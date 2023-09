Das Unternehmen von Elon Musk plant den Kauf von Komponenten im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar, sagte ein Handelsvertreter

Der US-Elektrofahrzeughersteller Tesla will in diesem Jahr Automobilkomponenten im Wert von bis zu 1,9 Milliarden US-Dollar aus Indien beziehen, gab der Handels- und Industrieminister von Neu-Delhi, Piyush Goyal, am Mittwoch bekannt.

Das amerikanische Unternehmen kaufte letztes Jahr Teile im Wert von 1 Milliarde US-Dollar aus Indien, verriet der Minister in seiner Ansprache auf einer Sitzung der Automobile Component Manufacturers Association of India.

Elon Musk, CEO von Tesla, versprach nach einem Treffen mit Premierminister Narendra Modi in den USA im Juni erhebliche Investitionen in Indien. Musk hatte zuvor die hohen Einfuhrzölle und die Elektrofahrzeugpolitik Neu-Delhis kritisiert.

„Dies ist eine Regierung, die allen gleiche Chancen bietet“ Goyal sagte dem Publikum, als er gefragt wurde, ob Indien erwägen würde, die Steuern auf importierte Elektroautos zu senken, wie von Tesla gefordert. „Wir werden eine Richtlinie ausarbeiten, die in Absprache mit allen Beteiligten erfolgt.“

Nach Angaben des Ministers wünscht sich die indische Regierung in naher Zukunft mehr Investitionen und eine höhere Produktion von Elektrofahrzeugen im Land, um davon zu profitieren „Größenvorteile neuer Technologien.“

Musk ist optimistisch, was Indiens Potenzial in Bezug auf nachhaltige Energie und Klimatechnologie angeht, darunter Solarenergie, stationäre Batteriepakete und Elektrofahrzeuge. Der Milliardär sagte zuvor, er plane, den Starlink-Satelliteninternetdienst von SpaceX nach Indien zu bringen. Berichten zufolge ist Tesla dabei, einen Standort für seine neue Fabrik im Land auszuwählen.