Persoonlijke politiek

–

Tesla biedt ondersteuning aan zieke werknemers









dpa/Pleul Audio: Antenne Brandenburg vom rbb | 26.09.2024 | Afbeelding: dpa/Pleul

Lohnfortahlung in Krankheitsfall – het is een Krankschreibung in Duitsland. De Entscheidung darüber sloeg Mediziner. Het elektrische autobedrijf Tesla in Grünheide laat hier een duidelijk beeld zien. Jij hebt de controle over de zieken.

De Tesla-arbeiders in Grünheide (Oder-Spree) hebben controle over de zieke patiënten en krijgen betere medische zorg en een voortdurende praktijk. Manager André Thierig nennt solche Hausbesuche „nichts Ungewöhnliches“, meldt de Deutsche Presseagentur. De bedrijfsleider ziet zichzelf bij het controlepraktijk-signaleringsbedrijf, dat na het signaal „viele Unternehmen machen“ einschätzung. Houd er rekening mee dat Tesla u ook graag helpt met uw ziekte, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw ziekte. Dit is een geweldige ziel met deze controles en een beroep op de „werkmoraal van het bedrijf“. Werkzaamheden bij het uitvoeren van een bredere toepassing. De IG Metall bekritiseert deze beslissingen van het Huis als een „abwegige Aktion“ en een poging tot het ontplooien van het werk, een van de hogere Arbeitsbelastung herrsche.

Krankenstand von 15 Prozent als Begründung für Kontrollen

Uitsluitend voor de eenzijdige controles van de oorlog laut Tesla een doorbraakschnittlich hogere Krankenstand in de Summermonaten. „Phasenweise hat er 15 Prozent oder more erreicht“, aldus Thierig. Rapporteer alstublieft op het „Handelsblatt“ (Bezahlinhalt) over de controles tijdens ziekte

geschreven Mitarbeitern. De Zeitung is een van de beste manieren om een ​​weddenschap af te sluiten in de Vergangen Woche. In Grünheide in Brandenburg restaureert Tesla ruim twee jaar elektrische auto’s. Doe het werk na unternehmensangaben knapp 12.000 Beschäftigte. Al het laatste nieuws van de markt voor elektrische auto’s vandaag.

De manager ziet zichzelf het beste in en zal u helpen bij uw bedrijf

Thierig zei: „Wir haben die Belegschaft auf der Betriebsversammlung über die Hausbesuche informiert unser Vorgehen Dargelegt.“ Deze reactie wordt beschreven als „grote sociale immuniteit“. Als ouder krijg je te maken met de afwezigheid van je kinderen en je collega’s die ‘gefrustreerd’ zijn. „Wir haben gut 200 Mitarbeiter festgestellt, die in de Lohnfortzahlung zijn, aber die in deze Jahr waren, noch gar nicht werken. Ze brengen in ieder geval alle sechs Wochen neue Krankmeldungen“, zei Thierig. „We leven in vrede met ons leven.“ Niet daar, maar de Fertigungs- und der Personalleiter hätten dann unangekündigt Hausbesuche bei den Beschäftigten heeft toestemming gegeven. „Een groot deel werd niet aangetroffen, waarvan delen agressiever waren in de berichtgeving.“

Manager Thierig brederspricht: Krankenstand kein Beleg für Arbeitsbedingungen

De visie van de Tesla-managers ligt in de basis van de ziekmelding en niet in de arbeidsomstandigheden. „Bij het analyseren van onze gezondheid is Phänomene voor het oog zichtbaar geworden: vrijheid en inspätschichten sinds ongeveer 5 maanden sinds de ziekte tijdens andere weken werd gemeld“, zei Thierig. “Dat is geen indicator voor slechte arbeidsomstandigheden, omdat de arbeidsomstandigheden een all-time werkomgeving zijn en onder alle slechte arbeidsomstandigheden. Er wordt gesuggereerd dat het Duitse sociale systeem een ​​succes is.” Tesla heeft ruim 1.500 werknemers die onder dezelfde omstandigheden werken. Hier liege der Krankenstand bei Zwei Prozent. Ze zijn serieus, een algemeen vermoeden van ziek gedrag ligt niet bij Tesla. „Wir wolllten de Dialog met Mitarbeitern suchen en wissen, was beihnen los ist. Een persoonlijk Besuch dat bei een andere Wirkung als een Anruf.“ Der Krankenstand is ook zurückgegaan. „Wir haben einen Effekt der Verbesserung festgestellt.“ Thierig: „Weitere Household kon niet worden geopend.

Vorwurf der Gewerkschaft: Auto-Company setzt Kranke unter Druck

Het management van de IG Metall Berlijn-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulze, kritisch, ziek, was onder druk vastbesloten. „Beschäftigte zo snel mogelijk om ervoor te zorgen dat het werk wordt gedaan volgens extreem hoge arbeidsbelastingen“, aldus het rapport. „Als uw persoonlijke gezondheid wordt aangetast, zal uw ziekte worden beïnvloed door een depressie en uw gezondheid zal worden beïnvloed door uw werk. Als uw ziekte blijft aanhouden, zult u er last van blijven houden.“ Eerlijk gezegd werken deze aspecten goed voor de bescherming van de gezondheid en betere arbeidsomstandigheden. Ook is er een fitnessstudio op de werkvloer, opleidingen, fysiotherapeuten en ergonomische verbeteringen op de werkvloer.