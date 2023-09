Hilton gibt an, dass dies das größte geplante EV-Netzwerk aller Hotelunternehmen ist. Auf dem Papier gibt es genügend Ladegeräte, um zehn pro Standort zu installieren, die Verteilung kann jedoch variieren, da Hilton angibt, dass an jedem Standort „mindestens sechs“ installiert werden. Nach Angaben des Unternehmens spielt die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 eine wichtige Rolle bei der Umwandlung von Suchanfragen in Aufenthalte auf Hilton.com.