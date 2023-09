Email

Teilt

Mehr

Twitter



Drücken Sie

Rückmeldung

Melden Sie einen Fehler Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte markieren Sie die relevanten Wörter im Text. Mit nur zwei Klicks können Sie den Fehler der Redaktion melden. Es gibt keine Gentechnik in der Pflanze Aber keine Sorge:

Genetisch veränderte



sind die

Camping war in der Corona-Zeit das große Ding. Läuft der Trend nun wieder ab? FOCUS online testet das Wohnmobil in seiner reinsten Form und fährt im VW Grand California an den See.

Campingurlaub – wirklich? Ich war davon nie wirklich begeistert, obwohl es für jeden, der flexibel sein möchte, einige Vorteile bietet. Außerdem ist einer meiner besten Freunde ein engagierter Camper – er hat seinen Fiat Ducato entsprechend optimiert. „Ja, in den Sommerferien sind wir für ein paar Tage auf dem Campingplatz am Lago Maggiore“, sagt er. Dies lässt sich gut mit einem Test des VW Grand California 600 kombinieren. VW California: Sechs Meter pures Campingglück 600 bedeutet in diesem Fall, dass der umgebaute VW-Transporter sechs Meter lang ist. Es gibt auch die 680er-Variante, die – wenig überraschend – 80 Zentimeter länger ist. Das passt gut, denn der 600 ist die Kompaktversion für Familien. Kein klappbares Hochdach, sondern ein höherer Transporter. Und wir sind vier Leute, zwei davon sind Schulkinder.

Die Camper sind unter sich wie früher die 2CV oder Motorradfahrer. Man begrüßt sich immer und tauscht Erfahrungen aus. Hilft mir ungemein, ich habe kaum welche, daher ist die Lernkurve entsprechend hoch. Mein Nachbar hat letzten Sommer den California gemietet und ist dieses Jahr mit einer „Alkoven“ in den Urlaub gefahren. Es wird interessant sein zu sehen, was er auf seiner Sommertour 2022 erlebt, wo er Vorteile und Schwächen identifiziert hat. „Der VW ist ein umgebauter Transporter, das sieht man schon am Raumangebot. „Da ist nicht so viel Platz“, erklärt er mir.

In einer Hinsicht kann der Elektro-Bulli seinem Diesel-Vorgänger nicht das Wasser reichen

Innen hat der Ducato einen Vorteil gegenüber dem VW In Zahlen bedeutet das: Bei einer Länge von sechs Metern können im Innenraum rund 3,20 Meter genutzt werden. Das ist ziemlich knapp, selbst im Vergleich zum Ducato, der den Motor platzsparender eingebaut hat. Bei einer Länge von 6,40 Metern beim Ducato sprechen wir von rund 40 Zentimetern mehr, was einem Zuwachs von 80 Zentimetern im Innenraum entspricht. Das hört sich nicht nach viel an, aber es liegen Welten dazwischen. Das Fazit meines Nachbarn lautet dementsprechend: „Der California ist super für zwei Personen, es gibt genug Platz.“ Genauso ist es auch bei drei Personen, wenn das Kind nicht so groß ist. Aber ehrlich gesagt denke ich, dass es zu viert sehr eng wird.“

Vom Fahrverhalten schwärmt er aber: „Es fährt sich wirklich wie ein Auto.“ Es ist nicht so breit, die Länge hat mich überhaupt nicht gestört. Und mit der Höhe hat man kaum Probleme.“ Tatsächlich ist das Einzige, was beim Fahrverhalten wirklich ungewöhnlich ist, der Aufbau. Während normale Limousinen rund 1,50 Meter hoch sind, fahren hier zwei übereinander. Auf manchen Supermarktparkplätzen kann das ein Problem sein, auf der Straße jedoch selten. Die Breite von 2,04 Metern (ohne Spiegel) wird auch von SUVs erreicht, und selbst große Limousinen wie ein 7er BMW können mit den Abmessungen weitgehend mithalten. In der Länge fehlt beispielsweise der neue 7er nur 60 Zentimeter zum California. So fährt sich der VW Grand California 600 Die Informationen waren sehr hilfreich, denn als kleiner Spoiler: So habe ich es auch erlebt. Fahrverhalten ist 1a, es gibt kaum Unterschiede zum Auto. Natürlich ist das Auto anfälliger gegenüber Seitenwind, aber auch leer wiegt es rund drei Tonnen und beladen sind es 3,5 Tonnen. Apropos 3,5 Tonnen, auf diese Zahl kommen wir später zurück.

