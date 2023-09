Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Guter Klang

Lange Akkulaufzeit

Funktioniert auch als Powerbank

Line-In-Option Nachteile Keine Google Assistant-Unterstützung

Kein echtes Stereoerlebnis

Teuer Unser Urteil Sie sollten ihn nicht wegen des beworbenen Stereoklangs kaufen, aber verschiedene andere Upgrades und Optimierungen machen den Move 2 zu einem großartig klingenden und vielseitigen tragbaren Lautsprecher.

Vier Jahre nach dem Original hat Sonos den Move 2 als neuen tragbaren Premium-Lautsprecher mit einer Reihe von Upgrades auf den Markt gebracht.

Diese Fortsetzung bietet eine deutlich verbesserte Akkulaufzeit, neue Bedienelemente, mehr Einsatzmöglichkeiten über USB-C, Dual-Hochtöner und mehr. Wie so oft bei Sonos ist dies mit Kosten verbunden. Lohnt sich also der Move 2 für 449 $/449 £?

Design & Bau

Ähnliches Aussehen und Gefühl

Neue Farbe

Lautstärke-Groove

Der Sonos Move 2 schreibt die Regeln in Sachen Design nicht neu. Auf den ersten Blick könnte man leicht denken, dass es mit dem Original identisch ist. Es hat die gleichen Abmessungen und wiegt immer noch 3 kg.

Es wäre schön, wenn es etwas weniger wiegen würde, um die Tragbarkeit zu verbessern, aber wenn das einen Kompromiss bei der Klangqualität oder der Akkulaufzeit bedeuten würde – und das wäre ganz sicher der Fall –, dann bin ich froh, dass Sonos es auf der klobigeren Seite gehalten hat .

Ich liebe diese Farbe, zum Teil weil sie zu meiner Haustür passt, aber auch weil Sonos die Ladestation sowie das Kabel und den Adapter farblich angepasst hat

Chris Martin / Gießerei

Schließlich gibt es den Sonos Roam, wenn Sie etwas benötigen, das eher in die Tasche passt.

Es gibt zwei Hauptvorteile: das Move 2 und nicht sein Vorgänger. Erstens ein Lautstärkeregler auf der Oberseite, der dem des Era 100 und Era 300 entspricht. Er ist wie die anderen Tasten auf der Oberseite berührungsempfindlich und sitzt in einer zufriedenstellenden Rille, wodurch die Lautstärke schneller und einfacher eingestellt werden kann. Ich möchte nur die Empfindlichkeit anpassen können.

Das andere Giveaway ist die neue olivgrüne Farbgebung. Sonos hat in der Vergangenheit lediglich Schwarz- oder Weißoptionen angeboten, wobei die Farben bei einigen ausgewählten Modellen später hinzukamen, aber es ist schön, von Anfang an eine größere Auswahl zu sehen.

Und ich liebe diese Farbe, zum Teil, weil sie zu meiner Haustür passt, aber auch, weil Sonos die Ladestation sowie das Kabel und den Adapter farblich angepasst hat.

Chris Martin / Gießerei

Wenn Sie mit dem Move noch nicht vertraut sind, dann ist dies das ursprüngliche tragbare Lautsprecherdesign von Sonos, und dieses Modell von 2023 verfügt immer noch über einen praktischen Tragegriff auf der Rückseite. Sie passen in einen großen Rucksack, aber für viel mehr ist kaum Platz.

Auf der Rückseite finden Sie Tasten zum Ein-/Ausschalten sowie einen Schalter zum elektronischen Deaktivieren der Mikrofone aus Datenschutzgründen. Zu den weiteren Designmerkmalen gehören Status-LEDs, eine Gummibasis, um den Lautsprecher stabil zu halten, und die Schutzart IP56, was bedeutet, dass er laut Sonos „versehentlichem Herunterfallen, Spritzern, Regen, Schmutz und Sonne standhalten“ kann.

Es ist außerdem stoßdämpfend und meiner Meinung nach ist der Move 2 genauso langlebig wie das Original. Die Verarbeitungsqualität ist, wie wir es von Sonos gewohnt sind, vorbildlich.

