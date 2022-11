Test in Abu Dhabi: Ferrari beendet 2022 an der Spitze, während Fernando Alonso und Oscar Piastri ihr F1-Team-Debüt geben

Carlos Sainz führt beim Nachsaison-Test in Abu Dhabi einen Doppelsieg vor Charles Leclerc und dem jungen Fahrer Robert Shwartzman an; Max Verstappen und Lewis Hamilton sind ebenfalls im Einsatz, während Fernando Alonso, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg und Oscar Piastri für neue Teams debütieren





Carlos Sainz führte Ferrari beim Test in Abu Dhabi zu einem Dreifachsieg

Ferrari beendete den letzten Streckentag der Formel 1 2022 an der Spitze, als Carlos Sainz beim Nachsaisontest in Abu Dhabi einen Dreifachsieg anführte, bei dem eine Reihe von Fahrern – darunter Fernando Alonso und Oscar Piastri – für ihre neuen Teams debütierten .

Der eintägige Test, der zwei Tage nach dem Saisonabschlussrennen von Yas Marina stattfand, war größtenteils ein Reifentest für die neuen Mischungen von Pirelli für 2023, während alle 10 Teams auch junge Fahrer in ihren Zweitwagen testen mussten.

Das führte zu einem vollgepackten Stundenzettel mit 24 Fahrern, die den ganzen Tag über im Einsatz waren, und Ferrari sicherte sogar die ersten drei Plätze.

Fernando Alonso fuhr einen Aston Martin ohne Sponsoren

Sainz gab am Nachmittag mit einer 1:25,2 das Tempo vor, eine Zeit, die 1,4 Sekunden hinter Max Verstappens Pole-Runde für das Wochenende lag, vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc, der den F1-75 in der Eröffnungssession fuhr. Ferrari-Entwicklungsfahrer Robert Schwartzmann wurde Dritter, nur 0,017 Sekunden hinter Leclerc.

Lewis Hamilton fuhr zum ersten Mal seinen Mercedes W13

Max Verstappen war nach seiner zweiten Titelgewinnsaison zurück im Red Bull

Verstappen war auch frisch im Einsatz und holte sich seinen rekordverdächtigen 15. Sieg in seiner zweiten Titelgewinnkampagne, wobei er in seinem dominanten Red Bull ebenso Fünfter wurde Lewis Hamilton in einem Mercedes W13, gab er am Wochenende zu, dass er es kaum erwarten kann, die Rückseite zu sehen.

Hamilton teilte den Tag mit Georg Russel (23.) und wurde mit Mercedes-Junior 17 Frederik Vesti 22.

Der letzte Tag der F1 2022 war jedoch hauptsächlich für die Fahrer bemerkenswert, die mit neuen Teams einen Neuanfang machten.

Oscar Piastri zeigte in der Morgensession rote Flaggen, nachdem sein McLaren auf der Strecke stehen geblieben war

Nico Hülkenberg kehrt 2023 mit Haas in die F1 zurück

Alonso war die Schlagzeile, als er in einem – wegen seines Alpenvertrags Sponsoren-losen – Aston Martin fuhr Pierre Gasly debütierte auch für Alpine, Nico Hülkenberg für Haas, Nyck de Vries für AlphaTauri und Piastri für McLaren.

Gasly war als Vierter der schnellste Nicht-Ferrari-Fahrer des Tages.

Piastri hingegen, der mit seinem berüchtigten Wechsel von Alpine zu McLaren für Sommeraufsehen sorgte, sorgte in der morgendlichen Sitzung für eine rote Flagge, nachdem er in seinem McLaren zum Stehen gekommen war.

Logan SargeantAuch bei Yas Marina war er im Einsatz, der am Montag seinen Drive für 2023 mit Williams bestätigt bekommen hat.

Neuzugang Pierre Gasly im 2022er Auto von Alpine

„Es war eine sehr schöne Erfahrung“, sagte Alonso, der 41-jährige zweifache Weltmeister, der bei Aston Martin einen Mehrjahresvertrag unterschrieben hat. „Ich fühle mich geehrt, für eine so ikonische Marke zu fahren.

„Es war ein ganz besonderer Tag, als ich das Auto zum ersten Mal gefahren bin.“

Der Fahrer, der ihn bei Alpine ersetzte, Gasly, fügte hinzu: „Es war eine sehr gute Anpassung. Offensichtlich fühlt es sich ganz anders an. Es gab ziemlich viel zu entdecken.

„In Gedanken starte ich mit dieser Arbeit bereits in die Saison 2023.“

Nachsaisontest in Abu Dhabi: Endgültige Zeittabelle Treiber Mannschaft Zeit 1. Carlos Sainz Ferrari 1:25.245 2. Charles Leclerc Ferrari 1:25.383 3. Robert Shwartzman Ferrari (junger Fahrer) 1:25.400 4. Pierre Gasly alpin 1:25.689 5. Max Verstappen Red Bull 1:25.845 6. Alex Albon Williams 1:25.969 7. Logan Sargeant Williams 1:26.063 8. Nyck de Vries AlphaTauri 1:26.111 9. Lanzenspaziergang Aston Martin 1:26.263 10. Liam Lawson Red Bull 1:26.281 11. Jack Doohan alpin 1:26.281 12. Fernando Alonso Aston Martin 1:26.312 13. Sergio Pérez Red Bull 1:26.333 14, Oscar Piastri McLaren 1:26.340 15. Felipe Drugovich Aston Martin 1:26.595 16. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:26.709 17. Lewis Hamilton Mercedes 1:26.750 18. Lando Norris McLaren 1:26.890 19. Nico Hülkenberg Haas 1:27.000 20. Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:27.123 21. Pietro Fittipaldi Haas 1:27.172 22. Friedrich Vesti Mercedes 1:27.216 23Georg Russell Mercedes 1:27.240 24. Theo Pourchaire Alfa Romeo 1:27.591

Was kommt als nächstes?

Dies ist das letzte Mal, dass die Fahrer im Jahr 2022 auf die Strecke gehen, obwohl es noch die Kleinigkeit gibt, dass Verstappen diese Woche bei der FIA-Preisgala offiziell gekrönt wird.

Die F1 2023 beginnt ernsthaft mit der Launch-Saison – normalerweise Anfang Februar – bevor die Vorsaison-Tests vom 23. bis 25. Februar in Bahrain stattfinden.

Die Kampagne beginnt dann offiziell am folgenden Wochenende mit dem Großen Preis von Bahrain am 5. März auf derselben Strecke in Sakhir.