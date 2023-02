Tesla zal bijna 363.000 voertuigen terugroepen die zijn uitgerust met de controversiële Full Self-Driving (FSD)-software van het bedrijf nadat de hoogste federale veiligheidsdienst het rijhulpprogramma had geïdentificeerd als een “crashrisico”.

Tesla heeft een terugroepingsbericht uitgegeven voor de volgende voertuigen die zijn uitgerust met FSD-bèta op basis van een richtlijn van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA): 2016-2023 Model S en Model X, 2017-2023 Model 3 en 2020-2023 Model Y. De terugroepactie houdt in dat Tesla gratis een over-the-air (OTA) software-update zal uitbrengen om de door NHTSA geïdentificeerde problemen aan te pakken.

Documenten die zijn ingediend met betrekking tot de terugroepactie (hieronder opgenomen) noemen geen specifieke incidenten, maar de bezorgdheid van de NHTSA wordt vermeld als gericht op vier specifieke situaties die zich op de weg kunnen voordoen, zoals het navigeren op kruispunten tijdens een “verouderd” geel licht, hoe lang auto’s stoppen bij een stopbord wanneer de kruising vrij is, hoe ze hun snelheid aanpassen tijdens het rijden in gebieden waar de maximumsnelheid verandert op basis van verkeersborden die de auto detecteert en instellingen die door de bestuurder zijn ingevoerd, en hoe de auto’s van rijstrook veranderen om uit te rijden een afslagstrook.

NHTSA’s advies aan Tesla werd uitgebracht op 25 januari en Tesla zei dat het vorige week besloot een vrijwillige update uit te voeren om de problemen aan te pakken. Voor alle zekerheid is Tesla niet verplicht om FSD uit voertuigen te verwijderen, noch hoeven de voertuigen fysiek te worden teruggeroepen of naar een dealer te worden gebracht. (Maar goed, want Tesla heeft geen dealers in de traditionele zin.)

Als vroege leider op het gebied van connected car-technologie zal het bedrijf eenvoudig een OTA-software-update uitbrengen om de problemen op te lossen die in het verzoek van NHTSA zijn geïdentificeerd. Tesla schrijft: “De OTA-update, die we in de komende weken verwachten uit te rollen, zal verbeteren hoe FSD Beta onderhandelt over bepaalde rijmanoeuvres tijdens de hierboven beschreven omstandigheden.”

Tesla heeft geen formele verklaring afgegeven over de terugroepactie, maar Elon Musk plaatste op Twitter zijn minachting voor het woord ’terugroepactie’.

Volgens Tesla heeft het bedrijf 18 garantieclaims geïdentificeerd die tussen mei 2019 en september 2022 zijn ontvangen en die mogelijk verband houden met de beschreven omstandigheden.

NHTSA doet al jaren onderzoek naar de rijhulptechnologie van Tesla, met specifieke aandacht voor meer dan een dozijn incidenten waarbij Tesla-voertuigen die waren uitgerust met Autopilot in botsing kwamen met stilstaande hulpverleningsvoertuigen. Dat onderzoek is veel uitgebreider en bestrijkt tot 830.000 voertuigen.

Dit meest recente verzoek kwam een ​​paar weken nadat NHTSA om aanvullende informatie had gevraagd over een Elon Musk-tweet waarin stond dat Tesla een optie zou kunnen toevoegen om de zeur te verwijderen die bestuurders ertoe aanzet hun handen aan het stuur te houden.

Alle Tesla-voertuigen worden tegenwoordig standaard geleverd met een rijhulpfunctie genaamd Autopilot, die werkt op snelwegen. Voor nog eens $ 15.000 kunnen eigenaren de Full Self-Driving-optie kopen, waarvan Musk herhaaldelijk heeft beloofd dat deze op een dag volledig autonome mogelijkheden zal bieden aan eigenaren van Tesla-voertuigen. Tot op heden blijft FSD een “Niveau 2” geavanceerd rijhulpsysteem, wat inhoudt dat de bestuurder tijdens het rijden volledig betrokken moet blijven bij de werking van het voertuig.

FSD, dat onlangs beschikbaar is gekomen voor iedereen in Noord-Amerika die de optie heeft gekocht, geeft gebruikers toegang tot het gedeeltelijk geautomatiseerde rijhulpsysteem van Autopilot in stadsstraten en lokale wegen. Met FSD uitgeruste Tesla-voertuigen versnellen en vertragen zelfstandig, maken bochten – inclusief onbeveiligde bochten naar links, die buitengewoon moeilijk zijn voor geautomatiseerde systemen – en herkennen verkeerslichten en andere verkeersborden.

Vorig jaar deed Tesla een soortgelijke terugroepactie voor zijn bètasoftwarepakket om een ​​autonoom bestuurde “rolling stop” uit te schakelen, maar deze is gedetailleerder. Het volgt ook een kettingbotsing van acht auto’s in de Yerba Buena Island Tunnel, waar een Tesla onverwachts remde en een kettingreactie veroorzaakte. Er zijn klachten geweest over ‘fantoomremmen’-incidenten waarvan bekend was dat de NHTSA deze onderzocht, maar die worden hier niet specifiek vermeld.

Regelgevers en veiligheidsexperts hebben Tesla jarenlang gesmeekt om betere beveiligingen aan zijn auto’s toe te voegen. Musk heeft zelfs toegegeven dat crashes met Autopilot voortkomen uit zelfgenoegzaamheid, maar eerder verwierp hij de oproepen van zijn eigen ingenieurs om robuustere controle van de bestuurder toe te voegen aan de auto’s van het bedrijf. Musk zei destijds dat de technologie “ineffectief” was.

— Met aanvullende rapportage door Andrew J. Hawkins