Tesla verdoppelt Gewinn, aber Umsatz unter Erwartungen

Trotz hoher Inflation und globaler Wirtschaftssorgen steigerte Tesla den Gewinn im dritten Quartal deutlich. Unter dem Strich verdiente der Elektroautobauer in den drei Monaten bis Ende September 3,29 Milliarden Dollar, mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Das gab Tesla am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekannt. Der Umsatz stieg um 56 Prozent auf einen Rekordwert von 21,45 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Analysten hatten mit einem Umsatz von 22 Milliarden Dollar gerechnet. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um 5 Prozent.

„Es sieht so aus, als würden wir ein episches Jahresende haben“

Tesla-Chef Elon Musk versuchte bei der obligatorischen Telefonkonferenz mit Finanzanalysten nach Vorlage der Quartalszahlen Optimismus zu verbreiten. „Es sieht so aus, als würden wir ein episches Jahresende haben“, kündigte der Tech-Milliardär an und versprach ein „rekordverdächtiges“ Schlussquartal. Bedenken, dass eine angesichts anhaltend hoher Inflationsraten und steigender Zinsen drohende Rezession das Geschäft bremsen könnte, wischte Musk beiseite: „Wir haben eine hervorragende Nachfrage“. Tesla sieht er auf Kurs, Apples Börsenwert langfristig und Saudi Aramco – derzeit die am stärksten gehandelten Unternehmen der Welt.

Zum Vergleich: Apple ist an der Börse 2,3 Billionen Dollar wert, Saudi Aramco hat eine Marktkapitalisierung von 2,1 Billionen Dollar. Tesla bringt es auf gut 695 Milliarden Dollar.

Musk versprach „erhebliche“ Aktienrückkäufe, um die Tesla-Aktie anzukurbeln, die in diesem Jahr bereits um 37 Prozent gefallen ist. Ein Rückkaufprogramm könnte demnach ein Volumen von 5 bis 10 Milliarden Dollar haben und nächstes Jahr starten. Der Tesla-Chef könnte einen steigenden Aktienkurs gebrauchen. Er ist der größte Anteilseigner und sein abenteuerlicher Plan, Twitter Der Kauf könnte ihn bald dazu zwingen, mehr Tesla-Aktien zu monetarisieren. Musk sagte zu dem Milliarden-Deal, dass er und andere Investoren „offensichtlich“ zu viel für das Online-Netzwerk gezahlt hätten. Twitter habe aber auch „unglaubliches Potenzial“.

„Das ist nichts, worüber wir uns allzu viele Sorgen machen“

Tesla hat im vergangenen Quartal fast 344.000 Elektroautos ausgeliefert und damit einen neuen Rekord aufgestellt. Dennoch scheint ungewiss, ob der Konzern sein ehrgeiziges Ziel erreichen kann, die Auslieferungen im Jahr 2022 um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu steigern. Dafür müsste Tesla im Gesamtjahr mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge verkaufen und im Schlussquartal mehr als eine halbe Million Autos an die Kunden bringen. Tesla erklärte, dass die Wachstumsrate von verschiedenen Faktoren abhänge, darunter die Verfügbarkeit von Komponenten und die Stabilität der Lieferkette. Finanzvorstand Zach Kirkhorn betonte auf der Analystenkonferenz, dass Tesla weiterhin damit rechne, das Jahresziel von 50 Prozent Wachstum zu erreichen.

Tesla habe mit seiner Autofabrik in Grünheide bei Berlin keine Angst vor einer möglichen Energiekrise in Europa, sagte Kirkhorn. „Das ist nichts, worüber wir uns große Sorgen machen.“ Tesla will die Produktion in seinen Werken so schnell wie möglich weiter steigern. Während Logistik- und Lieferkettenengpässe „unmittelbare Herausforderungen“ bleiben, verbessert sich die Situation. Die Lieferengpässe bei wichtigen Komponenten wie Computerchips hat der Konzern bisher besser als viele andere Hersteller verkraftet. Ein Covid-Lockdown in China warf jedoch im Vorquartal das große Autowerk von Tesla in Shanghai zurück. Inzwischen läuft der Betrieb dort aber wieder rund – laut Quartalsbericht hat die Produktionsrate ein Rekordniveau erreicht.