Wenn es um die Geschwindigkeit auf der Autobahn geht, sind mehr als 100 km/h möglich. Doch beim Campingurlaub geht es mehr um Freiheit und Entschleunigung als darum, möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Auch die Passstraße nach dem San Bernadino Tunnel ist für den VW kein Problem. Erst auf der Rückfahrt stößt er an seine Komfortgrenzen, weil ein Teil der Autobahn gesperrt ist. Zwischendurch mussten wir uns durch enge Serpentinen kämpfen, daher war ich froh, diese Kompaktversion fahren zu dürfen. Was verwendet der Kalifornien?

Für ein so schweres Auto sind 8,9 Liter Diesel pro 100 km ein sehr guter Wert. Das Gaspedal wurde bei der Testfahrt nicht sportlich, sondern eher moderat betätigt. Trotzdem war mein Freund beeindruckt: „Mein Ducato braucht noch viel mehr.“ Aber ich vermute, dass es auch nicht so ressourcenschonend fährt.

Als ich auf dem Campingplatz im Tessin ankomme, stelle ich fest, dass große Fahrzeuge Probleme beim Manövrieren im engen Gelände haben. Mit dem California geht es auch hier relativ einfach, das Auto ist geparkt und alles ist in Ordnung. Wie es sich für Camp-Anfänger gehört, verwenden wir keine Wasserwaage, um das Fahrzeug perfekt auszurichten. Das überlassen wir den Profis, zumal wir am nächsten Tag bereits wieder innerhalb des Geländes umziehen werden.

Da wir nicht autark campen, sondern die Sanitäranlagen des Campingplatzes nutzen, wird der Wohnwagen nur punktuell genutzt. Der Gasherd ist praktisch und funktioniert einwandfrei, die Dusche wurde nur einmal probeweise genutzt (auch nutzbar), die Toilette nur in Ausnahmefällen. Das Entleeren der Toilette am Ende der Tour war weder hinderlich noch unhygienisch.

Wie viel Platz ist drinnen? Stauraum gibt es im VW mehr als genug, und auch hier überzeugt er. Lediglich die Fächer über den Heckbetten blieben manchmal beim Öffnen hängen, was etwas fummelig und nervig war. Andererseits müssen sie aber auch so gestaltet sein, dass sie sich während der Fahrt nicht von alleine öffnen. Sonst wäre der Unmut sicher noch viel größer.

Der Gasherd als Basis für die Küche funktioniert gut, allerdings ist der Platz in der Küche insgesamt natürlich begrenzt. Daher ist ordentliches Kochen für vier Personen – inklusive Stauraum für Geschirr, Gläser und Töpfe – autark kaum möglich.

Du liegst seitlich im VW-Bett Kommen wir zu den Betten. Der Platz im Fond ist überschaubar, die Breite beträgt dank der „Ohren“ nur 1,93 Meter (140 cm). Und du liegst seitwärts. „Das war für mich ein Grund, dieses Modell nicht zu wollen“, sagt mein Ducato-Kumpel. Er wollte nicht über eine andere Person klettern müssen, um aufzustehen. Für den Testzeitraum stellt das alles kein Problem dar; Langfristig müssten wir uns überlegen, ob dieses Kriterium unsere Kaufentscheidung beeinflusst.

Positiv ist der Headroom. Dank der Gesamthöhe von fast drei Metern können auch große Menschen problemlos durch das Fahrzeug stehen und gehen. Diese Höhe ist erforderlich, um die Passagiere drei und vier im optionalen Hochbett unterzubringen. Die Zwischenebene ist oberhalb des Fahrer- und Beifahrersitzes eingezogen. Die Matratze ist zwar noch etwas dicker und weicher als im Fond, allerdings ist die Kopffreiheit hier ein Hindernis. Wer dort schlafen möchte, sollte nicht unter Platzangst leiden. Oder anders ausgedrückt: Wer mit mehr als zwei Erwachsenen im California 600 campen möchte, sollte ein Zelt mitnehmen. Für kleinere Kinder geht es auch ohne, dann aber bitte an einen Ort mit garantierter Wetterlage.

