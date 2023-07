Die Tesla-Verkäufe stiegen im zweiten Quartal um 10 Prozent, da das von Elon Musk geführte Unternehmen von staatlichen Anreizen und Preissenkungen profitierte, die seine Elektroautos günstiger machten als vergleichbare Benzinmodelle.

Tesla lieferte von April bis Juni 466.000 Fahrzeuge aus, gegenüber 423.000 Fahrzeugen im Vorquartal, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 83 Prozent, da das Unternehmen die Produktion in neuen Fabriken in Austin, Texas und in der Nähe von Berlin ausweitete.

Die in diesem Jahr in Kraft getretenen Regeln ermöglichten es Käufern von Tesla-Fahrzeugen, sich für Steuergutschriften in Höhe von 7.500 US-Dollar zu qualifizieren. Mit der Gutschrift wird die günstigste Model-3-Limousine für weniger als 33.000 US-Dollar verkauft, was billiger ist als vergleichbare Luxuslimousinen von Mercedes-Benz und BMW, die mit Benzin betrieben werden und mit Massenmarktautos wie dem Toyota Camry und Honda Accord mithalten können.

Besitzer von Elektroautos profitieren zudem von Kraftstoffeinsparungen und geringeren Wartungskosten. Elektrofahrzeuge erfordern keinen Ölwechsel und Strom ist im Allgemeinen pro Meile günstiger als Benzin.