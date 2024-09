Tesla heeft gezegd dat de resultaten van de Model S van de eerste generatie in januari 2019 zijn verlaagd, “voor een langere levensduur van de accupakketten en een betere gezondheid voor hun gezondheid” – zo is de officiële verklaring. Juridisch gezien is dit niet het geval: de juridische schikking van Tesla Norwegen is nu geldig, vier Tesla-Besitzern deswegen Preisnachlässe in Höhe von jeweils 50.000 Noorse Kronen zu gewähren. Umgerechnet aangezien dat ongeveer 4.300 Euro is.

Als er sprake is van een symbolische som, kunnen immers de uiteindelijke gevolgen voor andere Tesla-besitzer-gewoonten ontstaan. Nadat de Noorse verkeersinformatiecentra in de jaren 2013, 2014 en 2015 in Noorwegen werden verkocht, werden er 9.874 Tesla Model S van de eerste generatie aangeschaft. Insgesamt 118 Parteien forderten von Tesla Norwegen Preisnachlässe and Entschädigungen gefordert, nachdem de Ladegeschwindigkeit bereduziert war. Als u deze wijzigt, voorkomt u schade door klachten.