Warum sind die 3,5 Tonnen so wichtig? Das Leergewicht des California 600 beträgt 3021 kg. Um unter der 3,5-Tonnen-Grenze zu bleiben, ist eine Zuladung von 479 kg möglich. Das hört sich nach viel an, ist es aber nicht. Allein der Frischwassertank benötigt rund 100 Liter (ebenfalls Kilogramm), und wenn vier Personen mitreisen, muss man auch mit zwei kleineren Kindern mindestens 200 kg einplanen. Noch etwas Gepäck dazu und schon ist die Grenze überquert. Markisen, Anhängerkupplungen und eventuell Fahrräder sind mögliche Gewichtsfresser. Aufgrund des zu hohen Gewichts drohen Bußgelder: Wer das zulässige Gesamtgewicht um mehr als fünf Prozent überschreitet, zahlt ein Bußgeld von 10 Euro. Bei mehr als zehn Prozent sind es 30 Euro, bei mehr als 15 Prozent sind es 35 Euro und bei mehr als 20 Prozent sind es 95 Euro. Es gibt noch einen weiteren Punkt im Verkehrssünderregister.

„Autos werden heutzutage immer schwerer. Wenn die Sicherheitsausrüstung an Bord ist, werden die 3,5 Tonnen zu schnell überschritten. „Ich halte es für sinnvoll, die Grenze auf 4,2 Tonnen anzuheben“, sagt der Nachbar. Wie viel kostet das Grand California? Der Grundpreis für den sechs Meter langen Testwagen liegt bei knapp 73.800 Euro, der 680 kostet 76.500 Euro. Für den 600 gibt es den Grand California TDI EU6 SCR mit Frontantrieb und 8-Gang-Automatikgetriebe. Laut WLTP wird der Verbrauch des 177 PS starken Dieselmotors mit 10,8 Litern pro 100 km angegeben; bei dosiertem Fuß aufs Gaspedal sind auch Werte um die 9 Liter möglich. Dann sollten Sie nicht versuchen, die Höchstgeschwindigkeit von 162 km/h zu erreichen. Ab 120 km/h beginnt der Camper fröhlich zu trinken. Wer den Allradantrieb bevorzugt, muss mindestens 79.500 Euro berappen. Der Verbrauch steigt dann nach WLTP auf 11,5 Liter pro 100 km.

Die wichtigsten Merkmale der Grand California 600 – Doppelbett 93×140 cm breit im Heck

– Drehsitze vorne

– 2-Sitzer-Rücksitzbank

– 110 l Frischwassertank

– Küche mit 2-Flammen-Gasherd, Edelstahlspüle und 70-l-Kühl-/Gefrierkombination

– Komplettes Badezimmer mit Dusche, Klappwaschbecken und Toilette

– Luft- und Wasserheizung mit Gas

– Vier Campingfenster mit Moskitonetz und Plissees Abschluss Dank des tadellosen Fahrwerks ist das Fahren auf engen oder kurvigen Straßen mit dem California kein Problem. Im Grunde geht es darum, langsam voranzukommen, wobei die 177 PS stets für die nötige Leistungsreserve sorgen, wenn ein schnelles Überholmanöver nötig ist. Der Grand California ist ein gutes Wohnmobil für zwei Personen, aber hier beginnen sowohl die Zahlen als auch die Optionen. Auch ein Multivan mit Hochdach oder – VW verzeiht mir das – ein Konkurrenzprodukt mit Stern könnte für zwei Personen geeignet sein. Sowohl der Hochdach-Multivan als auch der 600 sind für drei Personen geeignet, mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Doch der 600 will als Bully für Familien gelten, da muss Platz für zwei Kinder sein. Insgesamt ist die hohe Struktur gelungen, allerdings wird viel Platz verschwendet. Und für große Erwachsene ist der hintere Bereich eher kleiner als der Durchschnitt. Dieses Angebot richtet sich daher insbesondere an Bulli-Fan-Familien, für die ohnehin nur dieser VW in Frage kommt. Oder ist die Langversion mit 680 besser? Nein, so einfach ist das nicht. Da es kein Oberbett gibt, handelt es sich hierbei eher um ein Luxusmodell für Paare.

Der 600 ist daher der Kompromiss für Familien mit ein oder zwei Kindern – ein Van mit den Fähigkeiten eines echten Wohnmobils. Die Variabilität ist gut, die Drehung der Vordersitze funktioniert auch, ist aber teilweise etwas fummelig. Die beiden Campingstühle und der Tisch, die in die Heckklappe passen, sind bequem und leicht zu verstauen. Auch die Markise des Testwagens machte einen hochwertigen Eindruck und ließ sich leicht anbringen. Alles in allem habe ich etwas Neues gelernt – und jetzt kann ich beim Camping besser mitreden als zuvor.

vt/