Tonqualität

Doppelte Hochtöner

Automatisches Trueplay

Jede Menge Pep

Klanglich ist das große Upgrade des Move 2 ein zusätzlicher Hochtöner. Früher gab es nur einen nach unten gerichteten Hochtöner, jetzt sind jedoch zwei nach beiden Seiten abgewinkelte Flächen vorhanden. Sonos sagte, dies eröffne eine „Stereo-Klangbühne mit höherer Wiedergabetreue“.

Ein Stereofeld (unter Verwendung der richtigen linken und rechten Kanäle) ist mit einem einzigen Gehäuse äußerst schwierig zu erreichen, da die Treiber physisch so nahe beieinander sein müssen. Selbst wenn man ihn zur Seite neigt und mit dem Gesicht zum Lautsprecher sitzt und zuhört, reicht das nicht aus, um ein echtes Stereoerlebnis zu bieten. Allerdings klingt der Move 2 räumlicher als das Original.

Wenn Sie echtes Stereo wünschen, müssen Sie einen zusätzlichen Move 2 kaufen. Leider kann der Lautsprecher aufgrund der unterschiedlichen akustischen Beschaffenheit nicht mit dem Original-Move gekoppelt werden, aber Sie können sie trotzdem in der App gruppieren ähnlicher Effekt.

Der Move 2 klingt geradezu brillant

Chris Martin / Gießerei

Derselbe einzelne Mitteltöner übernimmt den Rest des Tons und insgesamt klingt der Move 2 geradezu brillant. Es ist lebendig und satt mit viel Bass, ohne die mittleren und hohen Töne zu überfordern. Ich habe über den Lautsprecher fast jedes wichtige Musikgenre gehört und die Abstimmung sorgt dafür, dass er großartig klingt, unabhängig davon, was aufgelegt wird.

Die Tests wurden mit eingeschaltetem Automatic Trueplay durchgeführt, was bedeutet, dass der Speak den Klang jedes Mal an die Umgebung anpassen kann, wenn Sie ihn an einen anderen Ort bewegen. Natürlich verfügt die Sonos-App über einen EQ für Bässe und Höhen, wenn Sie den Klang individuell anpassen möchten.

Wieder einmal ist der Move 2 unglaublich leistungsstark und ich musste ihn selten auch nur bei 50 % Lautstärke hören, weil er so laut wurde. Das war normalerweise drinnen, aber Sie können sich auf diesen Schwung verlassen, wenn Sie beispielsweise eine Party im Garten veranstalten.

Einige andere erwähnenswerte Dinge sind, dass Sie mit dem Move 2 keinen Sonos Sub verwenden können, er nicht für die Zusammenarbeit mit einem Fernseher ausgelegt ist (aufgrund der Latenz über Bluetooth oder Line-in) und Dolby Atmos nicht wie der Era unterstützt 300.

Nach drei Stunden Hören meldete die Sonos-App immer noch 98 %

Akkulaufzeit und Funktionen

Langlebigkeit den ganzen Tag und die ganze Nacht

USB-C hat viele Einsatzmöglichkeiten

Einige Sprachdienste

Die Akkulaufzeit wurde beim Move 2 enorm verlängert. Die vernünftigen, aber nicht erstaunlichen 10 Stunden beim ersten Move wurden nun um fast 150 % auf nicht weniger als 24 Stunden erhöht, und der Akku ist immer noch austauschbar.

Das ist eine lange Party, wenn Sie die nötige Ausdauer haben – nach drei Stunden Hören sagte die Sonos-App, dass sie immer noch 98 % hat – und wenn nicht, dann dient der Move 2 auch als Powerbank. Über den USB-C-Anschluss auf der Rückseite und das richtige Kabel können Sie nahezu alles aufladen, was Sie möchten, einschließlich Ihres Smartphones.

Chris Martin / Gießerei

Beim Aufladen mit der kabellosen Basisstation (die jetzt über einen abnehmbaren Wandadapter verfügt) stellte ich fest, dass der Ladezustand des Move 2 innerhalb von 30 Minuten von völlig tot auf nur 13 % sank, nach einer Stunde aber vernünftigere 41 % erreichte. Es ist erwähnenswert, dass es auf der ursprünglichen Move-Basis aufgeladen wird und umgekehrt.

