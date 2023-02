Teslas Cybertruck kommt bald. Vielleicht.

Es gibt einen Grund dafür, dass nur ein Autohersteller jemals versucht hat, ein Auto mit einer Edelstahlkarosserie in Serie zu produzieren. Das war DeLorean, das nach dem Bau von weniger als 10.000 Autos bankrott ging, die vor allem für ihre Hauptrolle als Zeitmaschine in den „Zurück in die Zukunft“-Filmen bekannt sind.

„Musk ist ein Beispiel dafür, wie die Fetischisierung von Tech-Start-ups und ihren Führungskräften diese Führungskräfte schließlich dazu bringen kann, schlechte Entscheidungen zu treffen“, sagte Patrick McQuown, Executive Director of Entrepreneurship an der Towson University in Maryland, in einer E-Mail. „Für mich ist das Beharren auf Edelstahl eine Manifestation seiner Überzeugung, dass er ein einzigartiges Verständnis des Marktes hat und dass der Markt alles kaufen wird, was er anbietet, weil es aus dem Kopf von Elon Musk stammt.“

Edelstahl ist teurer als der in den meisten Automobilen verwendete Stahl, da er Chrom und häufig andere stark nachgefragte Inhaltsstoffe wie Nickel und Molybdän enthält. Die Tendenz von Edelstahl, in seine ursprüngliche Form zurückzuspringen, bedeutet, dass er nicht so einfach in Kotflügel und andere Teile gestanzt werden kann wie der biegsamere Stahl, der von den meisten Autoherstellern verwendet wird. Es erfordert auch spezielle Schweißtechniken.

Diese Herausforderungen erklären wahrscheinlich, warum Tesla bei der Herstellung des Cybertruck, den das Unternehmen in seinem Werk in Austin, Texas, produzieren will, zwei Jahre hinter dem Zeitplan zurückbleibt.

„Tesla denkt, dass sie jedes Problem lösen können und nicht von anderen lernen müssen“, sagte Raj Rajkumar, Professor für Ingenieurwissenschaften an der Carnegie Mellon University, „und dann stecken sie in einer Ecke fest.“

Tesla sagte letzte Woche in einem Ergebnisbericht, dass es noch in diesem Jahr mit der Produktion des Cybertruck beginnen werde. Aber Mr. Musk relativierte diese Aussage während einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren und sagte, dass das Unternehmen nicht vor 2024 mit der Produktion des Fahrzeugs in großen Stückzahlen beginnen würde. Als Tesla den Cybertruck vorstellte, sagte es, dass das Fahrzeug 2021 in den Verkauf gehen würde.