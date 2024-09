Twee Tesla-chefs hebben de last van ziek zijn in hun leven vanwege hun gezondheidszorg. Sommigen van hen genoten ervan, anderen waren minder enthousiast. Anton Barrein bewertet das Vorgehen arbeidsrecht.

LTO: Herr Barrein, bij Tesla Solen Chefs krankgeschriebene Mitarbeitende zuhause aufgesucht haben. Was dat los?

Dr. Anton Barrein: De Geschäftsführer en der Personalchef van Tesla heeft een bericht geschreven Handelsbladen Mitarbeitende zhause aufgesucht. Achtergrond is het artikel, wat betekent dat Tesla vanwege zijn ziekte en de overtredingen ongeschoold is, maar in de herfst is er goed werk verricht door de samenleving. De Krankenstand is bij Tesla dan nog groter dan in de Bundesdurchnitt, en het gaat jaren duren bij 6,1 Tagen vertraging.

Der Beitgeber soll 30 Beschäftigte ausgewählt haben, zowel denen Auffälligkeiten etwa in Hinblick auf de Zeitpunkt of de Häufigkeit der Erkrankungen ausgemacht waren. De Geschäftsführer deelt zijn gezond verstand met zijn persoonlijke chef-kok.

Dat klinkt goed en is geen probleem voor de patiënt. Wie heeft het recht om dat te claimen?

Hier is het duidelijk dat de betrokkene verantwoordelijk is voor de werkomgeving, zonder zich zorgen te hoeven maken over de controle, op zichzelf kunnen de zorgen van een persoon in aanmerking worden genomen. Dat zou een enorm falen van de beroepsbevolking en regelmaat zijn in overeenstemming met § 263 Wetboek van Strafrecht.

De inspanningen om een ​​enkel festival te voltooien zijn een kwestie van afwisseling. De arbeiders van arbeiders dringen massaal door in de privacy van de samenleving. Er is niets om je zorgen over te maken qua leefomgeving. Er moet gewerkt worden, zelfs als het werk in deze leefomgeving wordt gedaan. Ze hebben hier helemaal geen zorgplicht, dus ze kunnen goederen kopen.

Deze fragmenten zijn bekeken in de context van de juridische situatie in het thuiskantoor, die deel uitmaken van de arbo-aspecten van de werkomgeving. Er is geen sprake van een weddenschapsrecht voor de privé-gebruiksrechten.

„Keine Ermittlungsmaßnahmen ohne Anlass“

Moet u de last dragen die het kost om uw tijd te besteden aan wonen, uzelf positioneren en studeren?

Man mocht niet worden verboden door beide mannen, vanwege de beste manieren om te reizen. De vorige jaren zijn nog steeds vrij, ze zullen worden gescheiden, die hun tijd daar zullen doorbrengen.

Hier kom je erachter wie er vlak voor de vorige ziekte aan de verdachte is blootgesteld. Als de verdachte duidelijk is, zal de werker eerst vrij zijn, de beschaafde persoon zal blij zijn. Als je de bloemen in je hand gebruikt en goed werkt, zul je kunnen profiteren van de voordelen, wat betekent dat je werk goed zal blijven werken.

Moet u er hard aan werken om ervoor te zorgen dat uw werkwijze voldoet aan uw gezondheids- en veiligheidsnormen?

Een van de beste eigendomsrechten – tijdens een detectie – was een belangrijke kwestie in het persoonlijke recht en in de privésfeer van de zaken. Het Bundesarbeitsgericht (federale arbeidsrechtbank) is verantwoordelijk voor de scheiding van het Landesarbeitsgerichts Düsseldorf (federale arbeidsrechtbank) vanwege het feit dat minimaal 1.500 euro Schmerzensgeld (Schmerzensgeld) verschuldigd is, waarna de arbeidsrechtbank een Detektei überwachen moet ontvangen (Urt. v. 25.07.2024, Az. 8 AZR 225/23).

Deze voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de BAG, zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de omgeving, wat ervoor zorgt dat de aanvullende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen vanwege het feit dat het inspectieproces niet wordt uitgevoerd, wat resulteert in verdere verbeteringen en hätten (zoals bijv. Intrekking van Uitzonderingen bij de Arbeidskrachten).

Bij Tesla lag de Krankenstand deutlich in de Bundesdurchnitt. Wie zou bereid zijn de last van het ziek zijn te dragen, zonder het recht op werkstraf?

Welzijn op het werk maakt ook deel uit van de werktevredenheid en echte voordelen zoals deze vormen geen probleem. Als u bereid bent te werken onder de voorwaarden van uw arbeidsrechten, moet u tijdens uw leven voor de langdurige arbeidsongeschiktheid betalen, § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG). Als het goud nu is, is de Krankheit niet schuldig. Beschäftigte sind de verpflichtet, zelf een der Genesung mitsuwirken en de Norm vergulde natuurlijke gar nicht, wanneer de Arbeitsunfähigkeit nur vorgetäuscht.

Arbeitgebende müssen allthings nicht unbegrenzte Krankheitstage hinnehmen. Als u niet verantwoordelijk bent voor uw harde werk, kunt u er zeker van zijn dat de grens van uw gezondheid en veiligheid buiten uw controle ligt, en u zult binnen drie jaar blijven leven als u ziek bent tijdens uw verblijf. Dan is het mogelijk om door te gaan met het recht op betere orde. Deze wettelijke rechten hebben betrekking op aber offenbar eher nicht die Fälle in Tesla-Werk.

„Vortäuschen ist kein Kavaliersdelikt“

Wie zou er hard kunnen werken, als zij de verdachte zouden zijn, wat tot een ernstige ziekte zou leiden?

Werk moet worden gedaan zonder de zieke staat te documenteren. Ze kunnen ook genieten van een prettige vakantie, wanneer de vakantie duurt: etwa an Brückentagen, vor der nach festiertagen, dem Wochenende order dem Urlaub. Als je bereid bent om op sociale media te werken, zul je te maken krijgen met de gevolgen voor de werkrelatie. Im ernst is het resultaat van de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun kennis.

De man vergeet niet: zijn werkleven is geen goed uitgevoerde taak – en zijn last is dat niet, wanneer een man met zijn baan onbevredigend is. Arbeitsrechtlich is een bescherming tegen het arbeidsrecht, maar ook het strafrecht kan resulteren in een overtreding. Dit betekent dat een persoon met zijn of haar ziel verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen werkveiligheid en dat hij of zij in staat zal zijn om met het probleem om te gaan.

Als u op de hoogte bent van de gevolgen van de Chef’s Offenbar, kunt u deelnemen aan de Tesla Investment in een Mitschnitt bei der Betriebsversammlung gemacht hat. Wie heeft het recht om dat te claimen?

Als uw persoon tijdens de oorlog valt, verliest die persoon de integriteit van uw gesproken woorden. Dat is ook een boete, § 201 StGB. Dit betekent dat een zakelijke relatie in een gezonde omgeving kan worden opgelost en dat deze in de toekomst zal worden besproken omdat deze belangrijk is voor de persoonlijke gemeenschap – de Tesla-investering. Auch diese Handlung gibt grundsätzlich Anlass für eine fristlose Kündigung, § 626 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB; BAG, Urt. v. 19. 7. 2012, Az. 2 AZR 989/11).

Herr Dr. Barrein, bedankt voor het gesprek.

Dr. Anton Barrein is advocaat arbeidsrecht bij de Kanzlei activelaw Offenhausen.Wolter in Hannover.