Dieser USB-C-Anschluss kann nicht nur zum Aufladen verwendet werden. Wie die Era-Lautsprecher verkauft Sonos ein Adapterkabel, das Ihnen einen Line-In-Anschluss bietet. Es kostet Sie 19 $/19 £ für dieses Privileg oder 39 $/39 £, wenn Sie das Modell mit einem zusätzlichen Ethernet-Anschluss für kabelgebundenes Internet wünschen.

Chris Martin / Gießerei

Der Kauf wird sich lohnen, wenn Sie wie ich etwas anschließen möchten, einen Plattenspieler, oder vielleicht ein älteres Gerät wie einen iPod haben, das nicht über Bluetooth verfügt. Natürlich wäre es idealer, den Anschluss am Lautsprecher selbst zu haben, als für ein Zubehör auszugeben, aber wenn Sie ihn möchten, ist er vorhanden.

Sofern Sie keinen „SL“ Sonos-Lautsprecher kaufen (was sprachlos bedeutet), können Sie davon ausgehen, dass es sich um einen intelligenten Lautsprecher handelt. Das Move 2 bietet Sprachdienste, unterstützt Google Assistant jedoch aufgrund „veränderter technischer Anforderungen“ leider nicht, aber das Unternehmen ist „zuversichtlich, dass Google Assistant eines Tages Teil dieses Ökosystems sein wird“.

Damit bleibt Ihnen Alexa oder die Sonos-Sprachsteuerung (gesprochen von Giancarlo Esposito aus „Breaking Bad“). Normalerweise verwende ich Google Assistant, aber die Sonos-Sprachsteuerung ist praktisch für die allgemeine Wiedergabe und das Verschieben von Musik zwischen Sonos-Lautsprechern. Bei der Einrichtung gibt es einfach nicht annähernd genug Tutorials, es wird nur „Hey Sonos, spiel Musik ab“ als Vorschlag gegeben, bevor man sich selbst überlässt.

Chris Martin / Gießerei

Sie können Sprachdienste mit der Touch-Taste oben, wo sich das Sprechblasensymbol befindet, ein- und ausschalten, aber ein physischer Schalter auf der Rückseite trennt die Mikrofone für zusätzliche Privatsphäre.

Neben der Wahl zwischen WLAN oder Bluetooth unterstützt der Move 2 Apple Airplay 2 und Spotify Connect.

Preis & Verfügbarkeit

Der Move 2 kostet 449 $/449 £/499 € und ist damit nicht gerade der günstigste tragbare Lautsprecher auf dem Markt. Dieser Preis bedeutet, dass es im Vergleich zum Vorgänger 50 $/50 £/100 € mehr kostet.

Sie können es direkt bei Sonos in den USA kaufen oder bei BestBuy und Andorama erwerben.

Käufer aus Großbritannien können sich an Sonos oder Currys wenden.

Weitere Optionen finden Sie in unserem Leitfaden zu den besten Sonos-Lautsprechern sowie in unserer Tabelle der besten Bluetooth-Lautsprecher.

Sollten Sie den Sonos Move 2 kaufen?

Der Move 2 ist ein weiterer großartiger Lautsprecher von Sonos, der im Vergleich zum Original verschiedene Verbesserungen mit sich bringt.

Hauptsächlich eine viel längere Akkulaufzeit (mit Powerbank-Fähigkeit), eine neue olivgrüne Farbgebung und Touch-Bedienelemente, sodass Besitzer des Vorgängermodells sich möglicherweise nicht unbedingt zu einem Upgrade gezwungen fühlen, es sei denn, sie veranstalten längere Partys oder reisen längere Zeit ohne die Möglichkeit dazu Aufladung.

Ein zusätzlicher Hochtöner für Stereoklang ist eine nette Idee, aber er ist zwar geräumiger, stellt aber kein richtiges Stereofeld dar, also kaufen Sie den Move 2 dafür nicht. Unabhängig davon klingt es unglaublich gut, passt zu allen Musikrichtungen und hat mehr als genug Leistung zur Verfügung.

Es ist schade, nicht über Google Assistant zu verfügen, und der Line-In-Adapter ist ein zusätzlicher Kauf, aber das hindert den Move 2 nicht daran, einer der besten tragbaren Smart-Lautsprecher mit Bluetooth zu sein, die man für Geld kaufen kann.

