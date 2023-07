Elon Musk, Vorstandsvorsitzender von SpaceX und Tesla und Inhaber von Twitter, gestikuliert, als er am 16. Juni 2023 an der Viva Technology-Konferenz zum Thema Innovation und Startups im Ausstellungszentrum Porte de Versailles in Paris, Frankreich, teilnimmt.

Tesla meldet die Ergebnisse des zweiten Quartals nach der Glocke am Mittwoch.

Folgendes erwartet die Wall Street laut Analystenschätzungen von Refinitiv vom Elektrofahrzeughersteller Elon Musk:

Einnahmen: 24,47 Milliarden US-Dollar

24,47 Milliarden US-Dollar Verdienste: 82 Cent pro Aktie

Im ersten Quartal 2023 meldete Tesla einen Umsatz von 23,33 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von 2,51 Milliarden US-Dollar. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres meldete Tesla einen Umsatz von 16,93 Milliarden US-Dollar bei einem Nettogewinn von 2,27 Milliarden US-Dollar.

Anfang dieses Monats meldete Tesla insgesamt 466.140 Fahrzeugauslieferungen für das zweite Quartal und gab an, 479.700 Elektrofahrzeuge produziert zu haben. (Die Lieferungen stellen die größte Annäherung an die von Tesla gemeldeten Verkäufe dar.)

Da diese Auslieferungen höher waren als von der Wall Street erwartet und teilweise durch Anreize und Rabatte bedingt waren, werden Anleger wahrscheinlich nach Informationen darüber suchen, wie sich die Preissenkungen von Tesla auf die Margen ausgewirkt haben.

Privataktionäre hoffen auch, dass das Unternehmen bei der Telefonkonferenz am Mittwoch weitere Updates zum Cybertruck anbieten wird, wie aus zuvor auf einer von Say Technologies betriebenen Plattform gestellten Fragen hervorgeht.

In der vergangenen Woche, Tesla hat in den sozialen Medien ein Foto des angeblich ersten Cybertrucks geteilt, der jemals in seinem Werk in Austin, Texas, gebaut wurde. Das Unternehmen hatte jedoch noch keine Spezifikationen oder Preise für den von Science-Fiction inspirierten, kantigen Pickup bekannt gegeben, den Musk ursprünglich im Jahr 2019 vorgestellt und beworben hatte.

Neben Details zum Cybertruck wünschten sich Privatanleger, die auf Say posteten, Updates zu Teslas Produktion von 4680 Batteriezellen, die als entscheidend für die Steigerung der Produktion der Klasse-8-Sattelschlepper und des Cybertrucks des Unternehmens angesehen werden, sowie zu Teslas Entwicklung eines humanoiden Roboters (genannt: der Tesla Bot oder Optimus) und über eine neue Fabrik, die Tesla angeblich in Mexiko bauen wird.

Investoren möchten außerdem über die Fortschritte des Unternehmens bei der Entwicklung eines autonomen oder Robotaxi-fähigen Fahrzeugs informiert werden. Während Musk im Jahr 2016 Teslas Ambitionen zum autonomen Fahren anpries, sagte er, das Unternehmen werde bis Ende 2017 eine freihändige Reise durch die USA durchführen. Tesla muss diese Mission noch abschließen.

Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, schrieb Anfang dieser Woche in einer Notiz: „Um die Rallye am Laufen zu halten, müssen wir unserer Meinung nach beweisen, dass Tesla mehr als nur ein Autokonzern ist.“

Musk, der auch CEO von SpaceX und Mehrheitsaktionär und CTO des Social-Media-Unternehmens Twitter ist, gründete kürzlich ein weiteres neues Unternehmen, xAI, das er in Nevada gründete. Musk sagte Anfang des Monats, dass xAI plant, sowohl mit Tesla als auch mit Twitter zusammenzuarbeiten, und dass xAI wahrscheinlich mit seinem EV-Geschäft an der „Siliziumfront“ und an der „KI-Softwarefront“ zusammenarbeiten würde.