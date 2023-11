Tesla’s Cybertruck Event is online beschikbaar > teslamag.de

Afbeelding: @DirtyTesLa

Valpartijen zijn er nog niet: “We starten nu met de CyberTruck Delivery”, schreef Tesla-topman Elon Musk op de dag van de röntgenfoto en ontving de informatie graag tijdens het persbericht. De eerste dag van oktober voor de eerste dag van 30 oktober werd aangekondigd toen de eerste leveringen van de Tesla-pickups plaatsvonden. Eén analist weet ook meer over ‘historische momenten’ voor Tesla.

Update: Het programma begon op 20 uur van de Duitse publicatie van de Cybertruck-Veranstaltung in de Gigafactory Texas. Laut Berichten op X het is een van de enige problemen bij het ontvangen van een gast, aangezien de grootst mogelijke persoonlijke zorg werd verleend. Als u vragen heeft, kunt u kijken naar de opening van de Duitse Gigafactory die productielijnen voor de nieuwe elektrische auto produceert. En de stands met één station zijn platen met installatie- en cybertruckcomponenten met de heavy duty, dat is een gigapers met 9000 ton mechanische sterkte, inclusief het zware windbeschermingssysteem.

De live-opname van de eigen gebeurtenissen vindt plaats op 21 Uhr deutscher Zeit start, nu beschikbaar voor registratie van X-Nutzer. Er is een tijd met het aftellen, de Tesla op de Cybertruck-pagina en een link met de Übertragung op het Musk-platform. Snel genoeg kun je na 21 uur, omdat het regende, van alles genieten met muziek en beeld. Voordat je aan het eind van de Productieweg een Cybertruck achter een Lichttunnel achterlaat en vervolgens naar de start kijkt, heb je 15 minuten na 21.00 uur (straks) een foto.

Om 21.25 uur zijn we begonnen met een video, waarna CEO Elon Musk de nieuwste presentatie van de Pickups zal geven. Darin heeft de Tesla-pick-up ongeveer 20 minuten lang gelobbyd. Designchef Franz von Holzhausen verspilde geen tijd met het splitsen van een vel papier van een van de ontwerpen, die anders anders zouden zijn dan de twee van de Cybertruck Design End 2019. Ook zei Tesla een video te hebben, in deze elektrische auto kunnen we meer zien net als andere sterke pick-ups, zoals elektrische exemplaren van Ford en Rivian. In andere video’s is een Cybertruck met een rit van zes kilometer sneller dan een Porsche 911 – en met een tweede auto aan de haak.

Om 21.45 uur kon Musk beginnen met het uitvoeren en uitvoeren van de persoonlijke ontwikkeling van de volgende Cybertrucks. Na 5 minuten mochten wij u horen en danken u voor uw interesse, u houdt dan een complete ervaring over, die er ook zal zijn. Der Live-Stream op X brach damit ab.

Gerüchte-Küche ergiebiger als Tesla

Wie de Cybertruck in een signaal met end-to-end-vorm als resultaat gebruikt, kan een persoon zien die de inhoud van het land in de VS en Canada kan bekijken – en die zal aanwezig zijn tijdens het eerste voorbeeld van hun installatie. Deze concrete gegevens geven aan dat Tesla volledig gedekt is. De edities, rijksweiten en prijzen verschuiven eind 2021, als de productie begint, op de website. Ungefähre Angaben ome Tesla seitdem zur Länge des Cybertruck (minder dan 5,79 meter) en signaallader (minstens 1,83 meter). Zoals vermeld gewicht van CEO Elon Musk in oktober 7000 Pfund (3175 kg).

Ernstiger was de afgelopen weken de Gerüchte-Küche zum Thema Cybertruck-Daten. YouTuber bekamen nach eigenen Angaben genaue Maße en meer Details zugesplayelt. Neben 5,67 Metern Länge en 1,95 Metern Ladefläche bij 6670-689 Pfund Gewicht ongeveer 5 ton. De kans hierop is minder groot omdat er op de website van Tesla wel enkele klanten aanwezig zijn, maar die tijdens hun oorlog ook aanwezig zijn op de website en op de Amerikaanse stand met de Cybertruck.

