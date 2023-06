Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile Unterstützt drei externe 4K-Displays

Zwei 10-Gbit/s-USB-C-Anschlüsse mit 30 W

180W Netzteil Nachteile Keine Downstream-40-Gbit/s-Ports

Gelegentliche Instabilität auf einem zweiten Display oder angeschlossenen Geräten

Nicht für Macs Unser Urteil Ankers 568 USB-C Dock fällt in das USB4-Lager, was für Neulinge etwas verwirrend sein könnte. Aber ansonsten handelt es sich um eine solide Windows-Dockingstation, deren zwei leistungsstarke Anschlüsse zum Aufladen von Smartphones ein echter Pluspunkt sind.

Preis bei Überprüfung

299,99 $

Heute zum besten Preis: Anker 568 USB-C Dockingstation

263,98 $

Die Anker 568 USB-C-Dockingstation ist insofern etwas ungewöhnlich, als sie eine der wenigen Dockingstationen ist, die als USB4-Dockingstation und nicht als „echte“ Thunderbolt-Dockingstation vermarktet wird. Lassen Sie sich davon jedoch nicht abschrecken, denn Ankers gut gestaltetes Dock funktioniert problemlos mit Thunderbolt-Anschlüssen und bietet obendrein ein paar praktische Funktionen.

Diese 11-in-1-Dockingstation unterstützt DisplayPort mit zwei DisplayPort 1.4-Anschlüssen und einem einzelnen HDMI 2.0-Videoanschluss. Das Unterscheidungsmerkmal des Anker 568 sind jedoch die beiden 10-Gbit/s-USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite, die jeweils 30 W Leistung liefern und über einen separaten 100-W-Anschluss zum Laptop verfügen. Das ist ziemlich ungewöhnlich, und die beiden Anschlüsse sollen ein schnelles Aufladen eines Smartphones und möglicherweise sogar eines Tablets ermöglichen.

(Die meisten modernen Monitore verfügen sowohl über DisplayPort- als auch über HDMI-Anschlüsse. Wenn Sie zwei reine HDMI-Displays besitzen, müssen Sie zusätzlich etwa 20 $/20 £ für ein DisplayPort-zu-HDMI-Adapterkabel ausgeben.)

USB4 gilt allgemein als die branchenübliche Version von Thunderbolt und wird aufgrund von Lizenzproblemen häufig mit AMD Ryzen-Notebooks in Verbindung gebracht. USB4 und Thunderbolt sind jedoch im Wesentlichen dasselbe. Wir haben das Dock auch auf einem Intel-basierten Laptop mit Thunderbolt-Anschlüssen getestet und es hat gut funktioniert.

An der Vorderseite der Anker 568 USB-C-Dockingstation befinden sich zwei USB-C-Lade-/Datenanschlüsse, die eine Ladeleistung von fast 30 W liefern können. Mark Hachman / IDG

Funktionen und Design der Anker 568 USB-C Dockingstation

Im Allgemeinen ist die Anker 568 USB-C-Dockingstation gut gestaltet, mit einem langen 38,5-Zoll-USB4-Kabel, das sich auf einer Seite des schwarzen Kunststoffdocks herausschlängelt, und einem Kensington-Schloss auf der anderen Seite. Auf der Vorderseite des Anker 568 befinden sich zwei USB-C-Ladeanschlüsse sowie eine kleine weiße Power-LED und ein Netzschalter zum manuellen Ein- und Ausschalten des Docks.

Auf der Rückseite befinden sich zwei 5-Gbit/s-USB-2.0-Anschlüsse (gekennzeichnet mit einem kleinen Tastatur- und Maussymbol) sowie zwei 10-Gbit/s-USB-3.0-Anschlüsse für externe Festplatten und USB-Sticks. Anker bietet außerdem einen Standard-Gigabit-Ethernet-Anschluss, den Stromanschluss sowie die beiden DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse.

Ankers Dock freut sich auf einen Tag, an dem 8K-Displays allgegenwärtig sind, da jeder der DisplayPort-Anschlüsse 8K-Auflösungen bei 30 Hz unterstützt. Sie ziehen dieses Dock jedoch wahrscheinlich für ein 4K-Display in Betracht und können zwei 4K-Displays mit einer komfortableren 60-Hz-Auflösung an zwei beliebige Videoanschlüsse des Docks anschließen. Sie können sogar ein 4K-Display an jeden der drei Anschlüsse anschließen, allerdings sind in diesem Szenario nur Bildwiederholraten von 30 Hz verfügbar.

Das Unterscheidungsmerkmal des Anker 568 sind zwei 10-Gbit/s-USB-C-Anschlüsse an der Vorderseite, die jeweils 30 W Leistung zum Laden von Smartphones oder sogar Tablets liefern

Anker bittet Sie, eine Dock-Manager-Anwendung herunterzuladen, die es automatisch mit der neuesten Firmware aktualisiert. Ein USB4-Produkt sollte jedoch sofort funktionieren, was auch bei unserem Testgerät im Allgemeinen der Fall war. Allerdings stellten wir in einem Bereich eines unserer 4K-Testmonitore ein leichtes Flackern fest, woraufhin das Display im Laufe von zwei Tagen mehrmals kurzzeitig die Verbindung verlor. Wir bemerkten auch, dass Windows uns hin und wieder einen „Ping“ gab, der darauf hinwies, dass ein Gerät vom PC getrennt wurde, ohne dass sofort klar war, um welches Gerät es sich handelte.

Zwei DisplayPort 1.4-Anschlüsse und ein HDMI 2.0-Anschluss heben die Rückseite der Anker 568 Dockingstation hervor. Mark Hachman / IDG

Unsere Ladetests ergaben, dass der Anker 568 etwa 26,5 W über die vorderen 30-W-Ladeanschlüsse überträgt und so unsere Test-Smartphones schnell auflädt. Unser USB-C-Leistungsmesser hat einen Höchstwert von 86 W aufgezeichnet, der vom Laptop verbraucht und über Ankers Dock übertragen wurde.

Die Streaming-Leistung des Docks über den Ethernet-Port zu den externen Displays war etwas unruhig, bevor das Problem durch einen Neustart behoben wurde. Die Wiedergabe von 4K-Videos über die Anschlüsse des Docks und die Datenübertragung verliefen normal. Die plastikartige Außenseite des Docks fühlte sich warm an, aber nicht übermäßig warm.

Lohnt sich die Anker 568 USB-C Dockingstation?

Ankers Preis liegt irgendwo im Mittelfeld unserer Übersicht der besten Thunderbolt-Docks, und im Allgemeinen hebt ihn sein Funktionsumfang nicht von anderen ab. Die einzige Ausnahme sind jedoch die beiden leistungsstarken Ladeanschlüsse an der Vorderseite, die ein überzeugendes Verkaufsargument darstellen, wenn Sie häufig ein Telefon, einen Laptop und ein Tablet aufladen. Anker hat eine solide Dockingstation entwickelt, die entweder für die Thunderbolt- oder USB4-Anschlüsse Ihres Laptops geeignet ist.