Teslas Vorstandsvorsitzender sagt, Musk brauche Geld für die Raumfahrt

Washington, D.C

CNN

—



Elon Musk sagte, dass er das größte Entschädigungspaket der Geschichte erhalten müsse, damit er seine Ziele rund um „interplanetare Reisen“ vorantreiben könne, sagte Tesla-Vorstandsvorsitzende Robyn Denholm am Dienstag aus.

Denholms Aussage erfolgte im Rahmen des einwöchigen Prozesses vor dem Court of Chancery von Delaware in Wilmington, in dem Musks Tesla-Entschädigungspaket für 2018 untersucht wird, das heute einen Nettowert von 50,9 Milliarden US-Dollar hat. Musk selbst soll am Mittwochmorgen aussagen.

Musk hat lange behauptet, dass er beabsichtige, seinen enormen Reichtum für die Raumfahrt und die Kolonialisierung einzusetzen. Im Jahr 2020 sagte Musk in einem Interview mit Axel Springer, er werde „fast keine Besitztümer mit Geldwert“ besitzen, sondern dieses Kapital für die Entwicklung einer Stadt auf dem Mars einsetzen.

Später in ihrer Aussage sagte Denholm, dass es bei der Entschädigung letztendlich darum ging, Musk zu motivieren, seine Aufmerksamkeit auf Tesla zu richten, und nicht darauf, was er mit dem Geld machen würde.

„Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viel es kostet, interplanetare Reisen zu unternehmen. Es ist kein Hobby von mir“, sagte Denholm.

Neben Tesla, SpaceX und Twitter leitet Musk auch die Boring Company, die sich auf unterirdischen Tunnelbau spezialisiert hat, und ist der Gründer von Neuralink, das versucht, Computerchips in die Gehirne der Menschen einzubauen.

Das treibende Interesse des Unternehmens, Musk ein so enormes Vergütungspaket zu gewähren, bestand darin, seinen Fokus auf Tesla zu halten, im Gegensatz zu seinen anderen Unternehmen. Denholm sagte am Dienstag, dass Musks vorheriges Vergütungspaket vor dem Plan von 2018 nicht ausreichte, um ihn bei Tesla zu beschäftigen.

„Es ging darum, ihn zu motivieren, mutige und kühne Dinge zu erreichen, und dass er seine Zeit und Energie dafür aufwendet, im Gegensatz zu seinen anderen Interessen“, sagte Denholm.

Sie sagte, die genaue Anzahl der Stunden, die Musk arbeiten würde, sei nicht wichtig, vielmehr brauche der Vorstand seinen „Fokus und seine Aufmerksamkeit“.

Ob Musks Vergütungsplan ausreicht, um ihn auf Tesla zu konzentrieren, könnte fraglich sein. Ein Großteil von Musks Aufmerksamkeit scheint sich in letzter Zeit auf eine spritzige Investition zu konzentrieren, die er getätigt hat, seit der Vergütungsplan ihm geholfen hat, der reichste Mann der Welt zu werden, obwohl es keine interplanetaren Reisen beinhaltet. Musk hat kürzlich 44 Milliarden Dollar ausgegeben, um Twitter, die Social-Media-Plattform, zu kaufen.

Seitdem hat er die Hälfte der Belegschaft entlassen, und die Mitarbeiter haben einen chaotischen Übergang beschrieben, als Musk sagt, er versuche, ihn wieder rentabel zu machen.

Musk letztes Jahr, dass er überrascht wäre, wenn das Unternehmen bis 2026 keine Person auf den Mars gebracht hätte. Zum jetzigen Zeitpunkt muss SpaceX jedoch noch eine Person über die Erdumlaufbahn hinaus schicken.