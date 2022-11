Tesla Gigafactory: Staubschutz ist laut Behörden in Grünheide fahrlässig

Mängel in der deutschen Tesla Gigafactory: Unzureichender Arbeitsschutz gegen Staub

Bei Arbeitssicherheitsbegehungen in der Gigafactory des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide stellten die Behörden Mängel fest. Einem Bericht zufolge wurde ohne ausreichende Staubschutzmaßnahmen gearbeitet.

Die Gesundheit der Mitarbeiter der Tesla Gigafactory in Grünheide ist einem Medienbericht zufolge gefährdet. Ein aktueller Bericht des brandenburgischen Gesundheitsministeriums zum Arbeitsschutz für 2021 attestiert dem Werk Mängel. Mitarbeiter des Landesamtes für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) stellten bei Kontrollen in der Gigafactory immer wieder fest, dass teilweise in Innenräumen ohne entsprechende Staubschutzmaßnahmen gearbeitet wurde. Dies wird von den Mitarbeitern als „normal“ empfunden, wie Umfragen ergeben haben.

Dem Bericht zufolge sei auch deutlich geworden, dass Schutzmaßnahmen wie staubarme Arbeitsweisen und der Einsatz spezieller Entstauber statt Baustaubsauger bei der Entsorgung nicht hinreichend bekannt seien. Zum Absaugen von gefährlichen Stäuben dürfen nur geeignete Geräte wie z. B. Spezialentstauber verwendet werden. Dem Bericht zufolge entstehen bei den Arbeiten in der Tesla-Fabrik Mineralstäube mit unterschiedlichen Quarzgehalten, die zu Silikotuberkulose, aber auch zu Lungenkrebs führen können.

In dem Bericht kamen die Arbeitsschutzbeauftragten zu dem Ergebnis, dass die Vorgaben für notwendige arbeitsschutzrechtliche Schutzmaßnahmen und deren Umsetzung klar geregelt und die Mitarbeiter unterwiesen seien. Allerdings ist ein Großteil der ausländischen Mitarbeiter mit Arbeitssicherheit nicht vertraut, da sie sich deutlich von der bekannten Praxis in ihren Herkunftsländern unterscheidet. Ende 2021 beschäftigte das Unternehmen rund 800 Mitarbeiter, um es am Standort zu betreiben oder vorzubereiten. Seit 2020 kontrollieren Arbeitsschutzbeauftragte der LAVG regelmäßig die Tesla-Baustelle.

Tesla Gigafactory fertigt ohne funktionierende Brandmeldeanlage



Im September wurde bekannt, dass Tesla zuvor ohne funktionierende Brandmeldeanlage produziert hatte. Tesla sagt, man arbeite daran. Der Landkreis Oder-Spree sieht den Brandschutz mit einem Vorkonzept als gesichert an.

Im März startete offiziell die Produktion im brandenburgischen Grünheide. Laut Tesla beschäftigt es mehr als 7.000 Mitarbeiter. Später werden es 12.000 Mitarbeiter sein. Das Unternehmen will seine Produktion erweitern. Auf dem Firmengelände entsteht eine Batteriefabrik. Derzeit produziert das Unternehmen in seiner einzigen Fabrik in Europa rund 2000 Autos pro Woche. Naturschützer warnen vor den negativen Auswirkungen der Fabrik auf die Umwelt, doch Tesla weist diese Bedenken zurück.

