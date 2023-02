Teslas selbstfahrende Technologie wird vom Justizministerium geprüft

Die Funktionen haben zu Klagen von Eigentümern geführt, die sagen, dass es die Versprechen von Mr. Musk nicht einhält. Und andere untersuchen die Sicherheit der Technologien.

Die National Highway Traffic Safety Administration, die wichtigste Behörde für Autosicherheit in den Vereinigten Staaten, untersucht Autopilot, nachdem sie von 35 Unfällen mit Beteiligung des Systems Kenntnis erlangt hat, darunter neun mit 14 Todesfällen. Seine Untersuchung umfasst 830.000 in den Vereinigten Staaten verkaufte Fahrzeuge und befasst sich mit vollständigem Selbstfahren sowie Autopilot.

In seiner Einreichung, in der die Anfragen des Justizministeriums gemeldet wurden, erklärte Tesla: „Unseres Wissens nach ist keine Regierungsbehörde in einer laufenden Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass ein Fehlverhalten aufgetreten ist.“ Es fügte hinzu, dass „sollte die Regierung beschließen, eine Durchsetzungsmaßnahme durchzuführen“, dies erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen des Unternehmens haben könnte.

Tesla gab keine weiteren Details bekannt und antwortete am Dienstag nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das Justizministerium lehnte eine Stellungnahme ab.

In einem Gespräch mit Investoren letzte Woche sagte Herr Musk, dass die FSD-Technologie Tesla „einen enormen Vorteil“ verschafft, indem sie Einnahmen von Menschen generiert, die bereits ein Auto besitzen. Tesla berechnet 199 US-Dollar pro Monat für Besitzer, um die grundlegende Autopilot-Software auf Full Self-Driving zu aktualisieren.