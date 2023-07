Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Kraftvoll

Diskret

Sechs Häfen Unser Urteil Das 200-W-Ladegerät von Satechi bietet Ihnen genügend Strom und Anschlüsse für alle Ihre Apple-Geräte. Außerdem ist es diskret genug, um auf einen Schreibtisch zu passen, insbesondere wenn Sie den mitgelieferten Ständer verwenden. Wir empfehlen dieses Ladegerät wärmstens, wenn Sie viele Geräte aufladen müssen!

Preis bei Überprüfung

149,99 $

Heute zum besten Preis: Satechi 200W USB-C 6-Port PD GaN Ladegerät

149,99 $

Ich habe bereits GaN-Ladegeräte (Galliumnitrid) von Satechi getestet, was ein kleines Vergnügen ist, da sie in elf von zehn Fällen wirklich gut waren. Das neue Ladegerät des Unternehmens bringt das Laden auf ein neues Niveau. Satechi 200W USB-C 6-Port liefert, wie der Name schon sagt, 200 Watt verteilt auf sechs USB-C-Anschlüsse.

Die Anschlüsse sind vom Typ PD (Power Delivery), Sie erhalten zwei USB-C PD 3.1 und vier USB-C PD 3.0. Das Ladegerät erkennt jedes angeschlossene Gerät und passt die Leistung entsprechend der Porthierarchie an. Insgesamt kann er, wie Sie sich vorstellen können, 200 W abpumpen.

Vieles lässt sich verbinden! Foto: Petter Ahrnstedt

Wenn Sie ein Gerät an Port PD1 oder PD2 anschließen, können Sie 140 W erhalten. Wenn Sie eine Verbindung zu allen Ports herstellen, beträgt die Verteilung 65/45/20/20/20/20/20 W. Wenn Sie alle Ports nutzen, schließen Sie das Produkt, das den meisten Strom verbraucht, an PD1 an.

Ich habe alles angeschlossen, was ich finden konnte, und Mann, es hält, was es verspricht. Das Beste ist, dass das Ladegerät dank der GaN-Technologie, die es ermöglicht, mehr Leistung zu liefern und gleichzeitig kleiner zu sein, kaum heiß wird. Grundsätzlich ist ein GaN-Ladegerät dreimal effizienter als ein normales Silikonladegerät.

Der Satechi 200W ist selbstverständlich CE-zertifiziert und verfügt über einen Überstromschutz.

Sechs USB-C-Anschlüsse zum Aufladen Ihrer Geräte. Foto: Petter Ahrnstedt Petter Ahrnstedt

Wenn es um Ladegeräte geht, ist dieses kaum zu schlagen. Es ist kompakt, diskret und kann in einer kleinen Dockingstation auf Ihrem Schreibtisch platziert werden. Darüber hinaus ist es leistungsstark. Schließen Sie alle Ihre Computer, iPads und iPhones an und beobachten Sie, wie sie schnell und effizient aufgeladen werden.

Auch der Preis ist nicht besonders abschreckend: 149,99 $ direkt bei Satechi und Amazon US sowie 143,99 £ bei Amazon UK. Wenn Sie ein 140-W-Ladegerät von Apple mit nur einem Anschluss kaufen, zahlen Sie 99 $/99 £.

Weitere Optionen finden Sie in unserer Tabelle der besten USB-C-Power-Delivery-Ladegeräte.

Notiz: Diese Rezension erschien ursprünglich auf Macworld Sweden und wurde für Tech Advisor übersetzt.

SpezS