Omdat de prijs nu beschikbaar is, zullen de twee van de Cybertruck-Vorstellung in november 2019 niet meer beschikbaar zijn. Het nieuws van CEO Musk in augustus – nadat een overzicht van de situatie niet compleet is, is de Tesla nog steeds in de toekomst. Sinds de resultaten van de productie van de Gigafactory Texas in april 2022, na de Musk-Aussage dat de productie van Model Y is begonnen, zal er geen verdere informatie zijn; en het “Semi Delivery Event” eind 2022, zowel met Pepsi als enkele Tesla-vrachtwagens, die beschikbaar zijn voor nieuwe informatie.

Cybertruck-evenement met showkarakter?

Informatie kan ook worden gebruikt voor het Cybertruck-evenement en de show als infokarakter. Wie zijn Model Y uit Texas en wie weet het niet zo zeker, maar dan beginnen de reguliere bestellingen. Een Tesla Manager ligt in het verleden en daarom zijn het nu voorbeelden van de pick-ups die zijn verzameld. In de persconferentie die Woche heißt is ohne diese Zahlen-Angabe, „Kunden“ würden bij de Veranstaltung in de Gigafactory Texas met de Cybertrucks erbij. Voeg ‚Details‘ toe aan de afhaalgegevens.

Als de Cybertruck-Medewerkers niet worden blootgesteld aan de gevolgen van het werk van Tesla en het risico op schade, zullen zij hun eigen eigendommen kunnen herkennen. Het is mogelijk dat er maar een paar mensen aanwezig zijn voor reparateurs als ze een nieuwe Cybertruck-prijs willen weten, en voor zichzelf blij zullen zijn.

Nadat de nieuwe producten beschikbaar zijn, zal de nieuwe pick-up verkrijgbaar zijn in een nieuwe versie met twee beschikbare motoren; meer informatie volgt in 2024. Die Akku-Kapazität soll 123 Kilowattstunden betragen – was nicht zureichen dürfte, um die Angabe von bis zu 500 Meilen zu erüllen, de een val is nog steeds niet op de Tesla-website. Een simulatie van een Duits softwarebedrijf ontworpen om een ​​cw-waarde van 0,438 te ontwikkelen voor de cybertruck. Damit soll der Verbrauch bei 26,1 Kilowattstunden pro 100 Kilometers bei 55 Meilen pro Stunde lie. Voor 500 mijl met de snelheid van de Cybertruck ook ruim 200 kilowatt.

Historisch Tesla-moment nur X

Omdat het Cybertruck Event een “historisch moment” is voor Tesla, is het uiterst moeilijk om de feiten en kennis van analist Dan Ives te begrijpen. Blackout of the Pickup 2024 is er volgens de New York Post geen noemenswaardige financiële steun voor de toekomst. Als de Cybertruck echter belangrijk is voor het verzekerde Tesla Wachstumsverhaal en de resultaten zijn bevestigd, zal CEO Musk de nieuwe elektrische voertuigtechnologie kunnen realiseren. Wat de huidige prijsvoorspellingen betreft, is er 60.000-80.000 dollar voor de versies met twee en drie motoren.

Als u uw status wilt controleren en aanvullende informatie wilt ontvangen, kunt u vanaf 14.00 uur in Texas (21.00 uur in Duitsland) op internet blijven opereren. Een enkele Live-over is een grotere Tesla-versie, die de meeste rentekosten op de markt kost. Al het andere lijkt beschikbaar te zijn op het Musk Platform X en meer informatie kun je vinden op YouTube. U bent geïnteresseerd in het Press-Mitteilung zum Cybertruck-Event nur een link naar een X-adres – en een uberragung sehen zu können, moet man ochenbar eerst bij de service-registrierierierieren.

Bekijk op de YouTube-pagina van Tesla tijdens de laatste dagen van het officiële evenement de video over het Cybertruck Event. De registratie kan gevolgd worden door een persoon die leeft op een livestreampagina van de mensen die nog leven.