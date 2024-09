De leiders van de Tesla-Werks in Grünheide hebben zorg verleend aan de zorgverleners. Knapp 12.000 Beschäftigte zou hier meer zeggen over twee jaar elektrische auto’s. Manager André Thierig kan niet wachten om alleen te zijn. Hausbesuche seien nichts Ungewöhnliches. Er stond: „die Machen viel Unternehmen“. „Wir zal een Arbeitsmoral der Belegschaft-appellieren zijn.“ De IG Metall bekritiseert de dagelijkse arbeidsbelasting in de auto-industrie en de bouwvoorschriften voor een „abwegige Aktion“.

De oplossing voor deze onbevredigende zorg is dat Tesla de ziekte tijdens de zomermaanden heeft kunnen opvangen. „Phasenweise hat er 15 Prozent oder more erreicht“, aldus Thierig. Wij willen u graag laten weten dat „wij u graag informeren over uw investering en uw bedrijfsinformatie.“ Ze zijn ook verantwoordelijk voor de bescherming van de financiële lasten, de wegen van de mensen die afwezig zijn op school en universiteit worden ook door henzelf gefrustreerd.

„Agressieve verhalen“

„Wir haben gut 200 Mitarbeiter festgestellt, die in de Lohnfortzahlung zijn, aber die in deze Jahr waren, noch gar nicht werken. Ze brengen in ieder geval alle sechs Wochen neue Krankmeldungen“, zei Thierig. „We leven in vrede met ons leven.“ Niet daar, maar de Fertigungs- und der Personalleiter hätten dann unangekündigt Hausbesuche bei den Beschäftigten heeft toestemming gegeven. „Een groot deel werd niet aangetroffen, waarvan delen agressiever waren in de berichtgeving.“

De visie van de Tesla-managers ligt in de basis van de ziekmelding en niet in de arbeidsomstandigheden. „Bij het analyseren van onze gezondheid sinds Phänomene voor het oog is gekomen: vrijheid en inspätschichten sinds ongeveer plezier. Denk aan meer zieke werknemers en andere weken“, zei Thierig.

“Dat is geen indicator voor slechte arbeidsomstandigheden, omdat de arbeidsomstandigheden een all-time werkomgeving zijn en onder alle slechte arbeidsomstandigheden. Er wordt gesuggereerd dat het Duitse sociale systeem een ​​succes is.” Tesla heeft ruim 1500 werkuren, die werken onder de arbeidsomstandigheden. Hier liege der Krankenstand bei Zwei Prozent.

Krankzinnige staat zurückgegangen

Ze zijn serieus, een algemeen vermoeden van ziek gedrag ligt niet bij Tesla. „Wir wolllten de Dialog met Mitarbeitern suchen en wissen, was beihnen los ist. Een persoonlijk Besuch dat bei een andere Wirkung als een Anruf.“ Der Krankenstand is ook zurückgegaan. „Wir haben einen Effekt der Verbesserung festgestellt.“ Thierig: „Weitere Hausbesuche kan ich nicht ausschließen.“

Het management van de IG Metall Berlijn-Brandenburg-Sachsen, Dirk Schulze, kritisch, ziek, was onder druk vastbesloten. „Beschäftigte zo snel mogelijk om ervoor te zorgen dat het werk wordt gedaan volgens extreem hoge arbeidsbelastingen“, aldus het rapport. „Als uw persoonlijke gezondheid wordt aangetast, zal uw ziekte worden beïnvloed door een depressie en uw gezondheid zal worden beïnvloed door uw werk. Als uw ziekte blijft aanhouden, zult u er last van blijven houden.“

Eerlijk gezegd werken deze aspecten goed voor de bescherming van de gezondheid en betere arbeidsomstandigheden. Ook is er een fitnessstudio op de werkvloer, opleidingen, fysiotherapeuten en ergonomische verbeteringen op de werkvloer.

