat Texas, dat doorgaans de laatste scheidsrechter is of staatswetten in overeenstemming zijn met de grondwet van Texas, heeft in eerdere geschillen die tot het hooggerechtshof van de staat zijn geleid, in het voordeel van de abortusbeperkingen in Texas geoordeeld.

De vrouwen die de rechtszaak hebben aangespannen, allemaal inwoners van Texas, zeggen dat ze onherstelbare schade hebben geleden – inclusief emotionele trauma’s en risico’s voor hun fysieke gezondheid – vanwege de hoepels waar ze doorheen moesten springen om de zorg te krijgen die ze nodig hadden.

Een aanklager in de rechtszaak, Amanda Zurawski, zegt dat ze “gedwongen was te wachten tot ze septisch was om abortuszorg te krijgen, waardoor een van haar eileiders permanent werd afgesloten.”

Zoals Zurawski en haar man eerder aan CNN vertelden, werd ze zwanger na anderhalf jaar vruchtbaarheidsbehandelingen. Maar toen ze 18 weken zwanger was – ruim voor het punt van levensvatbaarheid – brak haar water en kreeg ze van haar dokter te horen dat de baby het niet zou overleven, volgens haar verslag.

Haar doktoren vertelden haar echter dat ze haar zwangerschap niet zouden beëindigen totdat ze “ziek genoeg werd geacht dat mijn leven in gevaar was”, vertelde ze vorig jaar aan CNN, eraan toevoegend dat haar was verteld dat dit uren, dagen of zelfs weken kon duren.

Zurawski en haar man besloten dat ze de uren die nodig zouden zijn om naar een andere staat te reizen waar abortus mogelijk zou zijn, niet konden riskeren. Toen ze koorts kreeg die opliep tot 103 en tekenen van sepsis begon te vertonen, dachten haar doktoren dat ze volgens de rechtszaak legaal arbeid konden opwekken zonder de abortuswetten van Texas te overtreden. Ze ontwikkelde echter een secundaire infectie en septische shock, en haar familie vloog naar Austin, Texas, uit angst dat ze zou kunnen sterven. Terwijl ze uiteindelijk herstelde, veroorzaakten de infecties schade aan haar voortplantingsorganen.

Een andere aanklager in de rechtszaak, Lauren Miller, was zwanger van een tweeling, maar ontdekte door testen dat een van de foetussen meerdere foetale afwijkingen had waardoor het hoogst onwaarschijnlijk was dat het zou overleven tot de geboorte, aldus de rechtszaak. Haar specialisten stelden voor dat ze buiten de staat zou reizen, maar ontweken haar en haar man directe antwoorden op hun vragen, zegt de rechtszaak.

Het “was duidelijk dat hun doktoren, verpleegsters en counselors allemaal bang waren om rechtstreeks en openlijk over abortus te spreken uit angst voor aansprakelijkheid onder de abortusverboden van Texas”, stelt de rechtszaak.

Miller reisde uiteindelijk naar Colorado om een ​​zogenaamde selectieve reductie te verkrijgen – een procedure om de waarschijnlijk niet-levensvatbare foetus af te breken om de gezondheid van de andere foetus en de moeder te behouden – en Miller zal nu de andere foetus deze maand afleveren.

Een derde aanklager, Lauren Hall, reisde naar Seattle voor een abortus nadat ze bij een scan van 18 weken te horen had gekregen dat haar foetus een aandoening had waardoor het geen overlevingskans had. Ze kreeg te horen dat de aandoening, volgens de rechtszaak, onder andere risico’s op bloedingen en vroeggeboorte met zich meebracht. Maar ze zegt dat haar specialist in Texas haar geen informatie zou geven over haar opties of zelfs haar medische dossiers zou overdragen aan een abortusaanbieder.

De vierde aanklager, Anna Zargarian, zegt in de klacht dat haar vliezen braken toen ze 19 en een halve week zwanger was. Ze werd gediagnosticeerd met vroegtijdige voortijdige breuk van de vliezen (PPROM) en kreeg te horen dat haar foetus de geboorte niet zou overleven, volgens de rechtszaak.

Maar zelfs toen artsen zeiden dat de aanbevolen behandeling een abortus was, vertelden ze Zargarian dat ze geen abortus mochten uitvoeren omdat de hartslag van de foetus nog steeds detecteerbaar was, aldus de rechtszaak. Uiteindelijk kreeg ze de procedure in Colorado, maar nu wordt ze bang om opnieuw zwanger te worden in Texas, omdat haar is verteld dat ze een hoog risico loopt op het ontwikkelen van aandoeningen die verband houden met PPROM, aldus de rechtszaak.

De vijfde aanklager, Ashley Brandt, zegt ook dat ze te maken kreeg met complicaties bij een zwangerschap met een tweeling, waarbij de ene foetus aandoeningen had die de andere foetus in gevaar brachten. Hoewel ze uiteindelijk in Colorado in staat was om een ​​selectieve abortus te krijgen, kreeg ze volgens de rechtszaak te maken met andere complicaties die haar op een gegeven moment naar de eerste hulp brachten, waar ze ‘een duidelijk onbehagen en verwarring’ voelde.

“Het leek erop dat de medische staf dacht dat ze niets van Ashley’s abortus mochten weten of met haar bespreken”, aldus de rechtszaak, eraan toevoegend dat de rest van haar zwangerschap “geplaagd werd door angst en stress.” Uiteindelijk beviel ze na 38 weken zwangerschap van een gezonde baby.

In een verklaring prees vice-president Kamala Harris de rechtszaak en zei dat het aantoont dat de vrees voor “de schade” die patiënten “zouden ondervinden als gevolg van de extreme wetten van Texas” werkelijkheid is geworden.

“De rechtszaak bevat verwoestende verslagen uit de eerste hand van vrouwenlevens die bijna verloren zijn gegaan nadat hen de gezondheidszorg werd ontzegd die ze nodig hadden vanwege extreme inspanningen van Republikeinse functionarissen om het vrouwenlichaam onder controle te houden”, zei Harris.