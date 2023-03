Elon Musk, CEO van Tesla, maakte woensdag bekend dat het bedrijf zijn volgende Gigafactory in Mexico gaat bouwen. Het nieuws kwam tijdens de live vraag- en antwoordsessies na Tesla’s Investor Day-evenement, waar het zijn Masterplan deel drie heeft aangekondigd.

Tijdens het evenement onthulde Musk dat de faciliteit zal worden gebouwd in de Mexicaanse staat Nuevo León, die een kleine grens deelt met Texas, de thuisbasis van Tesla’s Austin Gigafactory. Gisteren bevestigde de Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador dat het project zal worden gebouwd in de stad Monterrey, ongeveer 620 kilometer verwijderd van het hoofdkantoor van Tesla in Austin.

De aankondiging bevestigt eerdere berichtgeving dat Tesla zijn zesde Gigafactory in Mexico aan het plannen was. Musk had naar verluidt in december door drie Mexicaanse staten gereisd voordat hij zich vestigde op Nuevo León. Destijds plaatselijke krant gereformeerd meldde dat het bedrijf een initiële investering van $ 800 miljoen tot $ 1 miljard zou aankondigen. Naar verluidt zal het naar verwachting $ 10 miljard kosten op volledige looptijd.