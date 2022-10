Tesla-Investoren versuchen, die vielen Ablenkungen von Musk zu ignorieren

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals im Newsletter Before the Bell von CNN Business. Kein Abonnent? Sie können sich anmelden genau hier.



Elon Musk will nun doch Twitter kaufen. Während das gute Nachrichten für die langmütigen Aktionäre von Twitter sind, hoffen Tesla-Investoren, dass er noch etwas Zeit für sie hat. Sie brauchen auch ein wenig Hilfe.

Sicher, Musk hat immer noch viele Fans an der Wall Street und am Steuer. Aber einige sind es leid, dass sich der reichste Mensch der Welt nicht mehr auf das Unternehmen konzentrieren kann, das ihm den Großteil seines Vermögens zur Verfügung gestellt hat.

Tesla (TSLA) meldet Ergebnisse nach Handelsschluss am Mittwoch. Die Aktien sind in diesem Jahr um mehr als 35 % gefallen, da Tesla (TSLA) kürzlich schwächere Produktions- und Auslieferungszahlen als erwartet für das dritte Quartal gemeldet hat.

Die Wall Street erwartet nach wie vor ein extrem starkes Umsatz- und Gewinnwachstum, wobei Konsensprognosen einen Umsatz- und Gewinnsprung von mehr als 60 % erwarten. Aber Analysten haben diese Schätzungen in den letzten Wochen gekürzt.

Das liegt zum Teil daran, dass Tesla in den Vereinigten Staaten einer wachsenden Konkurrenz von GM (GM), Ford (F), Volkswagen (VLKAF) und anderen Elektrofahrzeug-Neulingen wie Rivian und Lucid ausgesetzt ist.

Auch in China gibt es große Herausforderungen, da Tesla gegen einheimische EV-Rivalen wie Nio (NIO), Xpeng und Li Auto antritt. Es gibt auch BYD, eine chinesische Autofirma, die von Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) unterstützt wird.

Fairerweise muss man sagen, dass der gesamte Autosektor in diesem Jahr aufgrund wachsender Sorgen über eine globale Rezession, steigende Energiepreise und natürlich brutalen Wettbewerb zu kämpfen hat.

Alle Aktien der großen US-amerikanischen, europäischen und japanischen Autohersteller sind in diesem Jahr um etwa 20 % bis 45 % gefallen. Und die Aktien der reinen Elektrofahrzeugunternehmen (sowohl in den USA als auch in China) sind im Jahr 2022 jeweils um etwa 60 % bis 80 % gefallen.

Gary Black, geschäftsführender Gesellschafter des Future Fund und Tesla-Aktionär, war es twittern In den letzten Wochen bereiteten die Sorgen um Twitter Tesla-Anlegern Kopfschmerzen.

Im ein Tweet, sagte Black, dass es aufgrund von Twitter mehrere Probleme für Tesla gibt. Zwei der größten? Der Überhang aus einem möglichen Tesla-Aktienverkauf durch Musk zur Finanzierung des Deals und die Ablenkung für Musk, zumal „Elons Kernkompetenz Engineering/Tech“ ist und Twitter eher ein werbegetriebenes Mediengeschäft ist.

Tesla hat auch keinen Chief Operating Officer. Das bedeutet, dass Musk bei Tesla einen praktischen Ansatz verfolgen muss, während er gleichzeitig von seinen zahlreichen anderen Beschäftigungen wie SpaceX, The Boring Company, Neuralink und möglicherweise Twitter (TWTR) abgelenkt wird.

Die überwältigenden Auslieferungs- und Produktionszahlen unterstreichen auch, wie eine nachlassende Weltwirtschaft (und eine mögliche Rezession) Tesla schaden könnte.

„Sind wir sicher, dass das Problem nur vom Angebot herrührt und nicht (teilweise) mit der Nachfrage zusammenhängt?“ fragte Adam Jonas, Analyst bei Morgan Stanley, in einem kürzlich veröffentlichten Bericht.

Jonas fügte hinzu und sagte, es sei „unvernünftig anzunehmen“, dass das Unternehmen die Preise weiter erhöhen kann, ohne dass die Nachfrage darunter leidet, insbesondere wenn sich die Wirtschaft verlangsamt.

Die Nachfrage könnte auch einen Einbruch erleiden, da Tesla in den USA noch mehr Konkurrenz ausgesetzt ist.

