Die Welt der Android-Tablets war im letzten Jahrzehnt ein seltsames Auf und Ab. Ich erinnere mich an Googles fantastisches kleines 7-Zoll-Nexus-Tablet aus dem Jahr 2012. Und an Googles deutlich weniger erfolgreiches Chromebook-trifft-Android-Pixel Slate, eine Art Touchscreen-Laptop/Tablet-Hybrid. Das war Googles vorheriger Tablet-Hardware-Eintrag.

Schau dir das an: Google Pixel Tablet: Google hat ein gutes Android-Tablet für zu Hause geschaffen! 06:35

Der Pixel-Tablet ist eine Rückkehr zu Android-Tablets für Google. Aber seine Konkurrenz ließ nie nach. Zum Beispiel die laufende Tablet-Serie von Samsung und Die Fire-Tablets von Amazon (die den Google Play Store seitlich laden können und sehr erschwinglich sind). Googles neues Pixel-Tablet ist hoffentlich auch eine Rückkehr zu hervorragender Android-Tablet-Software und -Funktionen: Das 500-Dollar-Pixel-Tablet fühlt sich für die Leute des Google-Ökosystems wie eine wirklich gute iPad-Alternative an. Google verfolgte auch einen einzigartigen Ansatz, indem es es zu einem andockbaren Home-Hub machte, etwas, das Apple eines Tages für seine iPad-Reihe stehlen sollte.

Google Pixel-Tablet Wie Schneller Prozessor

Das mitgelieferte Lautsprecherdock klingt großartig

Gute Frontvideokamera Gefällt mir nicht Der Preis für Koffer und mehr Stauraum steigt

Keine Optionen für Tastatur oder Stylus-Hülle

Es gibt nur zwei Kritikpunkte, die ich habe: Dieses Pixel-Tablet ist zwar leistungsstark und wirklich gut gebaut, verfügt aber beim Start weder über eine Google-Tastaturhülle noch über eine Stiftoption. Dabei handelt es sich eher um ein gemeinsam nutzbares Tablet für zu Hause und mit der Familie als um ein Tablet zum Erledigen der Arbeit, obwohl Sie durchaus Ihr eigenes Zubehör mitbringen und es nach Ihren Wünschen gestalten können.

Mit 500 US-Dollar ist dieses Pixel kein Budget-Tablet und wenn Sie über die 128 GB des Basismodells hinaus mehr Speicher hinzufügen möchten, kostet die 256-GB-Version 100 US-Dollar mehr. Fügen Sie weitere 80 US-Dollar für die Schutzhülle für das Pixel-Tablet von Google hinzu. Es ist ein teureres Paket als Apples Einsteiger-iPad. Wenn Sie jedoch ein hochwertigeres Android-Tablet für Familien als das von Amazon suchen Feueroptionen oder Samsungs Tab-A-Serie, das scheint die beste Wahl zu sein.

Das Tablet lässt sich in die Ladestation einrasten, die gleichzeitig als Lautsprecher dient. Scott Stein/CNET

Design: Sauber und bequem

Googles Pixel-Tablet fühlt sich wie ein iPad an, mit einem fast 11-Zoll-Display und einem glatten Aluminiumgehäuse. Mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Pfund ist es angenehm zu halten, neigt sich aber mit aufgesetztem Koffer zur schwereren Seite.

Die Bildschirmauflösung – 2.560 x 1.600 Pixel – sorgt für ein gestochen scharfes und helles Bild. Die Seitenlautsprecher sind für sich genommen gut genug, aber nicht so gut wie das, was das Lautsprecherdock bietet (wie man vielleicht erwarten würde).

Da es keinen Kopfhöreranschluss gibt, benötigen Sie USB-C-Kopfhörer oder einen Adapter oder verwenden Bluetooth. Im Netzschalter befindet sich ein schnell reagierender Fingerabdrucksensor, der das Pixel-Tablet genauso schnell entsperrt wie ein Pixel-Telefon. Im Großen und Ganzen ist es das, was ich mir von einem Tablet wünsche, und im angedockten Zustand sieht es wirklich gut aus. Das gesamte Design wirkt am Ende wie ein größerer Google Nest Hub oder ein intelligenter Bilderrahmen.

Das teure Gehäuse von Google (es gibt auch günstigere Optionen von Drittanbietern) ist ebenfalls ziemlich gut, mit einer weichen Oberfläche und schützenden Kanten sowie einem ringförmigen Metallständer, der sich an jeden Winkel anpasst und trotzdem im Lautsprecher-Hub andockt. Es handelt sich nicht um eine Tastaturhülle, aber Sie können Ihre eigene Bluetooth-Tastatur zum Tippen am Schreibtisch hinzufügen.

