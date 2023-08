Einführung

Was verbessern Sie an einem Telefon, das in seiner Klasse bereits die Standardoption ist und die Konkurrenz entweder nur auf eine bestimmte Region begrenzt ist oder, wenn es allgemein verfügbar ist, einfach nicht beliebt genug ist, um eine ernsthafte Bedrohung darzustellen? Na ja, nicht viel, sagt Samsung mit seinem Galaxy Z Flip5.

Die faltbaren Geräte der neuesten Generation des koreanischen Unternehmens gehen vorsichtig vor, aber der Flip fühlt sich immer noch wie der sinnvollere Generationswechsel an. Das liegt vor allem daran, dass das Clamshell mit einem dringend benötigten Cover-Screen-Upgrade ausgestattet ist, wodurch die neue, größere Einheit den Nutzen erheblich verbessert (mit einigen Einschränkungen). Die andere große Entwicklung betrifft das Scharnierdesign, sodass sich das Flip5 endlich flach zusammenfalten lässt, anstatt eine Kante zu bilden. Und das ist es größtenteils.

Klar, das Flip5 kommt mit einem neuen Chipsatz – der Snapdragon 8 Gen 2 versteht sich von selbst. Der Basisspeicher wurde auf 256 GB verdoppelt, was ebenfalls eine sehr willkommene Änderung ist. Am Kamerasystem sind kleinere Änderungen erkennbar, es bleibt jedoch im Wesentlichen das Gleiche. Auch das interne Display hat möglicherweise eine Helligkeitssteigerung erhalten, aber auch das ist kein bahnbrechendes Update.

Aber vielleicht sind die Erwartungen an bahnbrechende Veränderungen unrealistisch, und das Z Flip5 bringt genau die richtige Menge an Unterschieden und Verbesserungen mit, um es zu einem würdigen Nachfolger zu machen. Das wollen wir auf den folgenden Seiten herausfinden.

Die Spezifikationen des Samsung Galaxy Z Flip5 im Überblick:

Körper: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm, 187 g; Kunststofffront (geöffnet), Glasrückseite (Gorilla Glass Victus 2), Aluminiumrahmen; IPX8 wasserdicht (bis zu 1,5 m für 30 Minuten).

165,1 x 71,9 x 6,9 mm, 187 g; Kunststofffront (geöffnet), Glasrückseite (Gorilla Glass Victus 2), Aluminiumrahmen; IPX8 wasserdicht (bis zu 1,5 m für 30 Minuten). Anzeige: 6,7″ faltbares dynamisches AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080 x 2640 Pixel Auflösung, 22:9 Seitenverhältnis, 425 ppi; Cover-Display: Super AMOLED, 3,4″, 720 x 748 Pixel, 306 ppi.

6,7″ faltbares dynamisches AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1080 x 2640 Pixel Auflösung, 22:9 Seitenverhältnis, 425 ppi; Cover-Display: Super AMOLED, 3,4″, 720 x 748 Pixel, 306 ppi. Chipsatz: Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm): Octa-Core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510); Adreno 740.

Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm): Octa-Core (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex-A510); Adreno 740. Speicher: 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM; UFS 4.0.

256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM; UFS 4.0. Betriebssystem/Software: Android 13, One UI 5.1.1.

Android 13, One UI 5.1.1. Rückfahrkamera: Breit (Haupt) : 12 MP, f/1,8, 24 mm, 1/1,76″, 1,8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS; Ultraweitwinkel : 12 MP, f/2,2, 123˚, 1,12µm.

: 12 MP, f/1,8, 24 mm, 1/1,76″, 1,8 µm, Dual Pixel PDAF, OIS; : 12 MP, f/2,2, 123˚, 1,12µm. Vordere Kamera: 10 MP, f/2,2, 23 mm (breit), 1,22 µm.

10 MP, f/2,2, 23 mm (breit), 1,22 µm. Videoaufnahme: Rückfahrkamera : 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+; Vordere Kamera : 4K@30fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+; : 4K@30fps. Batterie: 3700 mAh; 25 W kabelgebunden, 50 % in 30 Minuten (angekündigt), 15 W kabellos, 4,5 W rückwärts kabellos.

3700 mAh; 25 W kabelgebunden, 50 % in 30 Minuten (angekündigt), 15 W kabellos, 4,5 W rückwärts kabellos. Konnektivität: 5G; eSIM; Wi-Fi 6e; BT 5,3; NFC.

5G; eSIM; Wi-Fi 6e; BT 5,3; NFC. Sonstiges: Fingerabdruckleser (seitlich montiert); Stereo-Lautsprecher; Samsung Pay (Visa, MasterCard zertifiziert).

Samsung Galaxy Z Flip5 auspacken

Die Verkaufsverpackung des Z Flip5 hält keine Überraschungen bereit. Die halbhohe schwarze Box zeigt ein kleines stilisiertes Abbild des Mobilteils, das farblich an die tatsächliche Einheit im Inneren angepasst ist.

Auch die Liste des mitgelieferten Zubehörs ist erwartungsgemäß kurz. Nachdem bei der S21-Generation das Ladegerät aus der Verpackung genommen wurde, werden Galaxies normalerweise nur mit einem USB-C-Kabel und sonst nichts ausgeliefert. Nun, das und natürlich ein SIM-Auswurfstift. Aber richten wir unseren Fokus dorthin, wo er hingehört – auf das Mobilteil.