„Um seine Wettbewerbsposition zu verbessern, muss Tesla seine Produktpalette erweitern, um bis Ende 2025 mit einer wesentlich höheren Anzahl von Modellen etablierter globaler Automobilhersteller und Start-ups zu konkurrieren“, sagten Analysten von S&P Global Ratings in einem kürzlich erschienenen Bericht .

Die S&P-Analysten sind zuversichtlich, dass Musk dies durchziehen kann. Sie haben kürzlich sogar ihre Bonität für Tesla verbessert. Aber sie räumten ein, dass es nicht einfach sein wird. Die Fehlerquote ist gering. S&P schätzt, dass die Zahl der in Nordamerika erhältlichen Elektrofahrzeugmodelle bis 2026 die Marke von 100 überschreiten wird, mehr als das Vierfache des derzeitigen Niveaus.

„In den nächsten 3-5 Jahren könnten einige davon zu beeindruckenden Konkurrenten für Tesla werden“, sagten die Analysten.

Netflix-Investoren wissen ein oder zwei Dinge darüber, was passieren kann, wenn ein Markt, in dem Sie einst der klare Marktführer waren, zum Mainstream wird. Die Aktien des Streaming-Giganten sind im Jahr 2022 um mehr als 60 % eingebrochen, was ihn zu einem der schlechtesten Performer im S&P 500 macht.

Das Unternehmen wird am Dienstag die Ergebnisse des dritten Quartals melden, und die Anleger werden beobachten, ob Netflix (NFLX) in der Lage ist, die Blutung einzudämmen, nachdem es in jedem der ersten beiden Quartale Abonnenten verloren hat.

Die Probleme von Netflix haben das Unternehmen dazu veranlasst, das zu tun, was zuvor undenkbar war: Am vergangenen Donnerstag kündigte es Pläne für ein billigeres Abonnement an, das durch Werbung unterstützt wird. Netflix wird die werbebasierte Version (auch bekannt als altmodisches Fernsehen) im November auf den Markt bringen. Es ist eine mutige Entscheidung, die möglicherweise nicht aufgeht.

„Wir sehen den Schritt, eine werbeunterstützte Stufe des etablierten globalen Streaming-Players anzubieten, als defensiv, nicht als offensiv und voller … Risiken, die weiterhin unterschätzt werden“, sagte Jeffrey Wlodarczak, Analyst bei Pivotal Research Group, der ein „Verkaufen“-Rating hat auf der Aktie.

Rezessionssorgen veranlassen viele Verbraucher dazu, ihre Ausgaben für Streaming-Dienste zu kürzen, von denen es mittlerweile unzählige gibt. Das sind insbesondere für Netflix schlechte Nachrichten.

Der Analyst von Goldman Sachs, Eric Sheridan, der auch einen „Verkauf“ bei Netflix hat, sagte in einem Bericht, dass er weiterhin „besorgt ist, dass zusätzliche Abonnentenangebote dazu führen könnten, dass Benutzer in einer potenziellen Verbraucherrezession in der nächsten Zeit in die preisgünstigsten Pläne „hineindrehen“. 6-12 Monate.“ Mit anderen Worten, Benutzer werfen die teureren Pläne für weniger rentable, billigere Abonnements ab.

Darüber hinaus ist Netflix nicht mehr das einzige Streaming-Spiel, das Probleme hat. Die Aktien von Disney (DIS), das in Kürze auch eine werbebasierte Version für Disney (DIS)+ herausbringen wird, sind in diesem Jahr um fast 40 % gefallen.

Neben Netflix und Disney+ gibt es auch das von Disney kontrollierte Hulu, Prime Video von Amazon (AMZN), Apple (AAPL) TV+, Peacock, Paramount+ und HBO Max. (CNN-Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery besitzt HBO Max.)

Die konjunkturelle Verlangsamung hat den gesamten Mediensektor hart getroffen, da die Anleger befürchten, dass die Verbraucher sich scheuen werden, mehr monatliche Abonnements zu bezahlen, und dass auch die Werbebudgets der Unternehmen versiegen werden.

Die Aktien von Peacock-Eigentümer Comcast (CMCSA), Paramount und Warner Bros. Discovery sind in diesem Jahr alle um etwa 40 % bis 50 % gefallen.

