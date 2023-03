Kijkers van Tesla’s 2023 Investor Day-stream hopen op meer details over de komende Cybertruck of een glimp van de geruchten Model 2 waren teleurgesteld. De fabrikant van elektrische auto’s plaagde echter details over hoe het zijn voertuigplatform en elektromotor van de volgende generatie is, die efficiënter en betaalbaarder belooft te worden.

De aandrijflijnontwerpers van de autofabrikant gebruikten in eigen huis ontwikkelde software om de interactie tussen de magnetische velden tussen de stator en rotor te simuleren, waardoor de kosten, het gewicht en de grootte en het geluid van de elektromotor werden geoptimaliseerd door middel van een snel iteratief ontwerp. Ze werkten ook nauw samen met de productie-ingenieurs van Tesla om soortgelijke optimalisaties door te voeren in het productieproces en de materialen.

Tesla zegt dat de aandrijflijn van de volgende generatie 75% minder siliciumcarbide nodig heeft om te produceren, zonder concessies te doen aan de prestaties of efficiëntie. Ondanks dat de nieuwe aandrijfeenheid een permanent magneetontwerp is, zegt Tesla ook dat er geen zeldzame aardmetalen nodig zijn. Het zal productie-efficiënter zijn en 50% minder fabrieksruimte nodig hebben dan de Model Y’s motor, en ongeveer $ 1.000 minder duur per eenheid om te produceren, wat belangrijk is gezien de voertuigen die op dit platform worden gebouwd, naar verwachting de meest betaalbare Tesla EV’s tot nu toe zullen zijn.

Het nieuwe platform zal compatibel zijn met elke batterijchemie en zal nieuwe productiemethoden gebruiken om de productie te stroomlijnen. Tesla zegt dat de lessen die het op de harde manier heeft geleerd tijdens de ontwikkeling van zijn vaak vertraagde Cybertruck inspireerde het om de assemblagelijn van de traditieserie te heroverwegen. In plaats van dat het unibody-chassis van het voertuig als geheel over de lijn beweegt, zullen delen van het nieuwe model (zijkanten, deuren, vloer, voorste en achterste subframes) op parallelle lijnen worden geassembleerd en pas helemaal aan het einde van de lijn samenkomen.

Tesla zegt dat dit “unboxed-proces” efficiënter, kosteneffectiever en minder vatbaar is voor knelpunten in de productie. Dat laatste is vooral belangrijk als Tesla zijn doel wil halen om in 2030 20 miljoen elektrische auto’s per jaar te produceren.

Tesla



Naast de hoogspanningsaandrijflijn heroverweegt de autofabrikant ook het laagspanningsvoedingssysteem, waarbij de kabelbomen die als het zenuwstelsel van het voertuig dienen, opnieuw worden ontworpen en verminderd. Het gaat van 12 volt naar een 48 volt-architectuur die (dankzij de wet van Ohm) een lagere stroom, kleinere draden en componenten met kleinere koellichamen mogelijk maakt, wat allemaal helpt om gewicht te besparen. Vervolgens, in plaats van een complex netwerk van analoge harnassen, stapt Tesla over op een netwerk van kleinere controllers – ook ontworpen en gebouwd in eigen beheer – die via ethernet zijn verbonden met het krachtige centrale brein van het voertuig. Dit zal het aantal draden dat rond het lichaam kronkelt aanzienlijk verminderen en, dankzij bidirectionele communicatie, diagnostiek en foutopsporing vereenvoudigen.

Noch Musk, noch andere leiders van Tesla die op de investeerdersdag presenteerden, gaven commentaar op een tijdlijn voor de verwachte implementatie van het platform van de volgende generatie, de aandrijflijn of het voertuig dat het uiteindelijk zal hosten.