Das Dock ist großartig

Google bietet eine Dockingstation an, an der das Pixel-Tablet magnetisch befestigt wird, die aufgeladen wird und als Ständer fungiert, sodass das Tablet als Bilderrahmen für zu Hause, als Smart-Home-Schnittstelle oder als verbundener Lautsprecher/Display mit YouTube-Vorteilen oder was auch immer Sie sonst noch benötigen, dienen kann. Die mit Lautsprechern ausgestattete Dockingstation verfügt ähnlich wie die anderen Heimprodukte von Google über einen Stoffüberzug und ist klein genug, um problemlos auf Reisen mitgenommen zu werden. Seine Lautsprecher klingen dröhnend, auch für die Musikwiedergabe im Innenbereich.

Das Ein- und Ausrasten des Tablets in die Dockingstation ist relativ einfach, allerdings ist es manchmal etwas schwierig, die Magnetstifte zu finden, und das Herausziehen des Tablets aus der Dockingstation kann manchmal dazu führen, dass auch die leichte Dockingstation mitgerissen wird. Der Dock-Ladestecker und das Kabel sind ebenfalls proprietär, nicht USB-C. Das Pixel-Tablet verfügt zwar über einen USB-C-Anschluss zum Aufladen, Sie benötigen jedoch dieses spezielle Dockkabel, um es an Ihr Zuhause anzuschließen, und die Kabellänge ist nicht gerade lang.

Das Pixel-Tablet unterstützt die Audioübertragung von einem anderen Gerät auf das Tablet, wenn es angeschlossen ist. Das Lautsprecherdock funktioniert jedoch nicht, wenn das Tablet nicht darauf montiert ist und über kein Bluetooth verfügt. Das ist etwas schade, wenn jemand den Lautsprecher nutzen möchte, während jemand anderes das Tablet nutzt.

Multitasking mit geteiltem Bildschirm ist auf diesem Tablet völlig in Ordnung, und eine Reihe von Apps unterstützen es bereits. Scott Stein/CNET

Leistung und Software: Meistens schnell und verbessert

Der Google Tensor G2-Chip, ähnlich dem neuesten Pixel-Telefone, ist flott im Tablet und läuft im Großen und Ganzen gut. Es gab ein paar Momente, in denen Apps beim Multitasking mit geteiltem Bildschirm ein wenig zu versagen schienen, aber das könnte auch daran liegen, dass es sich um ein Vorabversionsgerät handelte, auf dem frühe Software ausgeführt wurde.

Googles erneuerte Aufmerksamkeit für Tablet-Software zeigt sich mit Multitasking, das sich wie das von Apple anfühlt iPadOS; Apps können einfach von einer App-Taskleiste in ein anderes Fenster gezogen werden, und zwei Apps gleichzeitig können mithilfe einiger voreingestellter Größeneinstellungen an die Größe angepasst werden. Google hat außerdem eine Reihe von Widgets hinzugefügt, die beim Anpassen von Informationen helfen, was ich manchmal nützlich fand, manchmal aber auch für nicht flexibel genug hielt.

Auch Videos aus einer anderen App wie YouTube können eingeblendet werden und in einem kleinen Fenster über diesen geteilten Fenstern schweben. Es fühlt sich großartig an, in diesen Modi zu arbeiten, obwohl noch nicht alle Apps für das Pixel-Tablet funktionieren. Google konzentrierte sich zunächst auf die Optimierung einer Reihe beliebter Apps und auch seiner eigenen Kern-Apps, aber hoffentlich kommen noch weitere. Es gibt auch einige Google Play-Apps, die noch überhaupt nicht auf dem Pixel Tablet laufen, darunter Geekbench, das wir zum Testen von Tablets für Leistungsvergleiche verwenden.

Der Tensor G2 beherrscht einige Tricks, die Google auch auf seinen Pixel-Handys verwendet, insbesondere den Magic Eraser in der Fotos-App, der Personen oder Objekte aus Aufnahmen entfernt. Auch das Diktieren funktioniert sehr gut: Ich könnte mir vorstellen, mit dem Pixel Tablet viel per Sprache zu tippen, auch wenn mir immer noch eine spezielle Tastaturhülle fehlt (Hinweis, Hinweis). Die Bildschirmtastatur von Google ist in Ordnung, aber ich habe mich nicht in sie verliebt. Ich habe auch festgestellt, dass einige Wischgesten mit mehreren Fingern in Apps wie Google Earth manchmal etwas seltsam wirkten. Einige Wisch- und Kneifbewegungen mit zwei Fingern wurden beispielsweise nicht immer erkannt, aber vielleicht kann ein zukünftiges Software-Update das beheben.

