Teslas erste Sattelschlepper werden im Dezember an Pepsi geliefert

Tesla verspricht, dass der Semi selbst bei „voller Beladung“ in 20 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigen und „Autobahngeschwindigkeiten auch an steilen Steigungen“ halten kann. Es verspricht auch, dass Sie in 30 Minuten bis zu 70 Prozent seiner Reichweite von 300 oder 500 Meilen aufladen können. Und laut Musk Es macht „super Spaß zu fahren“.