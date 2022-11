Tesla ruft mehr als 300.000 Fahrzeuge wegen Rücklichtproblemen zurück

Tesla ruft mehr als 300.000 Fahrzeuge in den USA zurück, weil ein Softwarefehler dazu führen kann, dass die Rücklichter zeitweise ausgehen, was das Risiko einer Kollision erhöht.

Tesla sagte in Dokumenten, die am Samstag von der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration veröffentlicht wurden, dass die Panne ein oder beide Rücklichter bestimmter Fahrzeuge des Modells 3 und des Modells Y betreffen könnte. Brems-, Rückfahr- und Blinkleuchten seien von dem Softwareproblem nicht betroffen, teilte das Unternehmen mit.

Der Autohersteller, der im Besitz von Elon Musk ist, gab bekannt, dass er ein Online-Software-Update veröffentlicht, das das Problem beheben wird.

Der Rückruf betrifft bestimmte SUVs des Modells Y von 2020 bis 2023 und Limousinen des Modells 3 von 2023. Das sind potenziell 321.628 Fahrzeuge.

Tesla wurde im vergangenen Monat auf das Problem aufmerksam, nachdem vor allem von Kunden außerhalb der USA Beschwerden darüber eingegangen waren, dass die Rückleuchten ihrer Fahrzeuge nicht aufleuchteten. Das Unternehmen hat Anfang dieses Monats eine Untersuchung des Problems abgeschlossen.

Die Besitzer werden ab dem 14. Januar per Brief benachrichtigt. Das Unternehmen sagt in Dokumenten, dass Fahrzeuge in Produktion und solche, die zur Auslieferung stehen, das Update ab dem 6. November erhalten haben.

Bis zum 14. November hatte Tesla aufgrund des Problems drei Garantieanträge erhalten, war sich jedoch laut den Dokumenten keiner damit verbundenen Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit der Panne bewusst.

Es war nicht sofort klar, wie viele der vom Rückruf betroffenen Fahrzeuge in Kanada verkauft wurden.