Schöne Kamera

Die nach vorne gerichtete 8-Megapixel-Kamera machte sich gut für Selfies und Video-Chats und sah schärfer aus, als ich es von normalen Laptop-Video-Chats erwartet hätte. Google hat seine Kamera an der Längsseite platziert, wo sie sein sollte, ähnlich wie Apples neuestes iPad der 10. Generation. Dies bedeutet, dass dieses Tablet im angedockten Zustand problemlos für Video-Chats verwendet werden kann. Aber eine Funktion zur Motivverfolgung und Autoframing schien auf meinem Testgerät nicht zu funktionieren, und die Videoqualität sah mit Google Meet im Moment besser aus als mit Zoom.

James Martin/CNET

Google macht zusätzliche Konten ziemlich einfach

Ein weiterer Vorteil von Google-Tablets gegenüber iPads ist der Kontowechsel. Ähnlich wie bei einem Chromebook können Sie hier ganz einfach zusätzliche Konten hinzufügen und zu anderen wechseln, sogar in den Gastmodus oder Kindermodus wechseln. Dies unterstreicht das Family-Sharing-Konzept, das den Kern dieses Tablets ausmacht, und es gefällt mir. Ich könnte mir leicht vorstellen, dass das Pixel-Tablet eine Gelegenheit ist, sich im Wohnzimmer ein Tablet zu schnappen, wo jemand es nach Bedarf einfach in die Hand nehmen und ein paar Dinge überprüfen, ein Video ansehen oder ein Spiel spielen kann.

Allerdings vermisse ich Googles Arbeitsschwerpunkt auf dem Slate

Ich vermisse einige der Ideen, die Google bei seinem vorherigen Slate-Tablet verfolgte, das eher ein Chromebook mit Android-Vorteilen war. Zu den großen Ausstattungsmerkmalen des Pixel Slate gehörten eine Tastatur und ein Trackpad. Diesmal ist das auf Android ausgerichtete Pixel-Tablet den umgekehrten Weg gegangen, hin zu einem gemeinsam nutzbaren Tablet zum Abspielen von Videos und Spielen sowie zum Durchsuchen von Apps, allerdings ohne großartige Ideen, wie man eine Tastatur hinzufügt oder auf ChromeOS-ähnliche Funktionen zugreift auf eine neue, hilfreiche Art und Weise. Wer ein Chromebook möchte, wird sich trotzdem ein Chromebook – oder einen Laptop – zulegen wollen. Sie könnten hier eine Tastatur oder einen Stift hinzufügen, aber Ihre Laufleistung wird sich nicht von der auf einem anderen Android-Tablet unterscheiden. Plus, mit anderen Optionen von Samsung, OnePlus und Amazon, Tastaturzubehör ist bereits vorhanden – oder sogar im Lieferumfang enthalten.

Das Pixel Tablet verfügt über einen USB-C-Anschluss, auch wenn das Dock über einen proprietären Plug-and-Pin-Anschluss aufgeladen wird. James Martin/CNET

Ja, es könnte auch ein Home-Hub sein

Ich habe die Smart-Home-Funktionen dieses Tablets nicht getestet, aber Sie können Google Home-Geräte und -Dienste wie auf einem verbinden Nest Hub. Das ist der größte Erfolg des Pixel-Tablets als Gerät, und Google hat dieses Mal mit seinem Design einen Dreh- und Angelpunkt gesetzt. Die Sprachantwort über die Mikrofone war schnell und ich konnte mit Sprachbefehlen schnell Musik abspielen, Fragen stellen, Hörbücher abspielen und YouTube-Videos starten. Als meine Kinder merkten, dass dieses Ding Videos abspielen konnte, versammelten sie sich wie ein kleiner Fernseher darum. Es könnte eine großartige Option für die Küche sein, insbesondere da das Tablet im Dock schwebt (und so den Kontakt mit Arbeitsflächen vermeidet). Der Winkel der Dockingstation lässt sich nicht über den leicht erhöhten Winkel hinaus anpassen, aber ich fand, dass man ihn leicht erkennen kann, wenn man ihn auf einem Tisch oder einer Theke platziert.

Ein toller Start für Googles Rückkehr zu Tablets

Hören Sie nicht auf, Google: Bauen Sie das Pixel-Tablet weiter aus, fügen Sie eine Tastaturhülle hinzu und senken Sie vielleicht den Preis etwas (mit einer Hülle und der 256-GB-Speicheroption, die zusätzlich 100 US-Dollar kostet, nähern Sie sich plötzlich der 700-Dollar-Marke). . Aber trotz des Preises ist dies wahrscheinlich das Google-Tablet, nach dem Sie suchen. Die Frage ist nur, ob Google sich langfristig für seine Software und Leistung einsetzt. Google neigt dazu, den Fokus plötzlich auf Produktlinien zu ändern, insbesondere auf seine Tablets. Aber das Pixel-Tablet ist eine großartige Ergänzung seiner Gerätepalette und eine perfekte Nicht-Telefon-Option. Behalten Sie es bitte bei sich.